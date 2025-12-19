-->
Cicala: lavoro di squadra per lagricoltura
19/12/2025
|Solo con una squadra unita e compatta si possono affrontare le sfide più complesse e raggiungere risultati importanti per la Basilicata. Con queste parole lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, ha rivolto gli auguri di Buone Feste a tutto il personale che opera nella Direzione per le Politiche agricole, alimentari e forestali, ringraziando dirigenti e funzionari per il lavoro svolto e per il massimo impegno dimostrato nel corso dellanno. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti gli uffici della Direzione e al direttore generale Vittorio Restaino per la professionalità, la dedizione e lo spirito di collaborazione che hanno contraddistinto lazione amministrativa nel 2025 ha dichiarato Cicala . Un ringraziamento particolare va anche al nuovo direttore dellAlsia, Michele Blasi, per aver dimostrato fin dal primo giorno del suo insediamento un supporto costante alle politiche agricole regionali.
Nel suo intervento, lassessore ha ripercorso le principali sfide affrontate nel corso di un anno particolarmente complesso, sottolineando come il lavoro di squadra abbia permesso di conseguire risultati rilevanti. Abbiamo dovuto fronteggiare una crisi idrica senza precedenti, con circa 80 milioni di metri cubi di acqua in meno, ma grazie al lavoro e allimpegno di tutti siamo riusciti ad affrontare lemergenza e a garantire risposte al mondo agricolo, ha spiegato. Tra i traguardi raggiunti, Cicala ha ricordato anche lavvio del progetto di filiera del cinghiale, un esempio concreto di come sia possibile trasformare un problema in una opportunità per la Basilicata, creando valore economico e tutelando al contempo il territorio. Risultati significativi anche sul fronte della programmazione europea: Abbiamo superato il 50% di impegno delle risorse del Complemento di Sviluppo Rurale CSR 2023-2027, un dato che testimonia lefficienza della struttura regionale e la capacità di dare risposte concrete alle imprese agricole. Infine, un traguardo strategico per lagroalimentare lucano: Il riconoscimento della fragola a marchio IGP rappresenta un risultato storico per la Basilicata, frutto di un lavoro corale che valorizza le nostre eccellenze e rafforza lidentità del territorio. Con questo spirito di collaborazione, responsabilità e condivisione ha concluso lassessore Cicala possiamo guardare con fiducia alle sfide future. A tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della Direzione e agli enti collegati rivolgo i miei più sentiti auguri di Buone Natale e di un nuovo anno ricco di soddisfazioni personali e professionali.
