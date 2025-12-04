-->
4/12/2025
|La pubblicazione della manifestazione di interesse per laffidamento in gestione dellAviosuperficie Enrico Mattei è un passaggio positivo, atteso da mesi e da anni, più volte sollecitato anche attraverso nostre mozioni ed interrogazioni consiliari.
È, però, fondamentale chiarire che si tratta soltanto di un primo step, indispensabile, ma non sufficiente, soprattutto alla luce della lunga storia di annunci, dichiarazioni ottimistiche e promesse di rilancio, che negli ultimi anni non hanno prodotto risultati concreti.
Per questo non possiamo limitarci alle comunicazioni di questi giorni.
Rimangono aperte questioni decisive che la Regione non ha ancora definito: qual è la reale visione strategica sulla Pista Mattei, quale ruolo si intende attribuirle nel sistema dei trasporti lucani, in che modo sarà integrata con la ZES Ionica, dentro la quale ricade tutta larea della Valbasento? Allo stesso tempo, è necessario chiarire quali servizi si vogliono rendere effettivamente operativi, quali investimenti siano previsti, quali certificazioni si intendano ottenere e con quali tempi si immagina di rendere la struttura pienamente funzionante.
Il dibattito emerso in questi giorni ha evidenziato anche criticità significative che meritano attenzione: lassenza di atti formali che definiscano una strategia regionale chiara, i dubbi sulla reale operatività dellaviosuperficie e un quadro generale che continua a poggiare più sulle dichiarazioni che su impegni amministrativi concreti.
Per queste ragioni seguiremo con estrema attenzione ogni sviluppo, chiedendo che la Regione Basilicata, finalmente, passi dalle parole ai fatti.
La Pista Mattei può essere una risorsa importante, ma solo se inserita in una strategia di sviluppo seria, integrata e credibile.
Le comunità della Valbasento, di Pisticci, del Metapontino e dell'intera Basilicata non hanno bisogno dellennesimo rilancio annunciato, ma di scelte chiare, investimenti certi e tempi definiti. Su questo vigileremo con determinazione.
|La Voce della Politica
