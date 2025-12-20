Per la nostra città arriva finalmente la seconda tranche del finanziamento di un intervento importante che riguarda il Rione Casale, un progetto che viene da lontano e che è stato costruito negli anni grazie allimpegno di amministratori che si sono spesi per ottenere i fondi necessari. È un giusto riconoscimento al nostro lavoro, soprattutto oggi, in un tempo in cui spesso non si fa nulla e si rischia solo di perdere finanziamenti.



Il commissario al dissesto idrogeologico ha avviato i lavori del secondo lotto a seguito dello stanziamento, nel 2024, da me fortemente voluto per completare il consolidamento del versante, dopo la prima fase di lavori al cui esito è stato possibile riaprire la viabilità e la nuova area prospiciente la chiesa del Carmine. Unaltra risposta seria e concreta a chi ha blaterato sui palchi e davanti ai bar che nulla si era fatto e tantomeno programmato per questa città. A chi raccoglie oggi i frutti di un lavoro serio auguriamo la stessa serietà nel riconoscere il lavoro straordinario condotto precedentemente per questa la nostra comunità.



Si tratta di due lotti per il risanamento del Rione Casale, rispettivamente da 680 mila euro e di ulteriori quasi 300 mila euro, con il primo intervento già ultimato. Un passaggio decisivo per restituire stabilità, decoro e prospettiva a una delle zone più delicate del nostro centro urbano di Lavello.