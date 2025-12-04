C'è un momento, nella vita di una comunità, in cui bisogna scegliere tra l'inerzia e la responsabilità. Quel momento, per la Basilicata, è arrivato. L'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge che istituisce Basilicata Mobilità SpA non è un passaggio formale, né lennesima sigla da aggiungere. È una scelta concreta, attesa da tempo, che apre una fase nuova. Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Domenico Raffaele Tataranno, che aggiunge:



Abbiamo attraversato anni difficili, anni in cui il trasporto pubblico ha mostrato limiti strutturali e organizzativi, con orari irregolari, servizi frammentati, collegamenti assenti. In questo contesto, ai cittadini  in particolare ai più giovani, agli anziani, ai lavoratori pendolari  è stata chiesta una pazienza che non può più essere data per scontata. La nuova società pubblica in house avrà il compito di coordinare l'intero sistema regionale dei trasporti: dalla gomma alla ferrovia, dai contratti di servizio alla bigliettazione integrata, fino alla programmazione degli investimenti. Non si tratta di centralizzare, ma di semplificare, rendere più trasparente, più equo e più efficiente laccesso al diritto alla mobilità.



In troppi territori della Basilicata - continua Tataranno - la distanza dai servizi essenziali è diventata una barriera. Troppi ragazzi limitano il loro percorso formativo per mancanza di mezzi. Troppi anziani vedono complicato anche solo recarsi in ospedale. Ripartire dalla mobilità significa rispondere a queste esigenze. Un altro elemento rilevante riguarda lefficienza economica. Il nuovo assetto consentirà alla Regione di recuperare circa 10 milioni di euro allanno di IVA, risorse pubbliche che potranno essere reinvestite in mezzi più moderni, corse aggiuntive, tecnologie più avanzate. Non è un dettaglio. È un segnale concreto di buon governo. Il provvedimento si inserisce allinterno del più ampio Piano Regionale dei Trasporti 20232035, uno strumento di programmazione che guarda lontano, orientato a criteri di sostenibilità, integrazione dei servizi e coesione territoriale. Un disegno che merita di essere attuato con rigore e visione".



Desidero riconoscere il lavoro svolto dallAssessore Pasquale Pepe  conclude Tataranno  che ha costruito con impegno e metodo le basi tecniche e istituzionali di questa riforma. Il suo contributo è stato essenziale per arrivare preparati a questo traguardo. La strada da percorrere è ancora lunga, ma oggi un primo passo è stato compiuto. E in una regione come la Basilicata, ogni passo che rafforza i diritti, i servizi e la fiducia nelle istituzioni, rappresenta un investimento sul futuro di tutti.