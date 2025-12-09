-->
|Mongiello: avanti con impegno per il Parco del Vulture
9/12/2025
|L'assessore regionale all'Ambiente e alla Transizione Energetica, Laura Mongiello sulla nomina di Giovanni Di Bello a Commissario straordinario del Parco naturale del Vulture:
"Innanzitutto, desidero esprimere la mia sincera gratitudine alla dottoressa Francesca Di Lucchio per l'impegno, la passione e il lavoro svolto alla guida del Parco del Vulture. Contestualmente auguriamo buon lavoro al dottor Giovanni Di Bello, una figura di esperienza amministrativa e istituzionale. La sua nomina con un mandato previsto per un anno segna l'inizio di una fase necessaria per garantire la continuità amministrativa e preparare l'ente alla ricostituzione degli organi statutari.
Insieme al commissario Di Bello e alla Direzione Ambiente, lavoreremo per assicurare la stabilità operativa, la trasparenza e la piena operatività del Parco del Vulture, un'area fondamentale per l'ecosistema e lo sviluppo sostenibile della nostra Basilicata", conclude l'assessore Mongiello.
|