-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Assessore Cicala su ''Vulture Citta del Vino 2026''
5/12/2025
|"Saluto con vero piacere dichiara lassessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata la conferma dellassegnazione del Vulture a Città Italiana del Vino 2026, un riconoscimento prestigioso che si affianca a quello di Conegliano-Valdobbiadene in Veneto. Si tratta di una straordinaria opportunità per i 14 Comuni coinvolti e per lintero territorio lucano, che potrà promuovere con forza il proprio patrimonio vitivinicolo ed enogastronomico allinterno di un progetto nazionale di altissimo profilo".
"Lidea di costruire un ponte simbolico tra Sud e Nord tra il Vulture e Conegliano dà ancora più valore a questo percorso, che potrà proiettare la Basilicata su scala nazionale e internazionale in una forma inedita e fortemente identitaria".
Lassessore conferma di aver ricevuto la comunicazione ufficiale dal sindaco capofila di Ripacandida, contenente la richiesta urgente di avviare il supporto necessario e di reperire le risorse economiche, pari a oltre un milione di euro nel biennio 2026-2027, per garantire un piano di comunicazione condiviso BasilicataVeneto, eventi e manifestazioni congiunte per la promozione delle due realtà vitivinicole, la costruzione di percorsi e attività enoturistiche integrate, il pieno funzionamento del comitato tecnico incaricato dellorganizzazione.
"Desidero rassicurare i sindaci e i coordinatori del progetto prosegue lassessore che la richiesta non resterà senza risposta. La direzione Politiche Agricole è già pronto ad assicurare tutto il supporto organizzativo necessario ai Comuni interessati, nellambito delle proprie competenze".
Lassessore conferma di aver già attivato le opportune richieste, infatti precisa: "La competenza sul reperimento delle risorse di bilancio è in capo al presidente della Regione, generale Bardi, al quale ho rappresentato, nelle scorse ore, lurgenza evidenziata dal sindaco coordinatore. Confido che il presidente, come sempre, saprà convocare in tempi brevi un tavolo operativo con tutte le strutture coinvolte, così da individuare le necessarie coperture economiche e avviare senza indugio la macchina organizzativa".
"Il nostro impegno sarà totale: la Basilicata merita di cogliere in pieno questa straordinaria occasione di sviluppo culturale, turistico ed economico. Il riconoscimento del Vulture come Città Italiana del Vino deve diventare un successo dellintera comunità regionale".
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/12/2025 - Basilicata. Assessore Cicala su ''Vulture Citta del Vino 2026''
"Saluto con vero piacere dichiara lassessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata la conferma dellassegnazione del Vulture a Città Italiana del Vino 2026, un riconoscimento prestigioso che si affianca a quello di Conegliano-Valdobbia...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Pollino: ''proposta di integrare il nome con Orsomarso e Monte Alpi
Nei giorni scorsi è tornata allattenzione una proposta già espressa da Bruno Niola e approfondita nel suo ultimo libro dedicato al Monte Alpi: integrare la denominazione del Parco Nazionale del Pollino aggiungendo anche i Monti dellOrsomarso e il Monte Alpi,...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Gigliotti (Libera): Basilicata tra illusioni del petrolio, fragilità democratiche e il coraggio visionario
Nel mondo al contrario, a dispetto di tutti gli indicatori socio-economici negativi riguardanti la Basilicata, che mostrano come nessuna delle aspettative legate alle estrazioni petrolifere si sia verificata, la narrazione non cambia. Daltra parte, linquinam...-->continua
|
|
|5/12/2025 - Basilicata. Latronico: microcredito e welfare sociale
Si è tenuto ieri, a Matera, un incontro sul tema "Il Microcredito per rafforzare la Comunità Lucana". L'evento, che ha celebrato l'apertura della nuova filiale di PerMicro nella città, è stato un momento di confronto sul Microcredito, strumento finanziario il ...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Giordano (Ugl Matera) interviene sul Rapporto Povertà ed Esclusione Sociale 2025
Caritas Diocesana e parrocchie, in particolare, sono in prima linea nellaffrontare lemergenza povertà acuita. Sul territorio, le Caritas parrocchiali sono attivamente impegnate nel dare aiuto alle famiglie nel bisogno attraverso un servizio quasi interament...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Scomparsa di don Antonio Meliante, il cordoglio di Polese
La notizia della morte di don Antonio Meliante ci riempie di profonda tristezza e addolora lintera comunità lucana. La sua scomparsa, conseguenza del tragico incidente verificatosi lo scorso 26 agosto sulla TitoBrienza, priva Pignola, Pantano e tutta la dio...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Morea: In IV CCP laudizione della community ''I Ritornati''
Si è svolta oggi in IV Commissione Consiliare Permanente, presieduta dal consigliere regionale Nicola Morea, laudizione del dott. Michele Vivilecchia, fondatore, insieme a Luca Tamburrino, della community I Ritornati, che a Matera e ormai in tutta la Region...-->continua
|
|