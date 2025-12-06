-->

Irsina a Cisternino per la 9ª Conferenza sullo spopolamento dei borghi

6/12/2025

Si è svolta questa mattina a Cisternino la 9ª Conferenza Internazionale Lo Spopolamento nei Borghi è irreversibile?, un appuntamento di respiro europeo dedicato al futuro delle aree interne e alla costruzione di nuovi modelli di sviluppo.

Il Sindaco di Irsina, Giuseppe Candela, ha preso parte ai lavori rappresentando la comunità irsinese allinterno di un contesto ricco di testimonianze, analisi e progettualità provenienti da amministratori locali, studiosi, operatori culturali e delegazioni internazionali. Lincontro, organizzato grazie allimpegno del Presidente dellAssociazione I Borghi più belli dItalia Fiorello Primi, si è confermato un fondamentale spazio di confronto sulle strategie più efficaci per contrastare lo spopolamento e rafforzare la vitalità dei piccoli centri.

Nel suo intervento, il Sindaco Candela ha illustrato il percorso intrapreso da Irsina negli ultimi anni: un progetto di crescita che mette al centro i servizi essenziali, la qualità della vita, la rigenerazione urbana e culturale, la scuola e laccessibilità come pilastri di una visione moderna dei borghi.

«Oggi ho avuto lonore e il piacere di rappresentare Irsina a questa importante Conferenza internazionale in uno dei borghi più belli dItalia, Cisternino - dichiara Candela -. Ho portato la voce di una comunità che non si arrende allo spopolamento, ma che reagisce con iniziative concrete, investendo in servizi, cultura e partecipazione».

«Irsina è una città che custodisce il proprio passato ma non lo subisce: lo trasforma in energia per il futuro - aggiunge il primo cittadino -. Ogni progetto di rigenerazione, ogni attività culturale, ogni miglioramento nei servizi scolastici e sociali è un seme che coltiviamo per chi sceglie di restare e per chi desidera tornare.

Ringrazio il Presidente Fiorello Primi e tutti i promotori per aver dato spazio alla nostra esperienza e per aver creato unoccasione così ricca di confronto. I borghi non sono periferie dimenticate, ma laboratori di innovazione sociale, luoghi in cui si sperimentano nuove forme di comunità e coesione. Restanza, tornanza, comunità: non devono essere solo parole, ma impegni quotidiani e condivisi».

La presenza istituzionale della Basilicata è proseguita nel pomeriggio con lintervento del Consigliere Regionale Nicola Morea, con ulteriori contributi al dibattito e approfondendo il ruolo della Regione allinterno di questa piattaforma internazionale dedicata al futuro dei borghi, nellambito della tavola rotonda Dalla SNAI alla PSNAI: le aree interne un valore per lItalia.

Il Comune di Irsina, tra i Borghi più belli dItalia, conferma così il proprio impegno nel dialogo nazionale e internazionale sul tema delle aree interne, nella convinzione che solo attraverso collaborazione, ascolto e visioni condivise sia possibile costruire territori vivi, attrattivi e capaci di generare nuove opportunità.




