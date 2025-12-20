-->

Pd di Rotonda, viabilità provinciale: qualche buona nuova

20/12/2025

Il Pd di Rotonda ha appreso dellapertura della strada provinciale 28 Calabra in località Ponte Valle, disposta nella giornata di ieri dalla Provincia di Potenza. Abbiamo seguito per diverso tempo gli interventi in questione, in quanto riguardano unarteria fondamentale per il collegamento con la Calabria e con la rete autostradale, nonché, importante percorso alternativo. Ce ne siamo interessati in silenzio e senza clamore, prova ne sia lincontro presso la Provincia proprio per comprendere lo stato dei lavori, risalente alla fine dello scorso mese di aprile ed al quale presero parte il segretario del circolo rotondese Massimo Di Sanzo, per altro già amministratore provinciale, lallora consigliere Rocco Pappalardo, adesso vice presidente dello stesso Ente locale, unitamente al consigliere regionale Piero Lacorazza, ed al direttore del servizio tecnico della Provincia Spera.
Certamente cè poco da gioire poiché la chiusura è andata avanti per troppo tempo, però, si tratta comunque di una notizia positiva, di cui eravamo stati informati dalla Provincia lo scorso 10 dicembre e per la quale soluzione anche il Pd rotondese ha fatto la sua parte, pur senza ricoprire incarichi amministrativi. E di tanto diamo atto anche al vice presidente della Provincia Pappalardo, allo stesso consigliere Lacorazza ed ai tecnici delle Provincia o incaricati dalla stessa.
Adesso, si spera nella riapertura quanto prima anche del tratto della Sp4 che attraversa la località Gaglione.



