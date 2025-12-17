

giornata di ieri, 15 dicembre 2025, la splendida cornice della Sala Inguscio

a Potenza ha ospitato la consueta cerimonia di consegna delle Benemerenze

Sportive del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Basilicata. L'evento, di alto

profilo istituzionale, è stato organizzato questanno in sinergia con il Garante

regionale per le persone con disabilità.

La cerimonia ha celebrato atleti, tecnici e dirigenti che si sono distinti nel

movimento paralimpico lucano, contribuendo con passione e dedizione costante

alla sua crescita.

Il prestigio delle Medaglie dArgento e delle Stelle al Merito

Momento di particolare solennità è stata la consegna delle Medaglie dArgento

a due pilastri dello sport regionale:

 Donato Telesca, premiato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito

Bardi.

 Luciano Florio, premiato dal Presidente del Consiglio Regionale, Marcello

Pittella.

La rilevanza del movimento paralimpico lucano è stata testimoniata dalla

presenza di autorità nazionali, tra cui Fernando Zappile (Presidente FIPIC) e

Francesco Ambrosio (Presidente FISDIR). Quest'ultimo ha conferito la Stella di

Bronzo al merito sportivo per i dirigenti ad Antonino Iallorenzi, Delegato

Regionale FISDIR, per la sua instancabile attività sul territorio.

L'Arte che include: Il Premio Speciale a Davide Travascio

Oltre ai traguardi agonistici, la cerimonia ha voluto omaggiare il potere del

linguaggio universale dell'arte. Tra i premiati è emerso il nome di Davide

Travascio, giovane talento capace di raccontare l'essenza più autentica dello

sport attraverso il disegno.

L'opera di Davide è stata definita uninterpretazione superlativa della capacità

dello sport di unire, includere e abbattere ogni barriera. Con una sensibilità rara e

un tratto creativo che parla direttamente al cuore, Davide è riuscito a esprimere

quei valori di solidarietà e condivisione che spesso le sole parole non riescono a

narrare.

Soddisfazione Istituzionale

Grande soddisfazione è stata espressa dal Garante Regionale Marika Padula e

dal Presidente del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino, i quali hanno ribadito

come queste onorificenze non siano solo premi alla carriera, ma simboli di un

esempio virtuoso per lintera comunità sportiva lucana.

"Lo sport paralimpico si conferma uno strumento insostituibile di crescita

sociale," hanno dichiarato a margine dell'evento. "I nostri premiati sono i testimoni

di una Basilicata che non esclude, ma valorizza il talento in ogni sua forma."

