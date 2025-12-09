Matera. Al via la demolizione del ponte pedonale danneggiato
9/12/2025
È iniziata questa mattina la demolizione del ponte pedonale di Serra Rifusa, una struttura che da anni rappresentava una questione irrisolta e di attesa per la città. Il ponte, infatti, era stato gravemente danneggiato nel 2012, quando un camion, durante una manovra, aveva urtato la struttura portante compromettendo la stabilità dellimpalcatura. Da allora, tra piccoli interventi di messa in sicurezza e impossibilità di recuperare le somme spese dal Comune, a causa della tardiva azione assicurativa avviata allepoca, il caso era rimasto sospeso.
La svolta è arrivata con lavvio dei lavori del Parco di Serra Rifusa, un progetto per un importo di 1,4 milioni di euro che sta ridisegnando completamente larea. E la demolizione del ponte, partita oggi, rappresenta un passaggio atteso e un atto concreto che mette fine a una vicenda iniziata più di dieci anni fa e che comportava anche rischi di sicurezza per le persone.
Lintervento prevede la riqualificazione dellintera zona verde, la realizzazione di un campo da calcetto, di due campi da padel, di unarea attrezzata per il calisthenics e di due nuovi parcheggi. A questo si aggiunge la ristrutturazione di 560 metri quadrati di edifici, destinati a diventare uffici, reception, bar, servizi igienici e spogliatoi a supporto degli impianti sportivi.
Dopo ben 13 anni di attesa, chiudiamo finalmente un capitolo che aveva lasciato un segno evidente nel quartiere - commenta il Sindaco Nicoletti -. La priorità della nostra Amministrazione è garantire sicurezza ai cittadini e restituire decoro e funzionalità ai luoghi. Per questo abbiamo accelerato e dato avvio ai lavori non ci è stato appena possibile.
Il progetto, avviato tre mesi fa, sta procedendo secondo il programma prestabilito. Con la demolizione del vecchio ponte, una vicenda problematica rimasta irrisolta per anni, viene definitivamente archiviata, lasciando spazio alla trasformazione di Serra Rifusa in un nuovo polo sportivo e ricreativo per lintera comunità.
Oggi ho avuto il piacere di incontrare la Dott.ssa Ilaria De Vanna, in rappresentanza del C.R.I.S.I. una realtà che dal 1989 rappresenta uno dei più qualificati centri italiani nel campo della mediazione e delle pratiche riparative. Lo dichiara Tiziana Silletti, Garante r...-->continua
Melfi, 9 dicembre 2025 Ieri, come Partito Democratico di Melfi abbiamo formalmente richiesto la convocazione di una seduta congiunta della I Commissione (Affari Generali) e della IV Commissione (Affari Sociali) del Comune di Melfi, al fine di affrontare una ...-->continua
La crisi produttiva e occupazionale è ormai conclamata e la situazione economica generale della nostra regione ristagna soprattutto a causa della debolezza dellattività industriale.
Come riferisce Banca dItalia nel suo report annuale sulla situazione eco...-->continua
Una sola struttura che raggiunge un livello molto alto in ambito osteomuscolare, lOspedale san Giovanni di Dio di Melfi, qualche reparto che consegue una valutazione al di sopra della sufficienza e una serie di bocciature rispetto a parametri sanitari rileva...-->continua
È iniziata questa mattina la demolizione del ponte pedonale di Serra Rifusa, una struttura che da anni rappresentava una questione irrisolta e di attesa per la città. Il ponte, infatti, era stato gravemente danneggiato nel 2012, quando un camion, durante una m...-->continua
In una fiera come Più libri più liberi, dove ogni corridoio sembra aprire un mondo e ogni pagina trattiene il respiro di chi lha scritta, gli editori lucani hanno portato la forza delle loro identità, dialogando con un pubblico curioso e partecipe. Due gior...-->continua