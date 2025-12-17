-->
La voce della Politica
Campioni oltre i limiti:Consegnate a Potenza le Benemerenze sportive paralimpici
17/12/2025
giornata di ieri, 15 dicembre 2025, la splendida cornice della Sala Inguscio
a Potenza ha ospitato la consueta cerimonia di consegna delle Benemerenze
Sportive del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Basilicata. L'evento, di alto
profilo istituzionale, è stato organizzato questanno in sinergia con il Garante
regionale per le persone con disabilità.
La cerimonia ha celebrato atleti, tecnici e dirigenti che si sono distinti nel
movimento paralimpico lucano, contribuendo con passione e dedizione costante
alla sua crescita.
Il prestigio delle Medaglie dArgento e delle Stelle al Merito
Momento di particolare solennità è stata la consegna delle Medaglie dArgento
a due pilastri dello sport regionale:
Donato Telesca, premiato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito
Bardi.
Luciano Florio, premiato dal Presidente del Consiglio Regionale, Marcello
Pittella.
La rilevanza del movimento paralimpico lucano è stata testimoniata dalla
presenza di autorità nazionali, tra cui Fernando Zappile (Presidente FIPIC) e
Francesco Ambrosio (Presidente FISDIR). Quest'ultimo ha conferito la Stella di
Bronzo al merito sportivo per i dirigenti ad Antonino Iallorenzi, Delegato
Regionale FISDIR, per la sua instancabile attività sul territorio.
L'Arte che include: Il Premio Speciale a Davide Travascio
Oltre ai traguardi agonistici, la cerimonia ha voluto omaggiare il potere del
linguaggio universale dell'arte. Tra i premiati è emerso il nome di Davide
Travascio, giovane talento capace di raccontare l'essenza più autentica dello
sport attraverso il disegno.
L'opera di Davide è stata definita uninterpretazione superlativa della capacità
dello sport di unire, includere e abbattere ogni barriera. Con una sensibilità rara e
un tratto creativo che parla direttamente al cuore, Davide è riuscito a esprimere
quei valori di solidarietà e condivisione che spesso le sole parole non riescono a
narrare.
Soddisfazione Istituzionale
Grande soddisfazione è stata espressa dal Garante Regionale Marika Padula e
dal Presidente del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino, i quali hanno ribadito
come queste onorificenze non siano solo premi alla carriera, ma simboli di un
esempio virtuoso per lintera comunità sportiva lucana.
"Lo sport paralimpico si conferma uno strumento insostituibile di crescita
sociale," hanno dichiarato a margine dell'evento. "I nostri premiati sono i testimoni
di una Basilicata che non esclude, ma valorizza il talento in ogni sua forma."
|