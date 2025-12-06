LIngegnere Alfredo Cestari, Presidente della Camera di Commercio ItalAfrica, ha partecipato come relatore al convegno europeo sullintegrazione e la cooperazione bilaterale tra Italia e Pakistan, organizzato a Verona da Human Trust International di Salerno, associazione presieduta da Waqas Nadeem, impegnata nella tutela dei diritti sociali e nella promozione dellintegrazione.



Nel suo intervento, il Presidente Cestari ha offerto un contributo di rilievo, approfondendo in particolare la dimensione della cooperazione internazionale, lanalisi dei temi di sicurezza globale e il ruolo fondamentale delle comunità migranti quali catalizzatori nei processi di dialogo interculturale. Lo scambio Italia-Pakistan ha raggiunto nei primi sette mesi di questanno 283 milioni di euro di importazione di prodotti made in Italy (in primo luogo macchinari ed attrezzature) e 657 milioni di export dal Pakistan (innanzitutto abbigliamento e tessile).LItalia è un partner chiave per il Pakistan, terzo nella UE.



Lincontro ha riunito rappresentanti istituzionali di alto livello da entrambi i Paesi, con lobiettivo primario di esaminare le esigenze della comunità pakistana in Italia e di favorire lapertura di nuove e concrete prospettive di collaborazione in ambiti strategici come quello socio-economico e dinvestimento. Limpegno congiunto delle parti si orienta a un proseguimento del dialogo per lo sviluppo sociale e la creazione di opportunità economiche bilaterali.



L'evento si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulla migrazione e l'integrazione, come evidenziato anche da iniziative precedenti e dalla presenza di rappresentanti di organizzazioni che si occupano di questi temi.



Ling. Alfredo Cestari e il figlio Giovanni già in occasione della COP30 di Belem hanno avuto incontri con la delegazione di stato del Pakistan e gruppi imprenditoriali su innovazione, energie rinnovabili, modelli di decarbonizzazione e finanza climatica. Gestire e affrontare il cambiamento climatico  sottolineano Alfredo e Giovanni Cestari-richiede non solo unenorme quantità di soldi ma una più forte cooperazione tra Stati. La bozza di accordo conclusivo è un primo passo. Noi da ottimisti continuiamo a crederci.