La voce della Politica
|Capocasale. 'Bene il ravvedimento europeo sui motori termici'
17/12/2025
|La decisione della Commissione europea di eliminare lo stop alla produzione dei motori termici e ridurre al 90% (prima al 100%) lobiettivo di taglio delle emissioni di Co2 al 2035 nei regolamenti comunitari, è destinata ad avere ripercussioni sullintero comparto automotive. Finalmente lEuropa prende coscienza dei disastri che i rigidi provvedimenti presi in precedenza hanno provocato sullintero settore afferma il segretario generale della Fismic-Confsal Basilicata Pasquale Capocasale-. E da anni che denunciamo, come sindacato autonomo, la scelleratezza delle norme approvate a livello europeo e questo ravvedimento di Bruxelles, quanto mai opportuno, rappresenta un primo passo verso la direzione che, come Fismic, abbiamo sempre auspicato. Una decisione che, tuttavia, non riteniamo ancora sufficiente, ma che permetterà alle case automobilistiche di potersi organizzare al meglio. Ripercussioni si avranno anche sul mercato e, quindi, anche sui cittadini-clienti. Avranno più certezze facendo uscire lintero comparto automotive da quel quadro negativo nel quale era piombato spiega Capocasale-. Le case costruttrici, inoltre, avranno maggiore flessibilità e capacità organizzativa senza avere sul capo le spade di Damocle rappresentate dalla rigidità dei precedenti provvedimenti europei. Il percorso di ripresa dellintero settore è ancora lungo. Un primo passo in questa direzione è stato fatto conclude il segretario generale della Fismic Basilicata-. Riteniamo, tuttavia, che si può e si debba fare ancora di più. La neutralità tecnologica deve continuare ad essere il nostro mantra e non molleremo fino a quando lEuropa non accetterà questa richiesta. Le case costruttrici possono raggiungere il risultato prefissato dalla Commissione europea sviluppando tecnologie alternative frutto di ricerca e innovazione.
|17/12/2025 - Campioni oltre i limiti:Consegnate a Potenza le Benemerenze sportive paralimpici
giornata di ieri, 15 dicembre 2025, la splendida cornice della Sala Inguscio
a Potenza ha ospitato la consueta cerimonia di consegna delle Benemerenze
Sportive del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Basilicata. L'evento, di alto
profilo istit...-->continua
|17/12/2025 - Latronico: Schettini ai vertici della Sigo
Lelezione del dottor Sergio Schettini a Vicepresidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) è un traguardo personale straordinario e un riconoscimento che dà lustro allintera sanità lucana e al nostro ospedale San Carlo. Con queste par...-->continua
|17/12/2025 - Bardi sul futuro dell'ospedale di Pescopagano
"Qui la sanità non è solo un servizio, ma la spina dorsale di una comunità che vuole guardare al futuro con dignità e competenza. Con queste parole il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto ieri pomeriggio allincontro pubblico tenutos...-->continua
|17/12/2025 - Archivio di Stato di Potenza e CONI Basilicata firmano un Protocollo dIntesa per valorizzare la storia sportiva lucana
LArchivio di Stato di Potenza e il CONI Comitato Regionale Basilicata hanno sottoscritto un
Protocollo dIntesa finalizzato alla valorizzazione della documentazione storica legata allo sport e
alle attività sportive in Basilicata. Laccordo prevede az...-->continua
|17/12/2025 - Dr. Nicola Giordano sollecita un ecografo per la prevenzione dei tumori mammari a SantArcangelo
Loperatore sanitario e consigliere Dr. Nicola Giordano si rivolge allAssessore regionale alle Politiche Sociali e alla Sanità, Dr. Cosimo Latronico, per richiedere lacquisto di un ecografo specifico per la diagnosi precoce del tumore mammario. Liniziativa ...-->continua
|17/12/2025 - Impianti termici, Marrese: Approvato allunanimità un ordine del giorno che tutela lavoratori e continuità del servizio
Il consigliere regionale della Basilicata Piero Marrese esprime grande soddisfazione per lapprovazione allunanimità, da parte del Consiglio Regionale, dellordine del giorno di cui è primo firmatario, che ha integrato la legge finalizzata a garantire il corr...-->continua
