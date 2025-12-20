-->
|
La voce della Politica
|Rione Casale a Lavello, Merra: al via la nuova gara
20/12/2025
|Per la nostra città arriva finalmente la seconda tranche del finanziamento di un intervento importante che riguarda il Rione Casale, un progetto che viene da lontano e che è stato costruito negli anni grazie allimpegno di amministratori che si sono spesi per ottenere i fondi necessari. È un giusto riconoscimento al nostro lavoro, soprattutto oggi, in un tempo in cui spesso non si fa nulla e si rischia solo di perdere finanziamenti.
Il commissario al dissesto idrogeologico ha avviato i lavori del secondo lotto a seguito dello stanziamento, nel 2024, da me fortemente voluto per completare il consolidamento del versante, dopo la prima fase di lavori al cui esito è stato possibile riaprire la viabilità e la nuova area prospiciente la chiesa del Carmine. Unaltra risposta seria e concreta a chi ha blaterato sui palchi e davanti ai bar che nulla si era fatto e tantomeno programmato per questa città. A chi raccoglie oggi i frutti di un lavoro serio auguriamo la stessa serietà nel riconoscere il lavoro straordinario condotto precedentemente per questa la nostra comunità.
Si tratta di due lotti per il risanamento del Rione Casale, rispettivamente da 680 mila euro e di ulteriori quasi 300 mila euro, con il primo intervento già ultimato. Un passaggio decisivo per restituire stabilità, decoro e prospettiva a una delle zone più delicate del nostro centro urbano di Lavello.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/12/2025 - Tesseramento FI Basilicata, Picerno: Risultati eccellenti e partito radicato sul territorio
Il Consigliere regionale di FI: A Potenza adesioni notevolmente aumentate rispetto alle precedenti campagne di tesseramento
"Si è ufficialmente conclusa la campagna di tesseramento di Forza Italia in Basilicata, registrando risultati di assoluto rilievo che confermano la...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Rione Casale a Lavello, Merra: al via la nuova gara
Per la nostra città arriva finalmente la seconda tranche del finanziamento di un intervento importante che riguarda il Rione Casale, un progetto che viene da lontano e che è stato costruito negli anni grazie allimpegno di amministratori che si sono spesi per ...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Matera, Giunta itinerante a Spine Bianche: ascolto e interventi per il quartiere
Si è svolta ieri pomeriggio nel quartiere Spine Bianche la Giunta itinerante promossa dal Sindaco di Matera Antonio Nicoletti con gli Assessori comunali, un momento di ascolto e confronto diretto con i residenti per raccogliere segnalazioni, osservazioni e pro...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Chiorazzo e Vizziello su guardia medica nellarea sud e in tutta la Basilicata
La situazione della guardia medica nellarea sud della Basilicata, come ormai in molte altre zone della regione, certifica lo stato di grave abbandono della sanità territoriale e smentisce la narrazione rassicurante portata avanti da mesi dallassessore Cosim...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Sanità. Lacorazza: continua la propaganda di Latronico
Il Capogruppo del PD: Latronico chieda scusa per non aver mantenuto l'impegno di arrivare in Consiglio regionale entro il 2025 col PSR. In una regione in cui sessantamila lucani nel 2024 hanno rinunciato alle cure, si pagano 130 milioni per i lucani che si cur...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Senise:amministrazione contro lo stop temporaneo del servizio di guardia medica'
LAmministrazione comunale di Senise esprime la più ferma contrarietà alla soppressione del servizio di guardia medica, che coinvolgerà il territorio nel corso delle prossime festività. Decisione che indebolisce ulteriormente la sanità territoriale e compromet...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Forza Italia, Cupparo: crescita di consensi e iscritti
Fi: Cupparo, la crescita elettorale e di adesioni al partito sui territori non sono solo traguardi importanti per Forza Italia ma segnali di un Paese che chiede politiche concrete, moderate e vicine ai bisogni reali delle persone
Il dibattito interno...-->continua
|
|