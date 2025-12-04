-->
|
La voce della Politica
|Scomparsa di don Antonio Meliante, il cordoglio di Polese
4/12/2025
|La notizia della morte di don Antonio Meliante ci riempie di profonda tristezza e addolora lintera comunità lucana. La sua scomparsa, conseguenza del tragico incidente verificatosi lo scorso 26 agosto sulla TitoBrienza, priva Pignola, Pantano e tutta la diocesi di una figura di straordinaria umanità e dedizione. Lo dichiara Mario Polese, capogruppo di Iv-Ol in Consiglio regionale.
Don Antonio prosegue Polese - è stato un parroco capace di unire, ascoltare, confortare. Ha saputo accompagnare le persone nei momenti più difficili con una presenza discreta ma sempre attenta, costruendo legami sinceri e profondi. Il suo impegno pastorale e la sua capacità di farsi carico delle fragilità altrui resteranno per sempre impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di incontrarlo.
In questo momento di grande dolore, desidero esprimere a nome mio personale e del gruppo Orgoglio Lucano Italia Viva la più sincera vicinanza alla famiglia di don Antonio, allArcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, al Vescovo Mons. Davide Carbonaro e alle comunità di Pignola, Abriola e Pantano, profondamente colpite da questa perdita immensa. La Basilicata conclude Polese - saluta oggi un sacerdote esemplare, un riferimento spirituale e umano che lascia uneredità preziosa, destinata a vivere nel tempo attraverso il ricordo e le opere di chi ha saputo ispirare. Che la terra gli sia lieve.
|
archivio
|La Voce della Politica
|4/12/2025 - Giordano (Ugl Matera) interviene sul Rapporto Povertà ed Esclusione Sociale 2025
Caritas Diocesana e parrocchie, in particolare, sono in prima linea nellaffrontare lemergenza povertà acuita. Sul territorio, le Caritas parrocchiali sono attivamente impegnate nel dare aiuto alle famiglie nel bisogno attraverso un servizio quasi interamente offerto da vo...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Scomparsa di don Antonio Meliante, il cordoglio di Polese
La notizia della morte di don Antonio Meliante ci riempie di profonda tristezza e addolora lintera comunità lucana. La sua scomparsa, conseguenza del tragico incidente verificatosi lo scorso 26 agosto sulla TitoBrienza, priva Pignola, Pantano e tutta la dio...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Morea: In IV CCP laudizione della community ''I Ritornati''
Si è svolta oggi in IV Commissione Consiliare Permanente, presieduta dal consigliere regionale Nicola Morea, laudizione del dott. Michele Vivilecchia, fondatore, insieme a Luca Tamburrino, della community I Ritornati, che a Matera e ormai in tutta la Region...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Verri e Marese: ''Aviosuperficie Mattei: primo passo positivo, ma servono visione, investimenti e certezze''
La pubblicazione della manifestazione di interesse per laffidamento in gestione dellAviosuperficie Enrico Mattei è un passaggio positivo, atteso da mesi e da anni, più volte sollecitato anche attraverso nostre mozioni ed interrogazioni consiliari.
È, p...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Scomparsa di Don Antonio Meliante, il cordoglio di Lacorazza
La notizia della scomparsa di Don Antonio Meliante è ancora più dolorosa per lepilogo di un percorso di sofferenza causato dallincidente in cui è rimasto coinvolto tempo fa. E nei racconti di chi lha conosciuto resta vivo il ricordo, nella memoria e nella ...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Tataranno sulla costituzione di Basilicata Mobilità SpA
C'è un momento, nella vita di una comunità, in cui bisogna scegliere tra l'inerzia e la responsabilità. Quel momento, per la Basilicata, è arrivato. L'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge che istituisce Basilicata Mobilità SpA non...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Progetti non-oil, Aliandro: Una Strategia regionale responsabile
Ancora una volta, lopposizione in Consiglio regionale dimostra una propensione all'attacco strumentale e privo di qualunque spirito costruttivo. Parlare di fallimento sui progetti no-oil in risposta a una proposta di valutazione e rimodulazione strategica ...-->continua
|
|