La voce della Politica
|Basilicata in fiera: storie, immagini e poesia tra i corridoi di Più libri più liberi
9/12/2025
|In una fiera come Più libri più liberi, dove ogni corridoio sembra aprire un mondo e ogni pagina trattiene il respiro di chi lha scritta, gli editori lucani hanno portato la forza delle loro identità, dialogando con un pubblico curioso e partecipe. Due giorni intensi, anche quelli di domenica e lunedì, in cui storie, immagini e ricerche si sono intrecciate restituendo il ritratto di una regione creativa, attiva e profondamente radicata nel proprio patrimonio culturale.
Domenica 7 dicembre si è aperta con Misticismo copto di Cristina Garzone (Edizioni Magister), un viaggio fotografico e spirituale nella tradizione cristiana copta. Le 118 immagini della fotoreporter, frutto di reportage in Etiopia, hanno guidato il pubblico attraverso riti, simboli e interiorità, offrendo unopera di grande intensità visiva e documentaria.
A seguire, Pasolini incompiuto. I film mai realizzati di Maurizio Perriello (Photo Travel Editions) ha ricostruito trentadue progetti cinematografici lasciati in sospeso da Pasolini. Un volume ricco di materiali inediti che illumina limmaginazione visionaria dellautore, includendo la ricostruzione dellipotetica Trilogia della Morte e un progetto dedicato ad Adriano Celentano.
Nel pomeriggio, Matera Vissuta a cura di Giovanni Scandiffio (Edigrafema) ha raccontato la città attraverso una coralità di voci autorevoli, tra memoria, urbanistica e identità culturale. Una raccolta che diventa testimonianza viva di una comunità in trasformazione, in vista dellanno da Capitale mediterranea della cultura e del dialogo.
Con Esci dal foglio! di Vincenzo Failla (Edizioni Giannatelli) si è esplorata invece la creatività performativa: un manuale-cassetta degli attrezzi per attori, insegnanti e appassionati di recitazione, con esercizi, monologhi e compendi tecnici dedicati a dizione e prosodia.
A chiudere la giornata, La tua forza nella mia. La nostra Basilicata coast to coast di Salvino Pastore (E.Co Editrice) ha intrecciato viaggio, resistenza e rinascita. Una traversata trail running da costa a costa diventa metafora della lotta contro la malattia, restituendo un racconto di coraggio e appartenenza alla propria terra.
Lunedì 8 dicembre si è aperto con "Quando una donna. Voci, silenzi e tormenti damore di Emilio DAndrea (Photo Travel Editions), raccolta poetica che indaga luniverso femminile tra amore, fragilità, violenza e resilienza, con versi dedicati ai sentimenti più intimi e alle storie delle donne di ieri e di oggi.
Successivamente, La Transmondanza di Antonio Bevacqua (Editoria e Migrazioni), in un confronto aperto con Luigi Scaglione (Centro studi Lucani nel Mondo) e la giornalista editrice del libro Erminia Madeo, ha offerto una riflessione sul tema della trasformazione culturale del fenomeno. Riflessioni sul modo di intendere la migrazione non vista come separazione, ma come arricchimento reciproco, tra chi parte e chi accoglie.
Nel pomeriggio, Distanti e di sogni di Annalisa Pistoia (Altrimedia Edizioni), premio Liberalia La città dei Sassi, ha offerto ai presenti una raccolta poetica dedicata allamore, allonirico e alla delicatezza delle relazioni, alternando slanci lirici e risvegli senza lieto fine.
A chiudere la presenza lucana in fiera, Lascolto attivo di Giuseppe Tedesco (Edizioni Giannatelli), un saggio pratico dedicato a professionisti e formatori, ha mostrato come lascolto consapevole possa migliorare relazioni, gestione dei conflitti e lavoro di squadra.
archivio
|La Voce della Politica
|9/12/2025 - Mongiello: avanti con impegno per il Parco del Vulture
L'assessore regionale all'Ambiente e alla Transizione Energetica, Laura Mongiello sulla nomina di Giovanni Di Bello a Commissario straordinario del Parco naturale del Vulture:
"Innanzitutto, desidero esprimere la mia sincera gratitudine alla dottoressa Francesca Di Lucch...-->continua
|9/12/2025 - Fausto De Maria: identità e futuro, non divisione perché il nuovo nome del Parco conta per tutto il territorio
Negli ultimi giorni si è sviluppato un confronto intenso in merito alla proposta di integrare la denominazione del Parco Nazionale del Pollino, aggiungendo anche i Monti dellOrsomarso e il Monte Alpi.
Un dibattito che dimostra quanto il nostro territorio ...-->continua
|9/12/2025 - Nicola Morea (Azione): Lavori del bunker di radioterapia a Matera procedono spediti
Matera, 9 dicembre 2025 Il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, esprime profonda soddisfazione per lavanzamento dei lavori del bunker dedicato alla radioterapia allinterno del Presidio Ospedaliero di Matera, unopera molto attesa che sta proceden...-->continua
|9/12/2025 - Silletti e De Vanna: Rafforzare il legame tra carcere e comunità
Oggi ho avuto il piacere di incontrare la Dott.ssa Ilaria De Vanna, in rappresentanza del C.R.I.S.I. una realtà che dal 1989 rappresenta uno dei più qualificati centri italiani nel campo della mediazione e delle pratiche riparative. Lo dichiara Tiziana Sill...-->continua
|9/12/2025 -
Melfi, 9 dicembre 2025 Ieri, come Partito Democratico di Melfi abbiamo formalmente richiesto la convocazione di una seduta congiunta della I Commissione (Affari Generali) e della IV Commissione (Affari Sociali) del Comune di Melfi, al fine di affrontare una ...-->continua
|9/12/2025 - Potere al Popolo al fianco dei lavoratori: in lotta per difendere occupazione e diritti
La crisi produttiva e occupazionale è ormai conclamata e la situazione economica generale della nostra regione ristagna soprattutto a causa della debolezza dellattività industriale.
Come riferisce Banca dItalia nel suo report annuale sulla situazione eco...-->continua
|9/12/2025 - Pagella ospedali Agenas, Vizziello: Bocciati quelli lucani
Una sola struttura che raggiunge un livello molto alto in ambito osteomuscolare, lOspedale san Giovanni di Dio di Melfi, qualche reparto che consegue una valutazione al di sopra della sufficienza e una serie di bocciature rispetto a parametri sanitari rileva...-->continua
