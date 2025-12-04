-->
4/12/2025
|C'è un momento, nella vita di una comunità, in cui bisogna scegliere tra l'inerzia e la responsabilità. Quel momento, per la Basilicata, è arrivato. L'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge che istituisce Basilicata Mobilità SpA non è un passaggio formale, né lennesima sigla da aggiungere. È una scelta concreta, attesa da tempo, che apre una fase nuova. Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Domenico Raffaele Tataranno, che aggiunge:
Abbiamo attraversato anni difficili, anni in cui il trasporto pubblico ha mostrato limiti strutturali e organizzativi, con orari irregolari, servizi frammentati, collegamenti assenti. In questo contesto, ai cittadini in particolare ai più giovani, agli anziani, ai lavoratori pendolari è stata chiesta una pazienza che non può più essere data per scontata. La nuova società pubblica in house avrà il compito di coordinare l'intero sistema regionale dei trasporti: dalla gomma alla ferrovia, dai contratti di servizio alla bigliettazione integrata, fino alla programmazione degli investimenti. Non si tratta di centralizzare, ma di semplificare, rendere più trasparente, più equo e più efficiente laccesso al diritto alla mobilità.
In troppi territori della Basilicata - continua Tataranno - la distanza dai servizi essenziali è diventata una barriera. Troppi ragazzi limitano il loro percorso formativo per mancanza di mezzi. Troppi anziani vedono complicato anche solo recarsi in ospedale. Ripartire dalla mobilità significa rispondere a queste esigenze. Un altro elemento rilevante riguarda lefficienza economica. Il nuovo assetto consentirà alla Regione di recuperare circa 10 milioni di euro allanno di IVA, risorse pubbliche che potranno essere reinvestite in mezzi più moderni, corse aggiuntive, tecnologie più avanzate. Non è un dettaglio. È un segnale concreto di buon governo. Il provvedimento si inserisce allinterno del più ampio Piano Regionale dei Trasporti 20232035, uno strumento di programmazione che guarda lontano, orientato a criteri di sostenibilità, integrazione dei servizi e coesione territoriale. Un disegno che merita di essere attuato con rigore e visione".
Desidero riconoscere il lavoro svolto dallAssessore Pasquale Pepe conclude Tataranno che ha costruito con impegno e metodo le basi tecniche e istituzionali di questa riforma. Il suo contributo è stato essenziale per arrivare preparati a questo traguardo. La strada da percorrere è ancora lunga, ma oggi un primo passo è stato compiuto. E in una regione come la Basilicata, ogni passo che rafforza i diritti, i servizi e la fiducia nelle istituzioni, rappresenta un investimento sul futuro di tutti.
|
