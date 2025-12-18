La Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha nominato Giuseppe De Filippis nuovo Direttore generale dellAzienda Sanitaria Locale di Potenza (Asp). Contestualmente, per garantire la piena continuità amministrativa dellAzienda Ospedaliera regionale San Carlo, lesecutivo ha conferito lincarico di Commissario a Giuseppe Spera, il cui mandato quinquennale come Direttore generale si è appena concluso. Spera guiderà lospedale del capoluogo nelle more dellespletamento delle procedure di selezione del nuovo Dg.

La scelta di Giuseppe De Filippis alla guida dellAsp  dice il Presidente Vito Bardi  risponde alla volontà di immettere nel nostro territorio competenze di altissimo profilo nazionale. Il suo curriculum è di primordine: unesperienza consolidata nelle realtà più complesse del Nord Italia e una solida preparazione accademica che saranno fondamentali per affrontare le sfide della medicina territoriale e delle liste dattesa. Sulla nomina al San Carlo, Bardi aggiunge: Ringrazio Giuseppe Spera per il buon lavoro svolto negli ultimi cinque anni. La sua nomina a Commissario assicura che il polo ospedaliero più importante della Basilicata non subisca rallentamenti burocratici in questa fase di transizione. Abbiamo bisogno di stabilità e competenza per portare a termine i progetti legati al PNRR e migliorare costantemente lofferta di cura per i cittadini lucani.

Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, rivolge i suoi migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe De Filippis e a Giuseppe Spera. De Filippis  dice Latronico  porta in Basilicata un profilo di alto livello, con una solida formazione in ambito medico, gestionale ed economico-sanitario e una pluriennale esperienza maturata in importanti aziende sanitarie e ospedaliere del Paese. Un percorso professionale che rappresenta un valore aggiunto per il rafforzamento dellorganizzazione dei servizi territoriali e per il miglioramento della qualità dellassistenza ai cittadini. Allingegner Spera  prosegue lassessore  va laugurio di buon lavoro per il nuovo incarico commissariale al San Carlo, in una fase che richiede continuità amministrativa, capacità di governo dei processi e attenzione costante alla rete ospedaliera regionale. Desidero, allo stesso tempo, esprimere un sentito ringraziamento a Massimo De Fino, direttore generale dellIRCCS Crob di Rionero in Vulture, per lattività svolta come commissario dellAsp di Potenza, assicurando stabilità e gestione in un momento complesso e a Giuseppe Spera per limpegno profuso negli anni alla guida dellAzienda Ospedaliera San Carlo.

La Regione Basilicata  concludono Bardi e Latronico  continuerà a garantire piena collaborazione e supporto ai vertici delle aziende sanitarie, con lobiettivo di rafforzare il sistema sanitario regionale, valorizzare le professionalità e rispondere in modo efficace e coordinato sul territorio ai bisogni di salute.





Il profilo del nuovo DG Asp: Giuseppe De Filippis

Nato a Napoli, 59 anni, Giuseppe De Filippis vanta un curriculum di eccellenza nel panorama della sanità pubblica italiana:

Formazione: Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Organizzazione dei Servizi Ospedalieri.

Esperienza gestionale: Ha ricoperto incarichi di vertice dal 2008 ad oggi in numerose aziende sanitarie e ospedaliere tra Piemonte e Lombardia. È reduce dallincarico di Direttore Generale dellAzienda Ospedaliera di Perugia.

Incarichi precedenti: È stato Direttore Sanitario dellAzienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Accademia: Dal 2020 è Professore Associato presso il Centro di Ricerca ed Alta Formazione in Amministrazione della Salute dellUniversità di Milano.