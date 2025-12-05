-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Latronico: microcredito e welfare sociale
5/12/2025
|Si è tenuto ieri, a Matera, un incontro sul tema "Il Microcredito per rafforzare la Comunità Lucana". L'evento, che ha celebrato l'apertura della nuova filiale di PerMicro nella città, è stato un momento di confronto sul Microcredito, strumento finanziario il cui fondo è alimentato dalle Fondazioni bancarie, che l'assessore regionale alla Salute e al PNRR, Cosimo Latronico, ha definito un pilastro per il rafforzamento del welfare sociale e per la riattivazione economica delle persone più fragili.
Lassessore ha sottolineato come l'iniziativa si inserisca perfettamente nella storia e nella cultura della Basilicata: Il microcredito - ha detto Latronico - si colloca nel solco della nostra antica tradizione di solidarietà e mutualità. La Basilicata, nei suoi paesi, ha conosciuto per generazioni forme di auto-aiuto e casse di mutuo soccorso che sono state un presidio essenziale di comunità. Oggi quella stessa matrice torna attuale e si rinnova con strumenti moderni e inclusivi. Questo istituto può inoltre sostenere il progetto di rafforzamento del welfare sociale regionale, in sinergia con il potenziamento degli Ambiti Sociali e con le politiche di prossimità su cui stiamo investendo.
È emblematica - ha aggiunto lassessore - la storia raccontata ieri: quella di una donna tunisina che, grazie al microcredito, ha potuto aprire una piccola attività a Castelsaraceno, trovando non solo lavoro, ma vera integrazione e un ruolo attivo nella comunità che lha accolta. È un esempio concreto del valore umano e sociale di questo strumento. Il mio plauso va ai promotori, alle Fondazioni bancarie e a tutti i soggetti che credono - ha concluso Latronico - in un modello di sviluppo inclusivo, solidale e radicato nei territori.
Il nuovo sportello si impegnerà a fornire supporto e consulenza per l'accesso a finanziamenti di piccole dimensioni, volti a sostenere l'avvio o il consolidamento di attività lavorative autonome e microimprese, offrendo al contempo percorsi di affiancamento personalizzato.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/12/2025 - Pollino: ''proposta di integrare il nome con Orsomarso e Monte Alpi
Nei giorni scorsi è tornata allattenzione una proposta già espressa da Bruno Niola e approfondita nel suo ultimo libro dedicato al Monte Alpi: integrare la denominazione del Parco Nazionale del Pollino aggiungendo anche i Monti dellOrsomarso e il Monte Alpi, due grandi are...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Gigliotti (Libera): Basilicata tra illusioni del petrolio, fragilità democratiche e il coraggio visionario
Nel mondo al contrario, a dispetto di tutti gli indicatori socio-economici negativi riguardanti la Basilicata, che mostrano come nessuna delle aspettative legate alle estrazioni petrolifere si sia verificata, la narrazione non cambia. Daltra parte, linquinam...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Basilicata. Latronico: microcredito e welfare sociale
Si è tenuto ieri, a Matera, un incontro sul tema "Il Microcredito per rafforzare la Comunità Lucana". L'evento, che ha celebrato l'apertura della nuova filiale di PerMicro nella città, è stato un momento di confronto sul Microcredito, strumento finanziario il ...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Giordano (Ugl Matera) interviene sul Rapporto Povertà ed Esclusione Sociale 2025
Caritas Diocesana e parrocchie, in particolare, sono in prima linea nellaffrontare lemergenza povertà acuita. Sul territorio, le Caritas parrocchiali sono attivamente impegnate nel dare aiuto alle famiglie nel bisogno attraverso un servizio quasi interament...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Scomparsa di don Antonio Meliante, il cordoglio di Polese
La notizia della morte di don Antonio Meliante ci riempie di profonda tristezza e addolora lintera comunità lucana. La sua scomparsa, conseguenza del tragico incidente verificatosi lo scorso 26 agosto sulla TitoBrienza, priva Pignola, Pantano e tutta la dio...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Morea: In IV CCP laudizione della community ''I Ritornati''
Si è svolta oggi in IV Commissione Consiliare Permanente, presieduta dal consigliere regionale Nicola Morea, laudizione del dott. Michele Vivilecchia, fondatore, insieme a Luca Tamburrino, della community I Ritornati, che a Matera e ormai in tutta la Region...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Verri e Marese: ''Aviosuperficie Mattei: primo passo positivo, ma servono visione, investimenti e certezze''
La pubblicazione della manifestazione di interesse per laffidamento in gestione dellAviosuperficie Enrico Mattei è un passaggio positivo, atteso da mesi e da anni, più volte sollecitato anche attraverso nostre mozioni ed interrogazioni consiliari.
È, p...-->continua
|
|