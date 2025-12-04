La notizia della scomparsa di Don Antonio Meliante è ancora più dolorosa per lepilogo di un percorso di sofferenza causato dallincidente in cui è rimasto coinvolto tempo fa. E nei racconti di chi lha conosciuto resta vivo il ricordo, nella memoria e nella fede, di un sacerdote punto di riferimento prezioso per la comunità e per quanti hanno trovato in lui ascolto, conforto e speranza. È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, a Mons. Carbonaro, Presidente della CEI Basilicata e Vescovo della Diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, e mi unisco al cordoglio di tutti coloro, a partire dalla comunità di Pignola, che lo hanno conosciuto e stimato. Il segno che lascia  conclude Lacorazza  resterà vivo nella memoria e nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo e apprezzarne la dedizione alla comunità.