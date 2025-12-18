E numerosissima la delegazione della Coldiretti della Basilicata a Bruxelles in piazza per chiedere di salvare lagricoltura europea e la sicurezza alimentare di 400 milioni di cittadini occorre mandare via i tecnocrati che condizionano unUnione Europea sempre più lontana dai cittadini e pericolosamente vicina alla sua implosione. Al grido di Non è questa lEuropa che vogliamo gli agricoltori lucani, assieme a migliaia arrivati da tutta Italia hanno manifestato per denunciare la deriva autocratica imposta da Von der Leyen, che vuole togliere risorse alle imprese agricole e al cibo sano per finanziare i carri armati, minando così anche la salute dei cittadini consumatori. Un piano che appare come un attacco alle fondamenta della sovranità alimentare dellintero continente, in un momento in cui tutte le altre potenze investono sempre di più nellagricoltura, ritenuta da tutti  tranne che dallEuropa  una risorsa strategica. Coldiretti ribadisce come Von der Leyen non sia assolutamente in grado di gestire il ruolo istituzionale che ricopre e che oggi cè un grande bisogno di Europa, ma di unEuropa diversa, più coraggiosa, meno ideologica e più vicina ai problemi reali. Assieme al presidente e al segretario generale di Coldiretti, Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, a Bruxelles anche molti giovani lucani che saranno le prime vittime della riduzione del 25% dei fondi della Politica agricola comune e della sua diluizione in un fondo unico. Per lItalia si tratta di un taglio netto di 9 miliardi, che salgono a 90 se si considera lintera Ue. E una decisione irresponsabile di Von der Leyen  ha evidenziato il presidente della Coldiretti della Basilicata, Antonio Pessolani, a Bruxelles assieme ai vertici lucani dellorganizzazione agricola - che provocherà il tracollo della produzione agroalimentare europea, favorendo un boom di importazioni da Paesi come quelli del Mercosur, privi degli stessi standard su utilizzo di pesticidi, protezione ambientale e diritti dei lavoratori. Quello del Mercosur, infatti, è un accordo ancora denso di lacune che non vengono sanate neppure dagli emendamenti recentemente approvati dal Parlamento europeo e che, secondo Coldiretti, potrà essere approvato solo dopo lintroduzione reale e vincolante dei principi di salvaguardia e di piena reciprocità, e non di clausole formali o strumentali. Sulle centinaia di cartelli esibiti dai manifestanti si leggono, tra gli altri, Von der Leyen go home, Contro i contadini non si governa, Affamate chi vi sfama, Fuori gli autocrati dallEuropa, A Bruxelles si taglia, nei campi si chiude. Le guerre e i conflitti commerciali di questi ultimi anni hanno fatto emergere la centralità del cibo e la necessità di sviluppare filiere agroalimentari quasi autonome. La Cina, nellultimo vertice esteso a Russia, India e Brasile, ha posto la filiera alimentare al top delle priorità. Gli Usa, con il Farm Bill, destinano allagricoltura risorse quadruple rispetto allEuropa  ha sottolineato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini . E lUe? Taglia i fondi in maniera folle: 90 miliardi in meno, 9 miliardi solo per lItalia. Von der Leyen così impedisce di produrre cibo di qualità per la salute degli europei e di potenziare le esportazioni. Gli altri Paesi agiscono per salvaguardare le proprie produzioni, mentre lEuropa è oggi incapace di proteggere i suoi settori chiave. Senza investimenti perderemo competitività, innovazione e slancio vitale. Da un lato lUe favorisce lingresso di prodotti coltivati con pesticidi e sfruttamento del lavoro, dallaltro massacra le nostre aziende con la burocrazia, accanendosi spesso su chi è più debole. Non siamo contro gli accordi commerciali, ma servono reciprocità e regole uguali per tutti. Noi siamo europeisti per vocazione, non esiste un altro settore produttivo, in Italia, che abbia avuto più dellagricoltura e dellagroalimentare un rapporto così profondo e continuativo con il meccanismo europeo  ha ricordato il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo . Ma questa Europa ha bisogno di uscire dal coma in cui la stanno gettando i tecnocrati. Diciamo no al furto dei fondi degli agricoltori per pagare bombe e carri armati. Ci battiamo contro la deriva autocratica di una Commissione che ha completamente marginalizzato il Parlamento, eletto dai cittadini, e ostracizza corpi intermedi, rappresentanze e sindacati, reputati ancoraggi democratici che ne intralciano il percorso. Serve unEuropa diversa. Per loccasione Coldiretti ha diffuso un manifesto programmatico che inizia con un netto no al Fondo Unico Agricolo: servono risorse certe e regole distinte per la Pac, per garantire sicurezza agli agricoltori e cibo di qualità ai cittadini consumatori. Serve anche labrogazione della regola dellorigine del codice doganale e letichettatura obbligatoria con indicazione del Paese di provenienza, per fermare linganno sul cibo ai danni dei consumatori. Coldiretti denuncia anche la burocrazia Ue che schiaccia le aziende agricole. Lassociazione richiede maggiori risorse per sostenere il reddito agricolo, garantendo cibo buono e distintivo contro laumento degli ultra-processati, causa di malattie croniche. Propone progetti territoriali con mercati contadini, scuole e mense per promuovere stili alimentari sani basati su prodotti naturali e locali. Considerato che gli agricoltori sono i custodi dellambiente, servono risorse dedicate alle aree interne e montane per conservare il territorio.