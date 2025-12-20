-->
|Sanità. Lacorazza: continua la propaganda di Latronico
20/12/2025
|Il Capogruppo del PD: Latronico chieda scusa per non aver mantenuto l'impegno di arrivare in Consiglio regionale entro il 2025 col PSR. In una regione in cui sessantamila lucani nel 2024 hanno rinunciato alle cure, si pagano 130 milioni per i lucani che si curano fuori, ci sono lunghe liste dattesa e si sono bruciati per i deficit circa 100 milioni di euro, quella di Latronico sui nuovi assunti e senza il dato dei cessati è solo cattiva propaganda
"Non cè alcun comunicato in cui lassessore regionale Cosimo Latronico annuncia i nuovi assunti e dichiara contemporaneamente il dato dei cessati, di coloro che lasciano il sistema sanitario regionale.La cattiva comunicazione rende un cattivo servizio ad operatori sanitari e cittadini, è scorretta sul piano istituzionale e manifesta il desiderio di una propaganda sulla salute delle persone, in una regione in cui sessantamila lucani nel 2024 hanno rinunciato alle cure, si pagano 130 milioni per i lucani che si curano fuori, ci sono lunghe liste dattesa e si sono bruciati per i deficit circa 100 milioni di euro delle compensazioni ambientali petrolifere sottratte alle imprese e al lavoro". Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del PD in Consiglio regionale.
"Lo stesso assessore Latronico - aggiunge Lacorazza - dovrebbe chiedere scusa per non aver mantenuto limpegno di arrivare entro il 2025 in Consiglio regionale con il Piano Sanitario, cosa che avrebbe comportato lapprovazione della proposta in Giunta almeno qualche mese fa. Insieme alla propaganda degli assunti, ha girato per mesi con slides e alcune notizie che iniziano a trapelare sul Piano parlano di un 'romanzo' più che di scelte. Ma su questo capiremo, sulla consapevolezza che lassenza di un Piano e il ritardo ormai inaccettabile stringono le maglie della programmazione poiché tra atti aziendali e medicina territoriale molte scelte sono state fatte. Non ci si dica che il Consiglio regionale, sempre su richiesta delle opposizioni, peraltro, ha discusso poiché senza orientamenti votati è alto il rischio di un esercizio retorico. Eppure avevamo depositato due risoluzioni molto chiare che non si sono volute discutere e portare ai voti".
"Anche le recenti nomine del Direttore dellASP e del Commissario dellAzienda Ospedaliera San Carlo, a cui in ogni caso auguriamo buon lavoro - conclude Lacorazza - sarebbero dovute avvenire, visto gli impegni assunti, a valle dellapprovazione del Piano Sanitario per affidare un mandato che avrebbe potuto tenere presente di programmazione e di indirizzi del Consiglio regionale".
