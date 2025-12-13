I lavori del Consiglio regionale della UILTEC, presieduto dalla segretaria nazionale Daniela Piras, restituiscono con grande chiarezza limmagine delle profonde contraddizioni che attraversano la Basilicata sul fronte dellenergia, dellacqua e del lavoro: una regione che garantisce una quota decisiva della produzione petrolifera nazionale ma che continua a rimanere fragile sul piano dello sviluppo, delloccupazione e delle prospettive industriali.

Le dieci nuove concessioni petrolifere autorizzate dal Governo  dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli  rischiano di far arretrare ulteriormente la Basilicata se non sono accompagnate da una strategia chiara, da accordi stringenti e da unassunzione di responsabilità sociale vera da parte dei grandi gruppi energetici. Non è accettabile un modello che aumenta lestrazione senza produrre lavoro stabile, senza sviluppo locale e senza ricadute strutturali per i territori che sopportano i costi ambientali e sociali.

Limpostazione semplicistica che la Regione Basilicata, attraverso lassessore Cupparo sta mettendo in campo, ovvero limitarsi a recuperare risorse per investimenti non oil attraverso meri scorrimenti delle graduatorie già in corso  rappresenta una grave semplificazione che tradisce una mancanza di visione complessiva del problema. Così facendo, la Basilicata viene riportata indietro, perché si rinuncia a costruire una vera strategia di sviluppo e si finisce, di fatto, per legittimare il disimpegno delle grandi compagnie petrolifere dalla loro responsabilità sociale verso il territorio.

È paradossale che gli stessi gruppi energetici che in altre parti dEuropa e del mondo investono con decisione nella transizione energetica e nella decarbonizzazione, in Basilicata continuino a limitarsi allestrazione di petrolio, senza un coinvolgimento reale nei processi di innovazione, riconversione industriale e creazione di lavoro di qualità.

Occorre avere punti di riferimento chiari e ambiziosi su questa materia. Basti pensare allArabia Saudita che, pur essendo uno dei Paesi che potrebbe permettersi di vivere di petrolio ancora per molti decenni, ha scelto strategicamente di investire in modo massiccio sulle energie rinnovabili e di puntare a diventare uno dei principali hub mondiali della transizione energetica. In Basilicata, invece, di fronte a una delle più grandi rendite energetiche dEuropa, continuiamo a limitarci a misure di corto respiro come il bonus gas: strumenti utili nellimmediato, ma del tutto insufficienti e privi di una visione strutturale. Così non costruiamo futuro, non creiamo lavoro di qualità e non accompagniamo il territorio verso la decarbonizzazione.

È questa la differenza tra una politica che governa il cambiamento e una che lo subisce. Ed è su questa distanza che la Regione Basilicata deve interrogarsi, se vuole davvero uscire da un modello estrattivo che produce rendite ma non sviluppo.

Cifarelli richiama, inoltre, la piattaforma presentata dalla UILTEC, a partire dalla proposta di istituire un Fondo Sovrano regionale alimentato in modo stabile dalle royalties: Le royalties non possono continuare a essere considerate una rendita da spendere. Devono diventare uno strumento di investimento per il futuro. Energia rinnovabile, digitale, manifattura green, agricoltura di qualità e turismo sostenibile sono i settori su cui costruire una vera diversificazione economica, capace di liberare la Basilicata dalla dipendenza dal petrolio.

Questa visione deve essere messa con forza al centro dellagenda politica della Regione Basilicata, conclude il Consigliere regionale del PD: non una gestione amministrativa delle concessioni, ma una scelta politica chiara che impone ai big player dellenergia un protagonismo attivo nello sviluppo regionale e nella transizione verso un nuovo modello economico e produttivo.