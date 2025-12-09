-->
|
La voce della Politica
|Pagella ospedali Agenas, Vizziello: Bocciati quelli lucani
9/12/2025
|Una sola struttura che raggiunge un livello molto alto in ambito osteomuscolare, lOspedale san Giovanni di Dio di Melfi, qualche reparto che consegue una valutazione al di sopra della sufficienza e una serie di bocciature rispetto a parametri sanitari rilevanti che non consentono agli ospedali lucani di superare a pieni voti la valutazione di Agenas.
È quanto afferma, in una nota stampa, il capogruppo di Basilicata casa comune in Consiglio regionale, Giovanni Vizziello, che così commenta i risultati del Programma Nazionale Esiti 2025 pubblicati oggi a Roma da Agenas, lAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali.
Il Programma Nazionale Esiti(PNE) è da 15 il più importante strumento di valutazione della qualità dellassistenza sanitaria erogata dagli ospedali italiani - spiega Vizziello - e ledizione 2025 di quella che è a tutti gli effetti una vera e propria classifica degli ospedali italiani assegna poche note di merito ai due principali ospedali lucani, il San Carlo di Potenza e il Madonna delle Grazie di Matera, laddove altri nosocomi del Sud Italia ricevono lattestato di vere e proprie eccellenze in ambiti rilevanti dellassistenza ospedaliera, come lAzienda Universitaria Federico II di Napoli, il Perrino di Brindisi per la chirurgia oncologica o il Miulli di Acquaviva delle Fonti e la Casa di Cura Montevergine di Mercogliano per lambito cardiocircolatorio.
Alla notevole eterogeneità delle cure tra le diverse regioni dItalia, testimoniata del resto dalla notevole mobilità sanitaria (quasi sempre da Sud verso il Nord) e dalla speranza di vita che varia anche di più di due anni in virtù della latitudine - sottolinea Vizziello - si aggiunge la difformità delle cure tra strutture della stessa regione, un fenomeno che non risparmia la Basilicata e che rende immanente il percorso diretto a limitare leccessiva frammentazione delle prestazioni tra le diverse strutture ospedaliere regionali.
Recuperare un rapporto virtuoso tra volumi ed esiti delle prestazioni soprattutto in ambito oncologico - conclude Vizziello - è fondamentale per elevare la qualità delle cure rese ai cittadini e per garantire la sicurezza delle stesse, utilizzando proprio strumenti come il Piano Nazionale Esiti per superare criticità che non possono più essere scaricate sulla salute dei cittadini.
|
archivio
|La Voce della Politica
|9/12/2025 - Nicola Morea (Azione): Lavori del bunker di radioterapia a Matera procedono spediti
Matera, 9 dicembre 2025 Il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, esprime profonda soddisfazione per lavanzamento dei lavori del bunker dedicato alla radioterapia allinterno del Presidio Ospedaliero di Matera, unopera molto attesa che sta procedendo a ritmo sost...-->continua
|
|
|9/12/2025 - Silletti e De Vanna: Rafforzare il legame tra carcere e comunità
Oggi ho avuto il piacere di incontrare la Dott.ssa Ilaria De Vanna, in rappresentanza del C.R.I.S.I. una realtà che dal 1989 rappresenta uno dei più qualificati centri italiani nel campo della mediazione e delle pratiche riparative. Lo dichiara Tiziana Sill...-->continua
|
|
|9/12/2025 -
Melfi, 9 dicembre 2025 Ieri, come Partito Democratico di Melfi abbiamo formalmente richiesto la convocazione di una seduta congiunta della I Commissione (Affari Generali) e della IV Commissione (Affari Sociali) del Comune di Melfi, al fine di affrontare una ...-->continua
|
|
|9/12/2025 - Potere al Popolo al fianco dei lavoratori: in lotta per difendere occupazione e diritti
La crisi produttiva e occupazionale è ormai conclamata e la situazione economica generale della nostra regione ristagna soprattutto a causa della debolezza dellattività industriale.
Come riferisce Banca dItalia nel suo report annuale sulla situazione eco...-->continua
|
|
|9/12/2025 - Pagella ospedali Agenas, Vizziello: Bocciati quelli lucani
Una sola struttura che raggiunge un livello molto alto in ambito osteomuscolare, lOspedale san Giovanni di Dio di Melfi, qualche reparto che consegue una valutazione al di sopra della sufficienza e una serie di bocciature rispetto a parametri sanitari rileva...-->continua
|
|
|9/12/2025 - Matera. Al via la demolizione del ponte pedonale danneggiato
È iniziata questa mattina la demolizione del ponte pedonale di Serra Rifusa, una struttura che da anni rappresentava una questione irrisolta e di attesa per la città. Il ponte, infatti, era stato gravemente danneggiato nel 2012, quando un camion, durante una m...-->continua
|
|
|9/12/2025 - Basilicata in fiera: storie, immagini e poesia tra i corridoi di Più libri più liberi
In una fiera come Più libri più liberi, dove ogni corridoio sembra aprire un mondo e ogni pagina trattiene il respiro di chi lha scritta, gli editori lucani hanno portato la forza delle loro identità, dialogando con un pubblico curioso e partecipe. Due gior...-->continua
|
|