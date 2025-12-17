-->
|
La voce della Politica
|Europa Verde Basilicata su degrado Chiesa S. Leonaro
17/12/2025
|Degrado ambientale, Lettieri e Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata): "San Leonardo nel Sasso Caveoso, simbolo dellabbandono del patrimonio pubblico"
La Chiesa Rupestre di San Leonardo nel Sasso Caveoso di Matera partecipa pienamente, suo malgrado, al Premio Attila come vero eroe al contrario. Un caso emblematico dello stato di abbandono e degli scempi che continuano a colpire il nostro patrimonio ambientale e culturale.
Come Europa Verde-AVS continuiamo a denunciare lincapacità delle amministrazioni nella cura di un patrimonio immenso e fragile. Manca un modello di gestione, manca una visione, ma soprattutto manca una reale assunzione di responsabilità. Ci chiediamo lo Stato doveè ? Il Ministero dei Beni Culturali cosa dice? E la Regione?
Chiediamo il rispetto dellordinaria manutenzione del patrimonio, il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni e lattivazione di bandi pubblici seri e trasparenti per la cura del patrimonio regionale e di Matera. Questi luoghi non meritano questo scempio. Il patrimonio è pubblico e non può essere gestito esclusivamente dai privati. Le risorse spese bene per la manutenzione ordinaria non sono un costo, ma un investimento: creano risparmi nel tempo e nuove opportunità legate alle economie della cultura. Difendere il patrimonio culturale e ambientale significa difendere il futuro della Basilicata.
Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata)
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/12/2025 - Strade: Mattia (FdI) interroga sottosegretario Ferrante su lavori strada Basentana e statale 7
Lungo la strada statale 7 tra Ferrandina e Matera, sono stati ultimati, nel rispetto dei tempi contrattuali, gli interventi di nuova pavimentazione in tratti saltuari, per un investimento di circa 2 milioni di euro. Sempre lungo la medesima arteria, sono stati conclusi, in ...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Europa Verde Basilicata su degrado Chiesa S. Leonaro
Degrado ambientale, Lettieri e Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata): "San Leonardo nel Sasso Caveoso, simbolo dellabbandono del patrimonio pubblico"
La Chiesa Rupestre di San Leonardo nel Sasso Caveoso di Matera partecipa pienamen...-->continua
|
|
|17/12/2025 - M5S. Transizione energetica: o ci credi o non ci credi. Bardi ha scelto di non crederci, preferendo gli elicotteri!
Ci sono politiche su cui non si può bluffare. La transizione energetica è una di queste: o ci credi davvero oppure non ci credi. Oggi è evidente che la Giunta Bardi non ci ha mai creduto.
Il programma da 39 milioni di euro per finanziare impianti da f...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Capocasale. 'Bene il ravvedimento europeo sui motori termici'
La decisione della Commissione europea di eliminare lo stop alla produzione dei motori termici e ridurre al 90% (prima al 100%) lobiettivo di taglio delle emissioni di Co2 al 2035 nei regolamenti comunitari, è destinata ad avere ripercussioni sullintero comp...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Campioni oltre i limiti:Consegnate a Potenza le Benemerenze sportive paralimpici
giornata di ieri, 15 dicembre 2025, la splendida cornice della Sala Inguscio
a Potenza ha ospitato la consueta cerimonia di consegna delle Benemerenze
Sportive del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Basilicata. L'evento, di alto
profilo istit...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Latronico: Schettini ai vertici della Sigo
Lelezione del dottor Sergio Schettini a Vicepresidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) è un traguardo personale straordinario e un riconoscimento che dà lustro allintera sanità lucana e al nostro ospedale San Carlo. Con queste par...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Bardi sul futuro dell'ospedale di Pescopagano
"Qui la sanità non è solo un servizio, ma la spina dorsale di una comunità che vuole guardare al futuro con dignità e competenza. Con queste parole il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto ieri pomeriggio allincontro pubblico tenutos...-->continua
|
|