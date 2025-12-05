Si è tenuto ieri, a Matera, un incontro sul tema "Il Microcredito per rafforzare la Comunità Lucana". L'evento, che ha celebrato l'apertura della nuova filiale di PerMicro nella città, è stato un momento di confronto sul Microcredito, strumento finanziario il cui fondo è alimentato dalle Fondazioni bancarie, che l'assessore regionale alla Salute e al PNRR, Cosimo Latronico, ha definito un pilastro per il rafforzamento del welfare sociale e per la riattivazione economica delle persone più fragili.

Lassessore ha sottolineato come l'iniziativa si inserisca perfettamente nella storia e nella cultura della Basilicata: Il microcredito - ha detto Latronico - si colloca nel solco della nostra antica tradizione di solidarietà e mutualità. La Basilicata, nei suoi paesi, ha conosciuto per generazioni forme di auto-aiuto e casse di mutuo soccorso che sono state un presidio essenziale di comunità. Oggi quella stessa matrice torna attuale e si rinnova con strumenti moderni e inclusivi. Questo istituto può inoltre sostenere il progetto di rafforzamento del welfare sociale regionale, in sinergia con il potenziamento degli Ambiti Sociali e con le politiche di prossimità su cui stiamo investendo.

È emblematica - ha aggiunto lassessore - la storia raccontata ieri: quella di una donna tunisina che, grazie al microcredito, ha potuto aprire una piccola attività a Castelsaraceno, trovando non solo lavoro, ma vera integrazione e un ruolo attivo nella comunità che lha accolta. È un esempio concreto del valore umano e sociale di questo strumento. Il mio plauso va ai promotori, alle Fondazioni bancarie e a tutti i soggetti che credono - ha concluso Latronico - in un modello di sviluppo inclusivo, solidale e radicato nei territori.

Il nuovo sportello si impegnerà a fornire supporto e consulenza per l'accesso a finanziamenti di piccole dimensioni, volti a sostenere l'avvio o il consolidamento di attività lavorative autonome e microimprese, offrendo al contempo percorsi di affiancamento personalizzato.