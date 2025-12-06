Nel ringraziare nuovamente Cosimo Latronico per quanto ha dichiarato poche ore fa, preannuncio che tra poco mi recherò al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lagonegro. Una volta di più ho provato a denunciare quanto da troppo tempo accade nel nostro Paese in termini di attentato contro i diritti politici e umani dei cittadini. Quando dico da troppo tempo, ci tengo a precisarlo, parlo di decenni e magari del settantennio di metamorfosi del male. Quella "Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi", alla quale pure mi e ci siamo rivolti con fiducia e provando a fare fiducia, dopo oltre 20 giorni ha accolto quanto segnalato con un assordante silenzio. Silenzio anche da parte della Presidente pentastellata Barbara Floridia (M5S), che evidentemente è stata colpita da una contagiosa afasia. Vorrei non doverlo sottolineare, ma nel corso di questa azione è emerso che la Commissione in oggetto è praticamente paralizzata da mesi. Quanto alla Rai, viene da sorridere se penso a quel che scriveva il 28 novembre Rainews: "Lo sciopero dei giornalisti, per il contratto e uninformazione libera e plurale". Quale pluralismo, verrebbe da chiedersi e chiedere? Il pluralismo della censura, della rimozione, della manipolazione, delle manganellate che ci si aspetterebbe da China Central Television, la TV che dal 1958 funge da portavoce del Partito comunista cinese? Già, una Tv per il popolo, ma in realtà contro il popolo. Onnipresente organo di persuasione nel paese asiatico ben raccontato dallo scrittore cinese Liao Yiwu, da alcuni anni esule in Germania, macchiatosi della grave colpa di aver scritto un poema intitolato "Massacro" per ricordare i fatti di Piazza Tienanmen: "E un altro tipo di massacro avviene nel cuore dell'utopia. Il primo ministro prende un raffreddore, e il popolo deve tossire; si dichiara la legge marziale più e più volte. La macchina senza denti dello Stato rotola verso coloro che hanno il coraggio di resistere alla malattia".

Sono circa le 6.20 AM del 6 dicembre. Confesso di aver dormito poco o niente, anche per decidere come corrispondere alle preziose parole di Cosimo, dell'Assessore Latronico, a questo riconoscersi, che emerge con solare evidenza da quanto, con una intelligenza anche del cuore oltre che della mente, ha scritto.

Dicevo del silenzio tombale della Commissione di Vigilanza, accompagnato, ahimè, dall'assordante silenzio della Rai e di coloro ai quali pure una volta di più mi son rivolto con fiducia e provando a far fiducia anche attraverso l'azione di dialogo nonviolento tutt'ora in corso.

La sete di verità e democrazia tra poco farà tappa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lagonegro e verrebbe da dire che il tutto assurge quasi a metafora di ciò che è una democrazia in cui viene negato il diritto umano alla conoscenza. Quel diritto al conoscere per deliberare di einaudiana memoria.

Non ancora, ma tra qualche ora conto di far sapere come proseguirà l'Azione nonviolenta e come intendo corrispondere alle preziose parole di Cosimo Latronico, che credo abbia colto l'essenza delle questioni che sto ponendo e a cui provo a dar corpo, gambe e braccia.

Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio Nazionale dei "Club Pannella", iscritto all'Odg e alla Fnsi.

P.S. Qui per poter ascoltare la mia rubrica "Buonanotte compagni" del 5 dicembre, intitolata l'ordigno vociferante:

https://www.facebook.com/maurizio.bolognetti/videos/1391865769296603