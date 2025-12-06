-->
La voce della Politica
|Vincenzo Viceconte eletto Coordinatore di FdI della Comunità di Francavilla in Sinni
6/12/2025
|Si è svolta con grande partecipazione l'elezione dellAvv. Vincenzo Viceconte a coordinatore di Fratelli d'Italia (FdI) per la Comunità di Francavilla in Sinni.
Alla cerimonia hanno preso parte diverse autorità locali, tra cui lOn.le Mattia, il Sen. Rosa, il il capogruppo al Consiglio regionale Napoli, il coordinatore regionale Quarto e quello provinciale Claps, che hanno espresso il loro sostegno e incoraggiato il nuovo coordinatore nel suo importante incarico.
Durante l'incontro sono intervenuti numerosi partecipanti, tra cui amici, sostenitori e membri del partito, che hanno sottolineato l'importanza di un'azione politica vicina alle esigenze della comunità locale, anche in vista delle prossime elezioni comunali che vedrà il partito della Premier Giorgia Meloni impegnato a costruire una compagine a trazione centrodestra, in linea con quanto già attuato nella composizione del governo regionale e nazionale.
La presenza delle autorità politiche ha conferito all'iniziativa significato ancora più rilevante segnando l'inizio di un percorso orientato al futuro ed ha testimoniato la vicinanza del partito al rappresentante cittadino che potrà contare sullappoggio incondizionato dei parlamentari e dei rappresentanti regionali di FdI.
AllAvv. Viceconte vanno i più sentiti auguri di buon lavoro. Siamo certi che, come ha sempre fatto, saprà essere un punto di riferimento per la comunità di Francavilla in Sinni e per l'intera area, nella convinzione che continuerà a lavorare con passione, impegno e dedizione per il rafforzamento della presenza di FdI e per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche delle comunità locali.
Fratelli dItalia di Basilicata
