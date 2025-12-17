-->
17/12/2025
|Lelezione del dottor Sergio Schettini a Vicepresidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) è un traguardo personale straordinario e un riconoscimento che dà lustro allintera sanità lucana e al nostro ospedale San Carlo. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha accolto con compiacimento la nomina del primario di Ginecologia del nosocomio potentino ai vertici di una delle più antiche e autorevoli società scientifiche dItalia. La SIGO rappresenta il cuore pulsante della ginecologia nazionale, riunendo le eccellenze del mondo universitario, ospedaliero e territoriale. La nomina di Schettini, avvenuta con il consenso unanime anche della componente accademica, conferma lalto profilo scientifico e la capacità di visione di un professionista che ha saputo coniugare clinica e innovazione.
Vedere un medico del nostro territorio scelto per guidare le politiche sanitarie nazionali in ambito ostetrico e ginecologico ci conferma che la Basilicata è terra di eccellenze vere continua Latronico -. Questo incarico strategico permetterà di portare lesperienza e la sensibilità lucana ai tavoli dove si decide il futuro della salute delle donne e della qualità dellassistenza al parto.
Lassessore, infine, ha voluto sottolineare il profondo legame tra il professionista e la sua terra: Ho accolto con grande emozione la dedica che il dottor Schettini ha voluto fare al San Carlo e alla Basilicata per questa sua nomina. In quarantanni di carriera ha costruito un reparto che è punto di riferimento per migliaia di famiglie. Il fatto che oggi restituisca questo successo alla sua comunità è il segno di unumanità rara, la stessa che mette ogni giorno in corsia. A Sergio Schettini conclude lassessore vanno i miei auguri di buon lavoro, certo che saprà onorare questo prestigioso incarico con la competenza e la passione di sempre, portando la voce della nostra regione ai vertici della medicina italiana.
