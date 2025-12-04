La notizia della morte di don Antonio Meliante ci riempie di profonda tristezza e addolora lintera comunità lucana. La sua scomparsa, conseguenza del tragico incidente verificatosi lo scorso 26 agosto sulla TitoBrienza, priva Pignola, Pantano e tutta la diocesi di una figura di straordinaria umanità e dedizione. Lo dichiara Mario Polese, capogruppo di Iv-Ol in Consiglio regionale.



Don Antonio  prosegue Polese - è stato un parroco capace di unire, ascoltare, confortare. Ha saputo accompagnare le persone nei momenti più difficili con una presenza discreta ma sempre attenta, costruendo legami sinceri e profondi. Il suo impegno pastorale e la sua capacità di farsi carico delle fragilità altrui resteranno per sempre impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di incontrarlo.



In questo momento di grande dolore, desidero esprimere  a nome mio personale e del gruppo Orgoglio Lucano  Italia Viva  la più sincera vicinanza alla famiglia di don Antonio, allArcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, al Vescovo Mons. Davide Carbonaro e alle comunità di Pignola, Abriola e Pantano, profondamente colpite da questa perdita immensa. La Basilicata  conclude Polese - saluta oggi un sacerdote esemplare, un riferimento spirituale e umano che lascia uneredità preziosa, destinata a vivere nel tempo attraverso il ricordo e le opere di chi ha saputo ispirare. Che la terra gli sia lieve.