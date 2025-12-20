Il Consigliere regionale di FI: A Potenza adesioni notevolmente aumentate rispetto alle precedenti campagne di tesseramento

"Si è ufficialmente conclusa la campagna di tesseramento di Forza Italia in Basilicata, registrando risultati di assoluto rilievo che confermano la solidità, la crescita e la rinnovata centralità del Partito nel panorama politico regionale. Un esito che testimonia la fiducia dei cittadini lucani nei valori, nelle idee e nellazione politica di Forza Italia, sempre più presente e radicata nei territori". È quanto afferma il Consigliere regionale di Forza Italia Fernando Picerno che continua:

"Esprimo particolare soddisfazione anche come Segretario cittadino di Potenza, nel cui ambito si è registrato un notevole aumento delle adesioni rispetto alle precedenti campagne di tesseramento. Un risultato significativo, frutto di un lavoro costante, di ascolto e di dialogo con la comunità locale, che dimostra come lazione politica coerente e responsabile venga riconosciuta e premiata dai cittadini".

"Questo traguardo  evidenzia Picerno  rappresenta un segnale forte e incoraggiante. Inoltre, il risultato complessivo ottenuto da Forza Italia in Basilicata è il frutto di un autentico lavoro di squadra. Nulla nasce per caso. Dietro questi numeri cè limpegno quotidiano di amministratori locali, dirigenti, coordinatori, militanti e volontari che operano con spirito di servizio e senso di appartenenza. Questo lavoro collettivo testimonia la coesione del nostro partito in Regione. Una coesione che non è solo organizzativa, ma soprattutto politica e di valori condivisi".

"Siamo una squadra unita  sottolinea Picerno  capace di confrontarsi, di discutere anche animatamente quando serve, ma sempre con un obiettivo comune: il bene della Basilicata e dei lucani. Forza Italia in Basilicata è oggi un partito vivo, radicato, credibile. Il raddoppio delle adesioni a Potenza e i risultati regionali ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta, ma ci ricordano anche che la fiducia va meritata ogni giorno, con serietà, competenza e passione. Continueremo su questa strada, con umiltà e determinazione, forti di una compattezza e di una unità politica che crescono, perché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per la nostra Regione".

"Il positivo andamento della campagna di tesseramento in Basilicata  spiega Picerno  si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento del Partito su scala nazionale, sotto la guida del segretario Antonio Tajani, che ha saputo condurre Forza Italia attraverso una fase particolarmente critica della sua storia, rilanciandone lidentità, la credibilità e il ruolo centrale nel centrodestra italiano".

"Grazie a questa leadership, Forza Italia ha saputo riaffermare i propri valori liberali, moderati, europeisti e riformisti, che continuano a rappresentare un punto di riferimento per migliaia di cittadini; principi che in Basilicata hanno trovato terreno fertile, contribuendo a rafforzare la coesione interna al partito e lunità dintenti allinterno dei confini regionali. Forza Italia si conferma così una comunità politica aperta, inclusiva e coesa, capace di accogliere tutte le persone che credono in unidea di politica fondata sul rispetto, sulla responsabilità istituzionale e sulla centralità delle competenze. A tutti coloro che hanno scelto di aderire al partito e di rinnovare il proprio consenso  aggiunge Picerno  va un sentito ringraziamento".

"Come rappresentante istituzionale e di Partito, ribadisco limpegno a mantenere sempre vivo il dialogo con iscritti, simpatizzanti e cittadini, promuovendo una politica dellascolto e della partecipazione attiva. Particolare attenzione continuerà a essere rivolta ai giovani, considerati una risorsa fondamentale per il presente e il futuro del partito e della Basilicata, accompagnandoli e coinvolgendoli in un percorso di crescita politica e civile, orientato a una nuova stagione di speranza, sviluppo e opportunità. Proseguiremo  conclude  il nostro lavoro con determinazione e spirito di servizio, rafforzando la nostra presenza sul territorio e contribuendo con responsabilità alla costruzione di una Basilicata più forte, moderna e vicina ai bisogni dei cittadini".