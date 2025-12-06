-->
6/12/2025
|Potenza, 6 dicembre 2025 Si è tenuta a Potenza la prima riunione regionale dellAssociazione Nazionale Famiglie Numerose (ANFN), un appuntamento importante che ha visto riuniti i coordinatori regionali e provinciali della Basilicata insieme a numerosi soci. Lincontro non è stato solo un momento organizzativo, ma unoccasione per ribadire ciò che lANFN rappresenta: una comunità fondata su valori chiari e condivisi, espressi nella sua Carta dei valori, e allo stesso tempo un interlocutore serio e responsabile nei confronti delle istituzioni. La riunione si è aperta richiamando i principi che animano lassociazione: la centralità della famiglia come luogo di accoglienza, crescita e solidarietà; il riconoscimento del valore sociale dei figli, bene comune per lintera comunità; limpegno a promuovere una cultura che non tema la natalità, ma la consideri una ricchezza; infine, la scelta di testimoniare la bellezza di famiglie aperte alla vita, nonostante difficoltà economiche e organizzative.
È a partire da questi valori, e non da rivendicazioni astratte, che lANFN struttura il suo dialogo con la società e con la politica. Dalla riflessione comune è emersa una consapevolezza condivisa: la Basilicata e lItalia vivono una crisi demografica senza precedenti, tra denatalità e spopolamento crescente. In questo scenario, proprio le famiglie, in particolare quelle numerose, rappresentano una risposta concreta, una risorsa vitale che va riconosciuta e sostenuta. Per questo lANFN, forte della sua identità valoriale, si pone anche come soggetto propositivo. Durante la riunione sono stati raccolti bisogni e criticità reali: servizi insufficienti, costi familiari sempre più elevati, difficoltà abitative, sostegni economici non adeguati, mancanza di politiche stabili per genitori e figli. Da qui lobiettivo: trasformare le testimonianze delle famiglie in proposte operative da presentare alla politica regionale e alle amministrazioni locali.
Pur mantenendo un taglio fortemente orientato ai valori fondanti, lincontro ha sottolineato anche lurgenza di coinvolgere la politica. LANFN intende infatti proporre un confronto serio, costruttivo e responsabile, chiedendo che le istituzioni riconoscano il ruolo sociale delle famiglie numerose, la necessità di politiche familiari continuative e non episodiche, lurgenza di costruire un contesto amico della natalità che non penalizzi chi sceglie di avere più figli. In un tempo in cui la crisi demografica rischia di compromettere il futuro stesso della regione, investire sulle famiglie non è un favore: è una scelta strategica.
Si è svolta con grande partecipazione l'elezione dellAvv. Vincenzo Viceconte a coordinatore di Fratelli d'Italia (FdI) per la Comunità di Francavilla in Sinni.
Alla cerimonia hanno preso parte diverse autorità locali, tra cui lOn.le Mattia, il Sen. Rosa, il il capogru...
L'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime la sua vicinanza e solidarietà a Maurizio Bolognetti, Segretario dei Radicali Lucani e strenuo difensore di battaglie civili e di libertà, in merito alla sua attuale azione nonviolenta.
"Apprendi...
