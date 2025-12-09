Una sola struttura che raggiunge un livello molto alto in ambito osteomuscolare, lOspedale san Giovanni di Dio di Melfi, qualche reparto che consegue una valutazione al di sopra della sufficienza e una serie di bocciature rispetto a parametri sanitari rilevanti che non consentono agli ospedali lucani di superare a pieni voti la valutazione di Agenas.



È quanto afferma, in una nota stampa, il capogruppo di Basilicata casa comune in Consiglio regionale, Giovanni Vizziello, che così commenta i risultati del Programma Nazionale Esiti 2025 pubblicati oggi a Roma da Agenas, lAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali.



Il Programma Nazionale Esiti(PNE) è da 15 il più importante strumento di valutazione della qualità dellassistenza sanitaria erogata dagli ospedali italiani - spiega Vizziello - e ledizione 2025 di quella che è a tutti gli effetti una vera e propria classifica degli ospedali italiani assegna poche note di merito ai due principali ospedali lucani, il San Carlo di Potenza e il Madonna delle Grazie di Matera, laddove altri nosocomi del Sud Italia ricevono lattestato di vere e proprie eccellenze in ambiti rilevanti dellassistenza ospedaliera, come lAzienda Universitaria Federico II di Napoli, il Perrino di Brindisi per la chirurgia oncologica o il Miulli di Acquaviva delle Fonti e la Casa di Cura Montevergine di Mercogliano per lambito cardiocircolatorio.



Alla notevole eterogeneità delle cure tra le diverse regioni dItalia, testimoniata del resto dalla notevole mobilità sanitaria (quasi sempre da Sud verso il Nord) e dalla speranza di vita che varia anche di più di due anni in virtù della latitudine - sottolinea Vizziello - si aggiunge la difformità delle cure tra strutture della stessa regione, un fenomeno che non risparmia la Basilicata e che rende immanente il percorso diretto a limitare leccessiva frammentazione delle prestazioni tra le diverse strutture ospedaliere regionali.



Recuperare un rapporto virtuoso tra volumi ed esiti delle prestazioni soprattutto in ambito oncologico - conclude Vizziello - è fondamentale per elevare la qualità delle cure rese ai cittadini e per garantire la sicurezza delle stesse, utilizzando proprio strumenti come il Piano Nazionale Esiti per superare criticità che non possono più essere scaricate sulla salute dei cittadini.