Solo con una squadra unita e compatta si possono affrontare le sfide più complesse e raggiungere risultati importanti per la Basilicata. Con queste parole lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, ha rivolto gli auguri di Buone Feste a tutto il personale che opera nella Direzione per le Politiche agricole, alimentari e forestali, ringraziando dirigenti e funzionari per il lavoro svolto e per il massimo impegno dimostrato nel corso dellanno. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti gli uffici della Direzione e al direttore generale Vittorio Restaino per la professionalità, la dedizione e lo spirito di collaborazione che hanno contraddistinto lazione amministrativa nel 2025  ha dichiarato Cicala . Un ringraziamento particolare va anche al nuovo direttore dellAlsia, Michele Blasi, per aver dimostrato fin dal primo giorno del suo insediamento un supporto costante alle politiche agricole regionali.



Nel suo intervento, lassessore ha ripercorso le principali sfide affrontate nel corso di un anno particolarmente complesso, sottolineando come il lavoro di squadra abbia permesso di conseguire risultati rilevanti. Abbiamo dovuto fronteggiare una crisi idrica senza precedenti, con circa 80 milioni di metri cubi di acqua in meno, ma grazie al lavoro e allimpegno di tutti siamo riusciti ad affrontare lemergenza e a garantire risposte al mondo agricolo, ha spiegato. Tra i traguardi raggiunti, Cicala ha ricordato anche lavvio del progetto di filiera del cinghiale, un esempio concreto di come sia possibile trasformare un problema in una opportunità per la Basilicata, creando valore economico e tutelando al contempo il territorio. Risultati significativi anche sul fronte della programmazione europea: Abbiamo superato il 50% di impegno delle risorse del Complemento di Sviluppo Rurale CSR 2023-2027, un dato che testimonia lefficienza della struttura regionale e la capacità di dare risposte concrete alle imprese agricole. Infine, un traguardo strategico per lagroalimentare lucano: Il riconoscimento della fragola a marchio IGP rappresenta un risultato storico per la Basilicata, frutto di un lavoro corale che valorizza le nostre eccellenze e rafforza lidentità del territorio. Con questo spirito di collaborazione, responsabilità e condivisione  ha concluso lassessore Cicala  possiamo guardare con fiducia alle sfide future. A tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della Direzione e agli enti collegati rivolgo i miei più sentiti auguri di Buone Natale e di un nuovo anno ricco di soddisfazioni personali e professionali.













