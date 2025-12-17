Degrado ambientale, Lettieri e Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata): "San Leonardo nel Sasso Caveoso, simbolo dellabbandono del patrimonio pubblico"







La Chiesa Rupestre di San Leonardo nel Sasso Caveoso di Matera partecipa pienamente, suo malgrado, al Premio Attila come vero eroe al contrario. Un caso emblematico dello stato di abbandono e degli scempi che continuano a colpire il nostro patrimonio ambientale e culturale.



Come Europa Verde-AVS continuiamo a denunciare lincapacità delle amministrazioni nella cura di un patrimonio immenso e fragile. Manca un modello di gestione, manca una visione, ma soprattutto manca una reale assunzione di responsabilità. Ci chiediamo lo Stato doveè ? Il Ministero dei Beni Culturali cosa dice? E la Regione?



Chiediamo il rispetto dellordinaria manutenzione del patrimonio, il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni e lattivazione di bandi pubblici seri e trasparenti per la cura del patrimonio regionale e di Matera. Questi luoghi non meritano questo scempio. Il patrimonio è pubblico e non può essere gestito esclusivamente dai privati. Le risorse spese bene per la manutenzione ordinaria non sono un costo, ma un investimento: creano risparmi nel tempo e nuove opportunità legate alle economie della cultura. Difendere il patrimonio culturale e ambientale significa difendere il futuro della Basilicata.



Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata)