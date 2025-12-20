Dopo il Premio Maestri Artigiani 2025  che ha celebrato il "Valore Artigiano" che è l'essenza del "saper fare" italiano - caratterizzato da una grande partecipazione, LEbab (Ente Bilaterale per lArtigianato in Basilicata) ha affrontato una scadenza importante qual è il rinnovo degli organismi dirigenti. Rosa Gentile (Confartigianato) è stata riconfermata presidente per il prossimo triennio; Carlo Quaratino (Cisl) è stato nominato vice presidente. Completano il comitato di gestione: Lidio Notaroberto e Francesco Miraglia Saverio ( Confartigianato), Renato Zaccagnino (Cna), Ciro Spera (Casartigiani), Luciano Capriglione (Claai), Michelina Lacerra e Carmine Pastore( Cgil), Luciano Mandolfo (Cisl), Diego Sileo e Rocco Messina (Uil). ll modello della bilateralità nellartigianato  costruito in Basilicata dalla squadra di Parti datoriali (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claaii) e sindacati (Cgil, Cisl, Uil) - costituisce una buona pratica che si è affermata negli anni come sistema che pone al centro la qualità del lavoro, lo sviluppo delle imprese e dei territori, la tutela delle persone, perché il lavoro non è soltanto produttività. Il sistema della bilateralità artigiana ha un impatto positivo su imprese e lavoratori artigiani per unampia gamma di prestazioni progettate per rispondere in modo preciso e capillare alle esigenze del mondo artigiano lucano (circa 10mila imprese, e quasi 20mila dipendenti a cui aggiungere gli artigiani titolari di impresa). Le prestazioni sono state classificate in 27 macro-categorie, riflettendo un approccio capillare e personalizzato che si adatta alle peculiarità dei territori e alle esigenze dei beneficiari. Si punta innanzitutto a rafforzare il welfare in un settore che ne ha più bisogno. Nello scorso anno , sono state complessivamente erogate da Ebna e Fsba  strutture nazionali a cui fa riferimento la nostra Ebab - 169.333 prestazioni, suddivise tra 37.150 interventi a favore delle imprese e 132.183 destinati ai lavoratori dipendenti. Le prestazioni hanno raggiunto 21.600 imprese e 92.596 lavoratori, con una media di circa 1,7 prestazioni per impresa e 1,4 per lavoratore. Sul piano economico, il sistema ha erogato un totale di 134.395.423 euro di contributi. Di questi, 23.895.788 euro sono stati destinati alle imprese artigiane, mentre 110.499.635 euro hanno sostenuto i lavoratori dipendenti. In termini di valore medio per singola prestazione, le imprese hanno ricevuto circa 643 euro per intervento e 1.106 euro per impresa beneficiaria, mentre i lavoratori hanno ottenuto 836 euro per prestazione e 1.193 euro per beneficiario. Questi dati evidenziano limportanza e la rilevanza economica del supporto fornito dal sistema della bilateralità, contribuendo in modo significativo alla stabilità e al benessere del comparto artigiano.



A trentanni dalla sua nascita, che abbiamo celebrato a Matera, la bilateralità artigiana -sottolinea Rosa Gentile - continua a dimostrarsi non solo necessaria, ma strategicamente vitale per il settore. Gli interventi realizzati - concentrati su formazione, welfare e conciliazione vita-lavoro, hanno rafforzato la coesione sociale e la competitività del settore, confermando la bilateralità artigiana come una vera infrastruttura nazionale che unisce efficienza, equità e sviluppo sostenibile. La sfida per il futuro sarà quella di preservarne lidentità mutualistica, ampliandone al contempo lefficacia e laccessibilità, al fine di rispondere in modo proattivo ai bisogni emergenti delle nuove generazioni di lavoratori e imprenditori. Lobiettivo che dobbiamo darci è quello di un sempre più continuo sviluppo del bilateralismo artigiano anche in Basilicata il quale, attraverso la gestione paritetica del mercato del lavoro, rappresenta una strategia condivisa per la sua stabilizzazione, un valore aggiunto a favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese. Tutti insieme, Regione Basilicata, Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, Datoriali CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, Ordini Professionali, Organi Ispettivi, Aziende Sanitarie, mondo dellIstruzione, cultori della materia e semplici cittadini dobbiamo lavorare affinché diventi sempre più patrimonio comune la consapevolezza del sempre più fondamentale valore del comparto artigiano nel contesto economico e sociale della nostra Regione, del Mezzogiorno, dellItalia, per volume del valore prodotto, per la qualità e quantità delloccupazione assicurata, per capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali. Nel nuovo anno la Carta dei Servizi sarà lo strumento per affermare il nuovo welfare e la delibera di Giunta che su impegno dellAssessore Cupparo dopo lA.P. artigianato attribuisce allEbab 70mila euro è un passo importante in questa direzione. Con un rinnovato impegno in tema di sicurezza come testimonia il corso organizzato da Opra che ha formato 24 Rlst che per le nostre aziende.