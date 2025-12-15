-->
|
La voce della Politica
|Campioni Oltre i Limiti Onorificenze Sportive Paralimpiche 2025
15/12/2025
|Si è svolta oggi, presso la Sala Inguscio, la manifestazione Campioni Oltre i Limiti Onorificenze Sportive Paralimpiche 2025, promossa dalla Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula, e dal Comitato Italiano Paralimpico CIP Basilicata. Levento ha celebrato gli atleti paralimpici lucani che si sono distinti nello sport e nella vita, riconoscendo il loro impegno, la resilienza e la determinazione.
La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del presidente della Giunta, Vito Bardi, seguiti dallintervento del presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, che, salutando e ringraziando la Garante Padula, il presidente del CIP e tutti i presenti, atlete, atleti e autorità, ha sottolineato come Ogni persona, con la propria identità, rappresenta un valore unico, e la somma di questi valori contribuisce a costruire una comunità inclusiva e fondata sullautodeterminazione, senza etichette o classificazioni, riconoscendo in ciascuno una risorsa preziosa. Nello sport come nella vita, questo valore diventa patrimonio collettivo. Gli atleti premiati sono un esempio per tutti, la loro determinazione mostra quanto una comunità che accoglie, sostiene e accompagna possa fare la differenza.
Marika Padula ha aggiunto: Celebriamo tutti gli sportivi lucani che si sono distinti nelle diverse discipline paralimpiche. È un grande onore poterli ospitare e premiare. Ringrazio il Comitato Italiano Paralimpico della Basilicata, che ogni anno si impegna con dedizione nellorganizzazione di queste iniziative. Questanno è stato particolarmente significativo realizzarla insieme al Presidente del CIP, sempre vicino agli sportivi e allo sport. Il nostro Ufficio lavora ad iniziative come questa e molte altre che sono in programma. Dietro ogni sfida spesso si nascondono innumerevoli opportunità, che emergono grazie alleccellenza e alla capacità di ciascuno di esprimere al meglio le proprie competenze e i propri talenti.
Durante la manifestazione sono intervenuti anche Francesco Ambrosio, presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo-Relazionali, Fernando Zappile, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, e lo stesso Gerardo Zandolino, presidente del Comitato Paralimpico di Basilicata. Presenti autorità civili e militari, politiche e religiose. In sala anche il Dirigente generale del Consiglio regionale, Nicola Coluzzi.
Durante la cerimonia sono stati premiati numerosi atleti, tra cui il campione lucano Donato Telesca, medaglia di bronzo nella pesistica alle Paralimpiadi di Parigi 2024, simbolo di determinazione, talento e orgoglio sportivo territoriale e Luciano Florio campione di Showdown. Tra i riconoscimenti anche quello al giovane Davide Travascio, alunno dellIstituto Comprensivo Don Milani di Potenza, vincitore di un concorso dedicato alla rappresentazione del mondo paralimpico attraverso il disegno, dimostrando come sport e cultura dellinclusione possano essere raccontati anche attraverso lo sguardo dei più giovani.
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/12/2025 - Campioni Oltre i Limiti Onorificenze Sportive Paralimpiche 2025
Si è svolta oggi, presso la Sala Inguscio, la manifestazione Campioni Oltre i Limiti Onorificenze Sportive Paralimpiche 2025, promossa dalla Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula, e dal Comitato Italiano Paralimpico CIP Basilicata. Levento ha ...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Cavallo (Cisl) su morte operaio di 67 anni a Viggiano
«La tragica morte di un operaio di 67 anni di Montesano sulla Marcellana (SA), schiacciato da un carico di terra a Viggiano, è lennesimo, doloroso episodio di una scia di sangue che continua a mietere vittime innocenti». È quanto dichiara il segretario gener...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Lucani nel mondo: approvato il Piano annuale 2025
Si è riunita oggi, in modalità online, la Commissione regionale dei lucani nel mondo. Presenti in Sala Basento il presidente del Consiglio regionale e presidente della Commissione, Marcello Pittella, i vicepresidenti Francesco Fanelli e Antonio Bochicchio, il ...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Sottoscritto il Contratto di Fiume Valli del Noce e del Sinni
E stato sottoscritto stamani nella Sala Inguscio della Regione a Potenza un patto per il futuro. Con la firma del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, la Basilicata compie un passo fondamentale, inaugurando un nuovo modello di governance parte...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Bardi accoglie i nuovi assunti allEgrib
LEnte di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB) compie un passo decisivo nel potenziamento della sua struttura: oggi, nella sede dellente, a Potenza, si è svolta la cerimonia per la firma dei contratti di assunzione per nove nuov...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Rischio Idrogeologico, mercoledì 17 dicembre Pd e AVS incontrano la cittadinanza
Europa VerdeAVS Basilicata e Partito Democratico di Lauria promuovono un incontro pubblico dal titolo Salvaguardia del territorio e sicurezza idrogeologica. Capire i rischi, scegliere le soluzioni, in programma mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 17.30 pres...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Piano strutturale provinciale: Workshop a Potenza
La Provincia di Potenza presenta il percorso di aggiornamento del Piano Strutturale Provinciale a Valenza Strategica con il workshop Territori in connessione: visioni ed azioni strategiche per il governo dellArea Vasta. La partecipazione come leva per politi...-->continua
|
|