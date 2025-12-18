-->
18/12/2025
|E numerosissima la delegazione della Coldiretti della Basilicata a Bruxelles in piazza per chiedere di salvare lagricoltura europea e la sicurezza alimentare di 400 milioni di cittadini occorre mandare via i tecnocrati che condizionano unUnione Europea sempre più lontana dai cittadini e pericolosamente vicina alla sua implosione. Al grido di Non è questa lEuropa che vogliamo gli agricoltori lucani, assieme a migliaia arrivati da tutta Italia hanno manifestato per denunciare la deriva autocratica imposta da Von der Leyen, che vuole togliere risorse alle imprese agricole e al cibo sano per finanziare i carri armati, minando così anche la salute dei cittadini consumatori. Un piano che appare come un attacco alle fondamenta della sovranità alimentare dellintero continente, in un momento in cui tutte le altre potenze investono sempre di più nellagricoltura, ritenuta da tutti tranne che dallEuropa una risorsa strategica. Coldiretti ribadisce come Von der Leyen non sia assolutamente in grado di gestire il ruolo istituzionale che ricopre e che oggi cè un grande bisogno di Europa, ma di unEuropa diversa, più coraggiosa, meno ideologica e più vicina ai problemi reali. Assieme al presidente e al segretario generale di Coldiretti, Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, a Bruxelles anche molti giovani lucani che saranno le prime vittime della riduzione del 25% dei fondi della Politica agricola comune e della sua diluizione in un fondo unico. Per lItalia si tratta di un taglio netto di 9 miliardi, che salgono a 90 se si considera lintera Ue. E una decisione irresponsabile di Von der Leyen ha evidenziato il presidente della Coldiretti della Basilicata, Antonio Pessolani, a Bruxelles assieme ai vertici lucani dellorganizzazione agricola - che provocherà il tracollo della produzione agroalimentare europea, favorendo un boom di importazioni da Paesi come quelli del Mercosur, privi degli stessi standard su utilizzo di pesticidi, protezione ambientale e diritti dei lavoratori. Quello del Mercosur, infatti, è un accordo ancora denso di lacune che non vengono sanate neppure dagli emendamenti recentemente approvati dal Parlamento europeo e che, secondo Coldiretti, potrà essere approvato solo dopo lintroduzione reale e vincolante dei principi di salvaguardia e di piena reciprocità, e non di clausole formali o strumentali. Sulle centinaia di cartelli esibiti dai manifestanti si leggono, tra gli altri, Von der Leyen go home, Contro i contadini non si governa, Affamate chi vi sfama, Fuori gli autocrati dallEuropa, A Bruxelles si taglia, nei campi si chiude. Le guerre e i conflitti commerciali di questi ultimi anni hanno fatto emergere la centralità del cibo e la necessità di sviluppare filiere agroalimentari quasi autonome. La Cina, nellultimo vertice esteso a Russia, India e Brasile, ha posto la filiera alimentare al top delle priorità. Gli Usa, con il Farm Bill, destinano allagricoltura risorse quadruple rispetto allEuropa ha sottolineato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini . E lUe? Taglia i fondi in maniera folle: 90 miliardi in meno, 9 miliardi solo per lItalia. Von der Leyen così impedisce di produrre cibo di qualità per la salute degli europei e di potenziare le esportazioni. Gli altri Paesi agiscono per salvaguardare le proprie produzioni, mentre lEuropa è oggi incapace di proteggere i suoi settori chiave. Senza investimenti perderemo competitività, innovazione e slancio vitale. Da un lato lUe favorisce lingresso di prodotti coltivati con pesticidi e sfruttamento del lavoro, dallaltro massacra le nostre aziende con la burocrazia, accanendosi spesso su chi è più debole. Non siamo contro gli accordi commerciali, ma servono reciprocità e regole uguali per tutti. Noi siamo europeisti per vocazione, non esiste un altro settore produttivo, in Italia, che abbia avuto più dellagricoltura e dellagroalimentare un rapporto così profondo e continuativo con il meccanismo europeo ha ricordato il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo . Ma questa Europa ha bisogno di uscire dal coma in cui la stanno gettando i tecnocrati. Diciamo no al furto dei fondi degli agricoltori per pagare bombe e carri armati. Ci battiamo contro la deriva autocratica di una Commissione che ha completamente marginalizzato il Parlamento, eletto dai cittadini, e ostracizza corpi intermedi, rappresentanze e sindacati, reputati ancoraggi democratici che ne intralciano il percorso. Serve unEuropa diversa. Per loccasione Coldiretti ha diffuso un manifesto programmatico che inizia con un netto no al Fondo Unico Agricolo: servono risorse certe e regole distinte per la Pac, per garantire sicurezza agli agricoltori e cibo di qualità ai cittadini consumatori. Serve anche labrogazione della regola dellorigine del codice doganale e letichettatura obbligatoria con indicazione del Paese di provenienza, per fermare linganno sul cibo ai danni dei consumatori. Coldiretti denuncia anche la burocrazia Ue che schiaccia le aziende agricole. Lassociazione richiede maggiori risorse per sostenere il reddito agricolo, garantendo cibo buono e distintivo contro laumento degli ultra-processati, causa di malattie croniche. Propone progetti territoriali con mercati contadini, scuole e mense per promuovere stili alimentari sani basati su prodotti naturali e locali. Considerato che gli agricoltori sono i custodi dellambiente, servono risorse dedicate alle aree interne e montane per conservare il territorio.
|