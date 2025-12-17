-->
La voce della Politica
|Strade: Mattia (FdI) interroga sottosegretario Ferrante su lavori strada Basentana e statale 7
17/12/2025
|Lungo la strada statale 7 tra Ferrandina e Matera, sono stati ultimati, nel rispetto dei tempi contrattuali, gli interventi di nuova pavimentazione in tratti saltuari, per un investimento di circa 2 milioni di euro. Sempre lungo la medesima arteria, sono stati conclusi, in anticipo rispetto alle previsioni del cronoprogramma, i lavori di risanamento del corpo stradale in tre tratti interessati da fenomeni franosi pregressi, e precisamente, per un investimento complessivo pari a 2,3 milioni di euro. Lo ha precisato il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, rispondendo ad una interrogazione del deputato Aldo Mattia (Fratelli dItalia) , eletto in Basilicata, in merito allo stato dei lavori sull'arteria stradale. Ad oggi lungo larteria non sono attivi cantieri di manutenzione straordinaria e non risultano ulteriori criticità presenti. Per quanto attiene ai prossimi interventi, a seguito dell'ultimazione dei lavori di rifacimento del manto stradale, nei primi mesi del 2026 verrà avviata l'installazione delle nuove barriere di sicurezza lungo il tratto compreso tra il km 554 e il km 574, per un investimento superiore a 2 milioni di euro. Ferrante ha poi precisato che per quanto concerne, invece, la strada statale 7 Racc., nel tratto dalla Basentana" verso la statale 7 "Appia" (galleria Millotta), sono in corso i lavori di manutenzione programmata sul viadotto Basento, per un investimento complessivo di 7,1 milioni di euro, la cui ultimazione è contrattualmente prevista entro settembre 2026. Il deputato Mattia ha ribadito che continuerà a monitorare la realizzazione degli interventi previsti per un'arteria di particolare rilevanza per il territorio lucano, in considerazione del suo tessuto produttivo, turistico e culturale.
