Campioni oltre i limiti:Consegnate a Potenza le Benemerenze sportive paralimpici

17/12/2025


giornata di ieri, 15 dicembre 2025, la splendida cornice della Sala Inguscio
a Potenza ha ospitato la consueta cerimonia di consegna delle Benemerenze
Sportive del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Basilicata. L'evento, di alto
profilo istituzionale, è stato organizzato questanno in sinergia con il Garante
regionale per le persone con disabilità.
La cerimonia ha celebrato atleti, tecnici e dirigenti che si sono distinti nel
movimento paralimpico lucano, contribuendo con passione e dedizione costante
alla sua crescita.
Il prestigio delle Medaglie dArgento e delle Stelle al Merito
Momento di particolare solennità è stata la consegna delle Medaglie dArgento
a due pilastri dello sport regionale:
 Donato Telesca, premiato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito
Bardi.
 Luciano Florio, premiato dal Presidente del Consiglio Regionale, Marcello
Pittella.
La rilevanza del movimento paralimpico lucano è stata testimoniata dalla
presenza di autorità nazionali, tra cui Fernando Zappile (Presidente FIPIC) e
Francesco Ambrosio (Presidente FISDIR). Quest'ultimo ha conferito la Stella di
Bronzo al merito sportivo per i dirigenti ad Antonino Iallorenzi, Delegato
Regionale FISDIR, per la sua instancabile attività sul territorio.
L'Arte che include: Il Premio Speciale a Davide Travascio
Oltre ai traguardi agonistici, la cerimonia ha voluto omaggiare il potere del
linguaggio universale dell'arte. Tra i premiati è emerso il nome di Davide
Travascio, giovane talento capace di raccontare l'essenza più autentica dello
sport attraverso il disegno.
L'opera di Davide è stata definita uninterpretazione superlativa della capacità
dello sport di unire, includere e abbattere ogni barriera. Con una sensibilità rara e
un tratto creativo che parla direttamente al cuore, Davide è riuscito a esprimere
quei valori di solidarietà e condivisione che spesso le sole parole non riescono a
narrare.
Soddisfazione Istituzionale
Grande soddisfazione è stata espressa dal Garante Regionale Marika Padula e
dal Presidente del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino, i quali hanno ribadito
come queste onorificenze non siano solo premi alla carriera, ma simboli di un
esempio virtuoso per lintera comunità sportiva lucana.
"Lo sport paralimpico si conferma uno strumento insostituibile di crescita
sociale," hanno dichiarato a margine dell'evento. "I nostri premiati sono i testimoni
di una Basilicata che non esclude, ma valorizza il talento in ogni sua forma."



