|Bcc di Senise Apprezzamento per liniziativa del Comune, la Regione intervenga
20/12/2025
|Bcc di Senise esprime forte preoccupazione per la situazione che si determinerà nel territorio del Senisese e dellarea sud della Basilicata durante il periodo natalizio, a causa della riduzione dei servizi di assistenza sanitaria di prossimità.
Una condizione che non può essere derubricata a fatto contingente, ma che chiama in causa la responsabilità diretta della programmazione sanitaria regionale, la quale continua a produrre gravi disparità territoriali, penalizzando in modo sistematico le aree interne.
In questo contesto, Bcc di Senise valuta positivamente la presa di posizione dellAmministrazione comunale di Senise, che ha scelto di non restare in silenzio e di rappresentare pubblicamente le legittime preoccupazioni della comunità: un segnale importante di attenzione e responsabilità istituzionale verso i cittadini e verso un territorio che svolge un ruolo di riferimento per un ampio comprensorio.
Resta tuttavia evidente che le risposte non possono fermarsi alla denuncia, ma devono tradursi in atti concreti da parte della Regione Basilicata, cui compete la garanzia della continuità assistenziale.
Bcc di Senise auspica pertanto:
la convocazione urgente della Conferenza dei Sindaci, quale sede naturale di confronto e di proposta;
chiarimenti immediati sulle scelte che hanno condotto a questa situazione;
ladozione di misure straordinarie per assicurare lassistenza sanitaria durante le festività.
La sanità territoriale non è un servizio accessorio, ma una condizione essenziale di sicurezza, coesione sociale e fiducia nelle istituzioni. Lasciare scoperti interi territori, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità, significa indebolirne il presente e comprometterne il futuro.
