Difendere la sanità pubblica è difendere un diritto costituzionale.

Art. 32 della Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun

caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Alla luce di questi principi costituzionali, la disposizione operativa del 118 che prevede, a

partire dal 1° gennaio 2026, la chiusura notturna della guardia medica e infermieristica presso

i Punti di Primo Intervento di Lauria Maratea e Chiaromonte, rappresenta un colpo gravissimo

alla sanità pubblica del nostro territorio.

Da anni si parla di medicina di prossimità, di rafforzamento dellassistenza territoriale e di Case

di Comunità come strumenti fondamentali per garantire cure accessibili e tempestive.

Tuttavia, mentre questi progetti restano ancora incompiuti o confinati sulla carta, si assiste a

un progressivo svuotamento dei servizi sanitari essenziali, a partire proprio dalle guardie

mediche notturne nei comuni di Lauria e dellarea circostante.

La gravità di questa scelta appare ancora più evidente se si considera che Lauria è uno dei

comuni più estesi della Basilicata, con circa 175 km² di territorio, ed è una delle realtà più

grandi della provincia di Potenza anche per popolazione, punto di riferimento naturale per

unarea vasta che comprende numerosi comuni limitrofi e zone interne già segnate da forti

criticità infrastrutturali e sociali.

Dal 1° gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 8:00, i cittadini dei territori

interessati saranno costretti a rivolgersi esclusivamente allunico Pronto Soccorso attivo

dellarea, quello dellospedale di Lagonegro.

Viene così meno la fondamentale funzione di filtro e di primo intervento che i PPI di Lauria

Maratea e Chiaromonte avrebbero potuto continuare a garantire, anche attraverso

lattivazione, ove necessario, di mezzi di soccorso avanzato ed elisoccorso, con il rischio

concreto di un sovraccarico del Pronto Soccorso e di un allungamento dei tempi di risposta.

Questa situazione non è frutto del caso, ma il risultato di responsabilità politiche precise e di

una gestione che non ha saputo prevenire né contrastare il progressivo indebolimento della

sanità pubblica territoriale. Un bene comune dal valore inestimabile, che non può essere

sacrificato a causa di scelte miopi o di una programmazione inefficace.

Difendere il diritto alla salute significa difendere la dignità delle persone, luguaglianza dei

cittadini e la coesione delle comunità.

Su questo tema non sono ammesse ambiguità, né arretramenti.