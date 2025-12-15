Si è svolta oggi, presso la Sala Inguscio, la manifestazione Campioni Oltre i Limiti  Onorificenze Sportive Paralimpiche 2025, promossa dalla Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula, e dal Comitato Italiano Paralimpico  CIP Basilicata. Levento ha celebrato gli atleti paralimpici lucani che si sono distinti nello sport e nella vita, riconoscendo il loro impegno, la resilienza e la determinazione.



La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del presidente della Giunta, Vito Bardi, seguiti dallintervento del presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, che, salutando e ringraziando la Garante Padula, il presidente del CIP e tutti i presenti, atlete, atleti e autorità, ha sottolineato come Ogni persona, con la propria identità, rappresenta un valore unico, e la somma di questi valori contribuisce a costruire una comunità inclusiva e fondata sullautodeterminazione, senza etichette o classificazioni, riconoscendo in ciascuno una risorsa preziosa. Nello sport come nella vita, questo valore diventa patrimonio collettivo. Gli atleti premiati sono un esempio per tutti, la loro determinazione mostra quanto una comunità che accoglie, sostiene e accompagna possa fare la differenza.



Marika Padula ha aggiunto: Celebriamo tutti gli sportivi lucani che si sono distinti nelle diverse discipline paralimpiche. È un grande onore poterli ospitare e premiare. Ringrazio il Comitato Italiano Paralimpico della Basilicata, che ogni anno si impegna con dedizione nellorganizzazione di queste iniziative. Questanno è stato particolarmente significativo realizzarla insieme al Presidente del CIP, sempre vicino agli sportivi e allo sport. Il nostro Ufficio lavora ad iniziative come questa e molte altre che sono in programma. Dietro ogni sfida spesso si nascondono innumerevoli opportunità, che emergono grazie alleccellenza e alla capacità di ciascuno di esprimere al meglio le proprie competenze e i propri talenti.



Durante la manifestazione sono intervenuti anche Francesco Ambrosio, presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo-Relazionali, Fernando Zappile, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, e lo stesso Gerardo Zandolino, presidente del Comitato Paralimpico di Basilicata. Presenti autorità civili e militari, politiche e religiose. In sala anche il Dirigente generale del Consiglio regionale, Nicola Coluzzi.



Durante la cerimonia sono stati premiati numerosi atleti, tra cui il campione lucano Donato Telesca, medaglia di bronzo nella pesistica alle Paralimpiadi di Parigi 2024, simbolo di determinazione, talento e orgoglio sportivo territoriale e Luciano Florio campione di Showdown. Tra i riconoscimenti anche quello al giovane Davide Travascio, alunno dellIstituto Comprensivo Don Milani di Potenza, vincitore di un concorso dedicato alla rappresentazione del mondo paralimpico attraverso il disegno, dimostrando come sport e cultura dellinclusione possano essere raccontati anche attraverso lo sguardo dei più giovani.