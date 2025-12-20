LAmministrazione comunale di Senise esprime la più ferma contrarietà alla soppressione del servizio di guardia medica, che coinvolgerà il territorio nel corso delle prossime festività. Decisione che indebolisce ulteriormente la sanità territoriale e compromette in modo ancora più grave il diritto alla salute di tutti i cittadini, ed in particolare degli anziani, dei soggetti fragili e con difficoltà di spostamento.



Dalla comunicazione dell'ASP risulta che il servizio di guardia medica sarà assente a Senise, per il mese di Dicembre, nei giorni 23 - 26 e 31 ( per l'intera giornata e fino alle ore 8:00 del giorno successivo) e sarà attivabile solo il servizio del 118, dove - comè noto - è assente il personale medico.

La criticità riguarda in modo particolare larea sud della Regione Basilicata - compreso il senisese - che danneggia maggiormente i cittadini di questi territori.



LAmministrazione ritiene inaccettabile che una comunità come la nostra, punto di riferimento per un vasto comprensorio, venga ulteriormente privata di un presidio sanitario essenziale, soprattutto in un momento storico in cui si invoca il rafforzamento della medicina territoriale e della prossimità dei servizi.



E invece si assiste ad un ulteriore impoverimento dei servizi posti a tutela della salute dei cittadini che, quale bene più prezioso della persona, deve restare priorità irrinunciabile per i nostri territori.



Di conseguenza, lAmministrazione Comunale di Senise - vicina ai cittadini, comprendendone le difficoltà e le legittime preoccupazioni - non intende restare in silenzio di fronte a una situazione così grave, ed invoca celere ed immediato intervento delle Istituzioni regionali, affinché venga garantita la continuità delle cure e la sicurezza per i cittadini.



Il Sindaco e l'Amministrazione comunale