La voce della Politica
|Matera, Giunta itinerante a Spine Bianche: ascolto e interventi per il quartiere
20/12/2025
|Si è svolta ieri pomeriggio nel quartiere Spine Bianche la Giunta itinerante promossa dal Sindaco di Matera Antonio Nicoletti con gli Assessori comunali, un momento di ascolto e confronto diretto con i residenti per raccogliere segnalazioni, osservazioni e proposte legate alla qualità della vita nel rione.
Nel corso dellincontro sono state affrontate numerose tematiche, a partire dalla gestione delle aree verdi e del ripristino dei parchi giochi, fondamentali per il benessere delle famiglie e dei più giovani. I cittadini hanno inoltre posto lattenzione sulla necessità di valorizzare i campetti di calcio, promuovere iniziative sportive e creare adeguate aree di aggregazione.
Ampio spazio è stato dedicato anche alle criticità legate alla viabilità e alla mobilità, con osservazioni dettagliate su sicurezza, flussi di traffico e fruibilità degli spazi urbani.
Per quanto riguarda la tutela del patrimonio, i residenti hanno evidenziato come il quartiere, risalente agli anni 60, necessiti di un piano di recupero complessivo, in grado di rispondere alle esigenze attuali dei cittadini. In tal senso è stata avanzata la richiesta di un incontro specifico dedicato esclusivamente a questo tema. Tra le problematiche segnalate anche la pubblica illuminazione, giudicata insufficiente in alcune aree, e la gestione del verde, con la richiesta di un taglio dellerba più regolare e di un aumento del numero dei cestini per i rifiuti, attualmente non adeguati alle necessità del quartiere.
Lincontro si è svolto in un clima costruttivo e collaborativo. Nel corso dei colloqui, lAmministrazione comunale ha illustrato il lavoro già svolto in questi mesi nel quartiere e si è impegnata ad attivarsi per affrontare le ulteriori criticità emerse, avviando un percorso condiviso con i residenti volto a migliorare concretamente la qualità della vita dei residenti di Spine Bianche. Soddisfazione è stata espressa sia dal Sindaco Nicoletti e dagli Assessori sia dai cittadini presenti, che hanno apprezzato la disponibilità allascolto e la volontà di collaborazione dimostrata dallAmministrazione. Lattenzione ai quartieri e alle aree periferiche è al centro del nostro impegno amministrativo ha dichiarato il Sindaco Nicoletti -. Ascoltare i cittadini e frequentare i luoghi aiuta a conoscere i problemi e a trovare soluzioni. Sta a noi amministratori individuare percorsi e attuare progetti per rispondere concretamente alle aspettative della città tutta. Abbiamo iniziato e continueremo a farlo.
