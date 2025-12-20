-->
|
La voce della Politica
|Senise:amministrazione contro lo stop temporaneo del servizio di guardia medica'
20/12/2025
|LAmministrazione comunale di Senise esprime la più ferma contrarietà alla soppressione del servizio di guardia medica, che coinvolgerà il territorio nel corso delle prossime festività. Decisione che indebolisce ulteriormente la sanità territoriale e compromette in modo ancora più grave il diritto alla salute di tutti i cittadini, ed in particolare degli anziani, dei soggetti fragili e con difficoltà di spostamento.
Dalla comunicazione dell'ASP risulta che il servizio di guardia medica sarà assente a Senise, per il mese di Dicembre, nei giorni 23 - 26 e 31 ( per l'intera giornata e fino alle ore 8:00 del giorno successivo) e sarà attivabile solo il servizio del 118, dove - comè noto - è assente il personale medico.
La criticità riguarda in modo particolare larea sud della Regione Basilicata - compreso il senisese - che danneggia maggiormente i cittadini di questi territori.
LAmministrazione ritiene inaccettabile che una comunità come la nostra, punto di riferimento per un vasto comprensorio, venga ulteriormente privata di un presidio sanitario essenziale, soprattutto in un momento storico in cui si invoca il rafforzamento della medicina territoriale e della prossimità dei servizi.
E invece si assiste ad un ulteriore impoverimento dei servizi posti a tutela della salute dei cittadini che, quale bene più prezioso della persona, deve restare priorità irrinunciabile per i nostri territori.
Di conseguenza, lAmministrazione Comunale di Senise - vicina ai cittadini, comprendendone le difficoltà e le legittime preoccupazioni - non intende restare in silenzio di fronte a una situazione così grave, ed invoca celere ed immediato intervento delle Istituzioni regionali, affinché venga garantita la continuità delle cure e la sicurezza per i cittadini.
Il Sindaco e l'Amministrazione comunale
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/12/2025 - Sanità. Lacorazza: continua la propaganda di Latronico
Il Capogruppo del PD: Latronico chieda scusa per non aver mantenuto l'impegno di arrivare in Consiglio regionale entro il 2025 col PSR. In una regione in cui sessantamila lucani nel 2024 hanno rinunciato alle cure, si pagano 130 milioni per i lucani che si curano fuori, ci s...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Senise:amministrazione contro lo stop temporaneo del servizio di guardia medica'
LAmministrazione comunale di Senise esprime la più ferma contrarietà alla soppressione del servizio di guardia medica, che coinvolgerà il territorio nel corso delle prossime festività. Decisione che indebolisce ulteriormente la sanità territoriale e compromet...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Forza Italia, Cupparo: crescita di consensi e iscritti
Fi: Cupparo, la crescita elettorale e di adesioni al partito sui territori non sono solo traguardi importanti per Forza Italia ma segnali di un Paese che chiede politiche concrete, moderate e vicine ai bisogni reali delle persone
Il dibattito interno...-->continua
|
|
|20/12/2025 - Ebab: Gentile riconfermata Presidente, gli impegni futuri
Dopo il Premio Maestri Artigiani 2025 che ha celebrato il "Valore Artigiano" che è l'essenza del "saper fare" italiano - caratterizzato da una grande partecipazione, LEbab (Ente Bilaterale per lArtigianato in Basilicata) ha affrontato una scadenza importan...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Approvata norma Nocco per rafforzare la sanità veterinaria pubblica
Più tutele per la salute pubblica e animale, più strumenti per contrastare epizoozie e zoonosi, più riconoscimento ai medici veterinari del territorio: sono questi gli obiettivi raggiunti grazie allapprovazione dellemendamento a prima firma della senatrice M...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Precari dellArlab verso la stabilizzazione
Un passo decisivo verso il superamento del precariato storico nelle agenzie regionali è stato compiuto con lapprovazione, da parte del Consiglio regionale, della legge di assestamento di bilancio. A darne notizia è lassessore regionale allo Sviluppo Economic...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Cicala: lavoro di squadra per lagricoltura
Solo con una squadra unita e compatta si possono affrontare le sfide più complesse e raggiungere risultati importanti per la Basilicata. Con queste parole lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, h...-->continua
|
|