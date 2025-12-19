Un passo decisivo verso il superamento del precariato storico nelle agenzie regionali è stato compiuto con lapprovazione, da parte del Consiglio regionale, della legge di assestamento di bilancio. A darne notizia è lassessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, sottolineando limportanza di un emendamento specifico che risolve una questione aperta da tempo. Lemendamento in questione è a firma del consigliere regionale Gianuario Aliandro, il quale ha raccolto con prontezza la sollecitazione dellassessore Cupparo per fornire una risposta concreta ai lavoratori interessati e garantire la piena operatività dellArlab (Agenzia Regionale Lavoro Basilicata), ente che opera in stretta sintonia con il Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro.

La disposizione, approvata nella seduta del 16 dicembre, chiarisce lapplicabilità della procedura di stabilizzazione (disciplinata dallart. 3, comma 5, del DL 44/2023, convertito nella legge 74/2023) anche agli Enti strumentali regionali. Grazie a questo intervento normativo, lArlab potrà finalmente procedere alla stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato, riconoscendo ufficialmente le competenze acquisite negli anni dai lavoratori, il possesso di specifici requisiti di servizio e il prezioso contributo assicurato costantemente per il funzionamento dei servizi allimpiego.

Per lAssessorato e per lAgenzia  come sottolineano congiuntamente lassessore Francesco Cupparo e la direttrice dellArlab, Maria Rosaria Sabia  questo passaggio non rappresenta un mero atto tecnico, ma la volontà politica di chiudere una stagione di incertezza. La stabilizzazione del personale è un obiettivo prioritario  sottolinea Cupparo -. Rappresenta un fattore essenziale per garantire la continuità operativa dellAgenzia, valorizzare le professionalità interne e favorire il pieno coinvolgimento dei lavoratori nellattuazione delle funzioni istituzionali, a beneficio di tutto il territorio regionale. Con lapprovazione di questa norma, la Regione Basilicata consolida il percorso di rafforzamento delle proprie strutture amministrative, puntando sulla stabilità del lavoro come leva di efficienza e motivazione.









