La voce della Politica

Precari dellArlab verso la stabilizzazione

19/12/2025

Un passo decisivo verso il superamento del precariato storico nelle agenzie regionali è stato compiuto con lapprovazione, da parte del Consiglio regionale, della legge di assestamento di bilancio. A darne notizia è lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, sottolineando limportanza di un emendamento specifico che risolve una questione aperta da tempo. Lemendamento in questione è a firma del consigliere regionale Gianuario Aliandro, il quale ha raccolto con prontezza la sollecitazione dellassessore Cupparo per fornire una risposta concreta ai lavoratori interessati e garantire la piena operatività dellArlab (Agenzia Regionale Lavoro Basilicata), ente che opera in stretta sintonia con il Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro.
La disposizione, approvata nella seduta del 16 dicembre, chiarisce lapplicabilità della procedura di stabilizzazione (disciplinata dallart. 3, comma 5, del DL 44/2023, convertito nella legge 74/2023) anche agli Enti strumentali regionali. Grazie a questo intervento normativo, lArlab potrà finalmente procedere alla stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato, riconoscendo ufficialmente le competenze acquisite negli anni dai lavoratori, il possesso di specifici requisiti di servizio e il prezioso contributo assicurato costantemente per il funzionamento dei servizi allimpiego.
Per lAssessorato e per lAgenzia  come sottolineano congiuntamente lassessore Francesco Cupparo e la direttrice dellArlab, Maria Rosaria Sabia  questo passaggio non rappresenta un mero atto tecnico, ma la volontà politica di chiudere una stagione di incertezza. La stabilizzazione del personale è un obiettivo prioritario  sottolinea Cupparo -. Rappresenta un fattore essenziale per garantire la continuità operativa dellAgenzia, valorizzare le professionalità interne e favorire il pieno coinvolgimento dei lavoratori nellattuazione delle funzioni istituzionali, a beneficio di tutto il territorio regionale. Con lapprovazione di questa norma, la Regione Basilicata consolida il percorso di rafforzamento delle proprie strutture amministrative, puntando sulla stabilità del lavoro come leva di efficienza e motivazione.







La Voce della Politica
19/12/2025 - Precari dellArlab verso la stabilizzazione

Un passo decisivo verso il superamento del precariato storico nelle agenzie regionali è stato compiuto con lapprovazione, da parte del Consiglio regionale, della legge di assestamento di bilancio. A darne notizia è lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cu...
19/12/2025 - Cicala: lavoro di squadra per lagricoltura

Solo con una squadra unita e compatta si possono affrontare le sfide più complesse e raggiungere risultati importanti per la Basilicata. Con queste parole lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, h...
19/12/2025 - Dighe, collegamento Acerenza-Genzano verso il traguardo

Nuovo sopralluogo del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, sui cantieri dello schema idrico Basento Bradano. La fisionomia dell'infrastruttura di collegamento tra la diga di Acerenza e quella di Genzano di Luc...
19/12/2025 - Sì da Aula allOdg del M5s su ricerca e raccolta dei tartufi

Nel corso della seduta di ieri del Consiglio regionale è stato approvato lodg a firma delle consigliere regionali del M5s, Alessia Araneo e Viviana Verri, relativo alle modifiche allarticolo 17 della L.R. n. 35/1995. Con lodg si impegna la Giunta regionale ...
19/12/2025 - Contenzioso Agea con Comuni, Consiglio approva odg Polese

Approvato allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata un ordine del giorno del consigliere Mario Polese (OL), con il quale si impegna la Giunta regionale a prevedere, al fine di evitare una sicura dichiarazione di dissesto degli Enti municipali coi...
19/12/2025 - Conflitto israelo-palestinese, Consiglio approva odg di Polese

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato allunanimità un ordine del giorno, proposto dal consigliere Mario Polese (OL) e sottoscritto da altri consiglieri, sulla pace la tutela dei civili e la coesistenza tra i popoli nel conflitto israelo-palesti...
19/12/2025 - Lospinoso: Assoluzione Simonetti e Valvano, giustizia è fatta

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Potenza, Arduino Lospinoso, esprime grande soddisfazione per lassoluzione di Luigi Simonetti e Livio Valvano.
Secondo Lospinoso, la decisione dei giudici conferma la correttezza del comportamento tenuto...-->continua















