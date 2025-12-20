-->
|
La voce della Politica
|Pd di Rotonda, viabilità provinciale: qualche buona nuova
20/12/2025
|Il Pd di Rotonda ha appreso dellapertura della strada provinciale 28 Calabra in località Ponte Valle, disposta nella giornata di ieri dalla Provincia di Potenza. Abbiamo seguito per diverso tempo gli interventi in questione, in quanto riguardano unarteria fondamentale per il collegamento con la Calabria e con la rete autostradale, nonché, importante percorso alternativo. Ce ne siamo interessati in silenzio e senza clamore, prova ne sia lincontro presso la Provincia proprio per comprendere lo stato dei lavori, risalente alla fine dello scorso mese di aprile ed al quale presero parte il segretario del circolo rotondese Massimo Di Sanzo, per altro già amministratore provinciale, lallora consigliere Rocco Pappalardo, adesso vice presidente dello stesso Ente locale, unitamente al consigliere regionale Piero Lacorazza, ed al direttore del servizio tecnico della Provincia Spera.
Certamente cè poco da gioire poiché la chiusura è andata avanti per troppo tempo, però, si tratta comunque di una notizia positiva, di cui eravamo stati informati dalla Provincia lo scorso 10 dicembre e per la quale soluzione anche il Pd rotondese ha fatto la sua parte, pur senza ricoprire incarichi amministrativi. E di tanto diamo atto anche al vice presidente della Provincia Pappalardo, allo stesso consigliere Lacorazza ed ai tecnici delle Provincia o incaricati dalla stessa.
Adesso, si spera nella riapertura quanto prima anche del tratto della Sp4 che attraversa la località Gaglione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/12/2025 - Pd di Rotonda, viabilità provinciale: qualche buona nuova
Il Pd di Rotonda ha appreso dellapertura della strada provinciale 28 Calabra in località Ponte Valle, disposta nella giornata di ieri dalla Provincia di Potenza. Abbiamo seguito per diverso tempo gli interventi in questione, in quanto riguardano unarteria fondamentale per ...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Bcc di Senise Apprezzamento per liniziativa del Comune, la Regione intervenga
Bcc di Senise esprime forte preoccupazione per la situazione che si determinerà nel territorio del Senisese e dellarea sud della Basilicata durante il periodo natalizio, a causa della riduzione dei servizi di assistenza sanitaria di prossimità.
Una c...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Tesseramento FI Basilicata, Picerno: Risultati eccellenti e partito radicato sul territorio
Il Consigliere regionale di FI: A Potenza adesioni notevolmente aumentate rispetto alle precedenti campagne di tesseramento
"Si è ufficialmente conclusa la campagna di tesseramento di Forza Italia in Basilicata, registrando risultati di assoluto rilievo ch...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Rione Casale a Lavello, Merra: al via la nuova gara
Per la nostra città arriva finalmente la seconda tranche del finanziamento di un intervento importante che riguarda il Rione Casale, un progetto che viene da lontano e che è stato costruito negli anni grazie allimpegno di amministratori che si sono spesi per ...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Matera, Giunta itinerante a Spine Bianche: ascolto e interventi per il quartiere
Si è svolta ieri pomeriggio nel quartiere Spine Bianche la Giunta itinerante promossa dal Sindaco di Matera Antonio Nicoletti con gli Assessori comunali, un momento di ascolto e confronto diretto con i residenti per raccogliere segnalazioni, osservazioni e pro...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Chiorazzo e Vizziello su guardia medica nellarea sud e in tutta la Basilicata
La situazione della guardia medica nellarea sud della Basilicata, come ormai in molte altre zone della regione, certifica lo stato di grave abbandono della sanità territoriale e smentisce la narrazione rassicurante portata avanti da mesi dallassessore Cosim...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Sanità. Lacorazza: continua la propaganda di Latronico
Il Capogruppo del PD: Latronico chieda scusa per non aver mantenuto l'impegno di arrivare in Consiglio regionale entro il 2025 col PSR. In una regione in cui sessantamila lucani nel 2024 hanno rinunciato alle cure, si pagano 130 milioni per i lucani che si cur...-->continua
|
|