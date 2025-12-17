-->

Latronico: Schettini ai vertici della Sigo

17/12/2025

Lelezione del dottor Sergio Schettini a Vicepresidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) è un traguardo personale straordinario e un riconoscimento che dà lustro allintera sanità lucana e al nostro ospedale San Carlo. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha accolto con compiacimento la nomina del primario di Ginecologia del nosocomio potentino ai vertici di una delle più antiche e autorevoli società scientifiche dItalia. La SIGO rappresenta il cuore pulsante della ginecologia nazionale, riunendo le eccellenze del mondo universitario, ospedaliero e territoriale. La nomina di Schettini, avvenuta con il consenso unanime anche della componente accademica, conferma lalto profilo scientifico e la capacità di visione di un professionista che ha saputo coniugare clinica e innovazione.
Vedere un medico del nostro territorio scelto per guidare le politiche sanitarie nazionali in ambito ostetrico e ginecologico ci conferma che la Basilicata è terra di eccellenze vere  continua Latronico -. Questo incarico strategico permetterà di portare lesperienza e la sensibilità lucana ai tavoli dove si decide il futuro della salute delle donne e della qualità dellassistenza al parto.
Lassessore, infine, ha voluto sottolineare il profondo legame tra il professionista e la sua terra: Ho accolto con grande emozione la dedica che il dottor Schettini ha voluto fare al San Carlo e alla Basilicata per questa sua nomina. In quarantanni di carriera ha costruito un reparto che è punto di riferimento per migliaia di famiglie. Il fatto che oggi restituisca questo successo alla sua comunità è il segno di unumanità rara, la stessa che mette ogni giorno in corsia. A Sergio Schettini  conclude lassessore  vanno i miei auguri di buon lavoro, certo che saprà onorare questo prestigioso incarico con la competenza e la passione di sempre, portando la voce della nostra regione ai vertici della medicina italiana.



