La voce della Politica
|Precari dellArlab verso la stabilizzazione
19/12/2025
|Un passo decisivo verso il superamento del precariato storico nelle agenzie regionali è stato compiuto con lapprovazione, da parte del Consiglio regionale, della legge di assestamento di bilancio. A darne notizia è lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, sottolineando limportanza di un emendamento specifico che risolve una questione aperta da tempo. Lemendamento in questione è a firma del consigliere regionale Gianuario Aliandro, il quale ha raccolto con prontezza la sollecitazione dellassessore Cupparo per fornire una risposta concreta ai lavoratori interessati e garantire la piena operatività dellArlab (Agenzia Regionale Lavoro Basilicata), ente che opera in stretta sintonia con il Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro.
La disposizione, approvata nella seduta del 16 dicembre, chiarisce lapplicabilità della procedura di stabilizzazione (disciplinata dallart. 3, comma 5, del DL 44/2023, convertito nella legge 74/2023) anche agli Enti strumentali regionali. Grazie a questo intervento normativo, lArlab potrà finalmente procedere alla stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato, riconoscendo ufficialmente le competenze acquisite negli anni dai lavoratori, il possesso di specifici requisiti di servizio e il prezioso contributo assicurato costantemente per il funzionamento dei servizi allimpiego.
Per lAssessorato e per lAgenzia come sottolineano congiuntamente lassessore Francesco Cupparo e la direttrice dellArlab, Maria Rosaria Sabia questo passaggio non rappresenta un mero atto tecnico, ma la volontà politica di chiudere una stagione di incertezza. La stabilizzazione del personale è un obiettivo prioritario sottolinea Cupparo -. Rappresenta un fattore essenziale per garantire la continuità operativa dellAgenzia, valorizzare le professionalità interne e favorire il pieno coinvolgimento dei lavoratori nellattuazione delle funzioni istituzionali, a beneficio di tutto il territorio regionale. Con lapprovazione di questa norma, la Regione Basilicata consolida il percorso di rafforzamento delle proprie strutture amministrative, puntando sulla stabilità del lavoro come leva di efficienza e motivazione.
