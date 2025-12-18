-->
De Filippis nominato nuovo Dg dellAsp
18/12/2025
|La Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha nominato Giuseppe De Filippis nuovo Direttore generale dellAzienda Sanitaria Locale di Potenza (Asp). Contestualmente, per garantire la piena continuità amministrativa dellAzienda Ospedaliera regionale San Carlo, lesecutivo ha conferito lincarico di Commissario a Giuseppe Spera, il cui mandato quinquennale come Direttore generale si è appena concluso. Spera guiderà lospedale del capoluogo nelle more dellespletamento delle procedure di selezione del nuovo Dg.
La scelta di Giuseppe De Filippis alla guida dellAsp dice il Presidente Vito Bardi risponde alla volontà di immettere nel nostro territorio competenze di altissimo profilo nazionale. Il suo curriculum è di primordine: unesperienza consolidata nelle realtà più complesse del Nord Italia e una solida preparazione accademica che saranno fondamentali per affrontare le sfide della medicina territoriale e delle liste dattesa. Sulla nomina al San Carlo, Bardi aggiunge: Ringrazio Giuseppe Spera per il buon lavoro svolto negli ultimi cinque anni. La sua nomina a Commissario assicura che il polo ospedaliero più importante della Basilicata non subisca rallentamenti burocratici in questa fase di transizione. Abbiamo bisogno di stabilità e competenza per portare a termine i progetti legati al PNRR e migliorare costantemente lofferta di cura per i cittadini lucani.
Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, rivolge i suoi migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe De Filippis e a Giuseppe Spera. De Filippis dice Latronico porta in Basilicata un profilo di alto livello, con una solida formazione in ambito medico, gestionale ed economico-sanitario e una pluriennale esperienza maturata in importanti aziende sanitarie e ospedaliere del Paese. Un percorso professionale che rappresenta un valore aggiunto per il rafforzamento dellorganizzazione dei servizi territoriali e per il miglioramento della qualità dellassistenza ai cittadini. Allingegner Spera prosegue lassessore va laugurio di buon lavoro per il nuovo incarico commissariale al San Carlo, in una fase che richiede continuità amministrativa, capacità di governo dei processi e attenzione costante alla rete ospedaliera regionale. Desidero, allo stesso tempo, esprimere un sentito ringraziamento a Massimo De Fino, direttore generale dellIRCCS Crob di Rionero in Vulture, per lattività svolta come commissario dellAsp di Potenza, assicurando stabilità e gestione in un momento complesso e a Giuseppe Spera per limpegno profuso negli anni alla guida dellAzienda Ospedaliera San Carlo.
La Regione Basilicata concludono Bardi e Latronico continuerà a garantire piena collaborazione e supporto ai vertici delle aziende sanitarie, con lobiettivo di rafforzare il sistema sanitario regionale, valorizzare le professionalità e rispondere in modo efficace e coordinato sul territorio ai bisogni di salute.
Il profilo del nuovo DG Asp: Giuseppe De Filippis
Nato a Napoli, 59 anni, Giuseppe De Filippis vanta un curriculum di eccellenza nel panorama della sanità pubblica italiana:
Formazione: Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Organizzazione dei Servizi Ospedalieri.
Esperienza gestionale: Ha ricoperto incarichi di vertice dal 2008 ad oggi in numerose aziende sanitarie e ospedaliere tra Piemonte e Lombardia. È reduce dallincarico di Direttore Generale dellAzienda Ospedaliera di Perugia.
Incarichi precedenti: È stato Direttore Sanitario dellAzienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.
Accademia: Dal 2020 è Professore Associato presso il Centro di Ricerca ed Alta Formazione in Amministrazione della Salute dellUniversità di Milano.
