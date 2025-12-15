-->
|
La voce della Politica
|Lucani nel mondo: approvato il Piano annuale 2025
15/12/2025
|Si è riunita oggi, in modalità online, la Commissione regionale dei lucani nel mondo. Presenti in Sala Basento il presidente del Consiglio regionale e presidente della Commissione, Marcello Pittella, i vicepresidenti Francesco Fanelli e Antonio Bochicchio, il segretario componente Alessandro Galella; in collegamento laltro segretario componente, Roberto Cifarelli. Hanno inoltre partecipato il dirigente dellUfficio Politiche della rappresentanza e della partecipazione, Gerardo Travaglio, Patrizia Vita, responsabile delle attività per la Commissione, e Domenico Di Capua, funzionaria.
Al centro della seduta lapprovazione del Piano annuale 2025, finalizzato allerogazione dei contributi alle Federazioni e alle Associazioni dei lucani nel mondo. Il provvedimento rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere le attività culturali, sociali e di promozione dellidentità lucana portate avanti dalle comunità allestero e non solo, e mira a rafforzare il legame tra la Basilicata e i suoi cittadini nel mondo.
Con lapprovazione del Piano annuale 2025 ha dichiarato Marcello Pittella, presidente della Commissione regionale dei lucani nel mondo e presidente del Consiglio regionale della Basilicata confermiamo lattenzione concreta della Regione verso una rete di associazioni che svolge un ruolo insostituibile nel mantenere viva lidentità lucana, promuovendo cultura, tradizioni e relazioni istituzionali.
Pittella ha espresso soddisfazione per lapprovazione di un Piano equilibrato e coerente con i criteri previsti per la presentazione delle istanze da parte di Federazioni e Associazioni, sottolineando il recupero pressoché integrale delle realtà associative. È stato inoltre evidenziato come la progettualità stia evolvendo verso un maggiore impegno sociale e culturale, con attività più strutturate e di maggiore profondità, affiancate da un significativo processo di innovazione tecnologica delle associazioni e delle federazioni.
Pittella ha infine rimarcato che tali risultati confermano lefficacia dellazione di indirizzo intrapresa dal Consiglio regionale, orientata a imprimere un nuovo slancio e una nuova impronta al sistema dei lucani nel mondo, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti con le associazioni in Italia e allestero e lavvio di una piattaforma digitale dedicata, con lobiettivo di costruire una rete ampia e inclusiva capace di consolidare i legami con le proprie radici.
Anche il dirigente Gerardo Travaglio ha a sua volta espresso soddisfazione per lapprovazione del Piano, che consentirà di portare avanti i progetti e la futura programmazione nellinteresse delle associazioni, impegnandosi anche nella condivisione di alcuni elementi relativi ai criteri definiti nel disciplinare, così come richiesto dalle associazioni e condiviso dal tavolo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/12/2025 - Campioni Oltre i Limiti Onorificenze Sportive Paralimpiche 2025
Si è svolta oggi, presso la Sala Inguscio, la manifestazione Campioni Oltre i Limiti Onorificenze Sportive Paralimpiche 2025, promossa dalla Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula, e dal Comitato Italiano Paralimpico CIP Basilicata. Levento ha ...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Cavallo (Cisl) su morte operaio di 67 anni a Viggiano
«La tragica morte di un operaio di 67 anni di Montesano sulla Marcellana (SA), schiacciato da un carico di terra a Viggiano, è lennesimo, doloroso episodio di una scia di sangue che continua a mietere vittime innocenti». È quanto dichiara il segretario gener...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Lucani nel mondo: approvato il Piano annuale 2025
Si è riunita oggi, in modalità online, la Commissione regionale dei lucani nel mondo. Presenti in Sala Basento il presidente del Consiglio regionale e presidente della Commissione, Marcello Pittella, i vicepresidenti Francesco Fanelli e Antonio Bochicchio, il ...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Sottoscritto il Contratto di Fiume Valli del Noce e del Sinni
E stato sottoscritto stamani nella Sala Inguscio della Regione a Potenza un patto per il futuro. Con la firma del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, la Basilicata compie un passo fondamentale, inaugurando un nuovo modello di governance parte...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Bardi accoglie i nuovi assunti allEgrib
LEnte di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB) compie un passo decisivo nel potenziamento della sua struttura: oggi, nella sede dellente, a Potenza, si è svolta la cerimonia per la firma dei contratti di assunzione per nove nuov...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Rischio Idrogeologico, mercoledì 17 dicembre Pd e AVS incontrano la cittadinanza
Europa VerdeAVS Basilicata e Partito Democratico di Lauria promuovono un incontro pubblico dal titolo Salvaguardia del territorio e sicurezza idrogeologica. Capire i rischi, scegliere le soluzioni, in programma mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 17.30 pres...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Piano strutturale provinciale: Workshop a Potenza
La Provincia di Potenza presenta il percorso di aggiornamento del Piano Strutturale Provinciale a Valenza Strategica con il workshop Territori in connessione: visioni ed azioni strategiche per il governo dellArea Vasta. La partecipazione come leva per politi...-->continua
|
|