-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Scomparsa di Don Antonio Meliante, il cordoglio di Lacorazza

4/12/2025

La notizia della scomparsa di Don Antonio Meliante è ancora più dolorosa per lepilogo di un percorso di sofferenza causato dallincidente in cui è rimasto coinvolto tempo fa. E nei racconti di chi lha conosciuto resta vivo il ricordo, nella memoria e nella fede, di un sacerdote punto di riferimento prezioso per la comunità e per quanti hanno trovato in lui ascolto, conforto e speranza. È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.

Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, a Mons. Carbonaro, Presidente della CEI Basilicata e Vescovo della Diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, e mi unisco al cordoglio di tutti coloro, a partire dalla comunità di Pignola, che lo hanno conosciuto e stimato. Il segno che lascia  conclude Lacorazza  resterà vivo nella memoria e nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo e apprezzarne la dedizione alla comunità.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
4/12/2025 - Giordano (Ugl Matera) interviene sul Rapporto Povertà ed Esclusione Sociale 2025

Caritas Diocesana e parrocchie, in particolare, sono in prima linea nellaffrontare lemergenza povertà acuita. Sul territorio, le Caritas parrocchiali sono attivamente impegnate nel dare aiuto alle famiglie nel bisogno attraverso un servizio quasi interamente offerto da vo...-->continua
4/12/2025 - Scomparsa di don Antonio Meliante, il cordoglio di Polese

La notizia della morte di don Antonio Meliante ci riempie di profonda tristezza e addolora lintera comunità lucana. La sua scomparsa, conseguenza del tragico incidente verificatosi lo scorso 26 agosto sulla TitoBrienza, priva Pignola, Pantano e tutta la dio...-->continua
4/12/2025 - Morea: In IV CCP laudizione della community ''I Ritornati''

Si è svolta oggi in IV Commissione Consiliare Permanente, presieduta dal consigliere regionale Nicola Morea, laudizione del dott. Michele Vivilecchia, fondatore, insieme a Luca Tamburrino, della community I Ritornati, che a Matera e ormai in tutta la Region...-->continua
4/12/2025 - Verri e Marese: ''Aviosuperficie Mattei: primo passo positivo, ma servono visione, investimenti e certezze''

La pubblicazione della manifestazione di interesse per laffidamento in gestione dellAviosuperficie Enrico Mattei è un passaggio positivo, atteso da mesi e da anni, più volte sollecitato anche attraverso nostre mozioni ed interrogazioni consiliari.
È, p...-->continua
4/12/2025 - Scomparsa di Don Antonio Meliante, il cordoglio di Lacorazza

La notizia della scomparsa di Don Antonio Meliante è ancora più dolorosa per lepilogo di un percorso di sofferenza causato dallincidente in cui è rimasto coinvolto tempo fa. E nei racconti di chi lha conosciuto resta vivo il ricordo, nella memoria e nella ...-->continua
4/12/2025 - Tataranno sulla costituzione di Basilicata Mobilità SpA

C'è un momento, nella vita di una comunità, in cui bisogna scegliere tra l'inerzia e la responsabilità. Quel momento, per la Basilicata, è arrivato. L'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge che istituisce Basilicata Mobilità SpA non...-->continua
4/12/2025 - Progetti non-oil, Aliandro: Una Strategia regionale responsabile

Ancora una volta, lopposizione in Consiglio regionale dimostra una propensione all'attacco strumentale e privo di qualunque spirito costruttivo. Parlare di fallimento sui progetti no-oil in risposta a una proposta di valutazione e rimodulazione strategica ...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo