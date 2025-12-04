Ancora una volta, lopposizione in Consiglio regionale dimostra una propensione all'attacco strumentale e privo di qualunque spirito costruttivo. Parlare di fallimento sui progetti no-oil in risposta a una proposta di valutazione e rimodulazione strategica è il classico esempio di chi preferisce la polemica alla responsabilità di governo. Lo dichiara il capogruppo di FI in Consiglio regionale, Gianuario Aliandro che aggiunge:



Le forze di minoranza dovrebbero leggere attentamente. La proposta avanzata dallAssessore Francesco Cupparo non è un atto di resa, ma un gesto di sana e doverosa amministrazione. Cosa propone l'assessore Cupparo? Due cose chiarissime: una sospensione temporanea di alcuni progetti e la rimodulazione strategica dei fondi. Non è un blocco definitivo, ma una pausa di riflessione. L'assessore ha chiesto di acquisire un quadro informativo completo e aggiornato sui dati occupazionali e sull'impatto reale dei progetti in corso. Mi sembra il minimo sindacale. Come si fa a giudicare l'efficacia di un intervento se non si hanno i dati precisi sull'occupazione che genera?



Inoltre  prosegue Aliandro - la proposta è di destinare i fondi no-oil non ancora impegnati a progetti coordinati direttamente dalla cabina regionale, calibrati sulla Val dAgri dove insistono le concessioni. Questo serve a garantire un utilizzo più strategico e coerente con le nuove priorità di sviluppo. Basta con la dispersione: vogliamo che ogni euro sia speso con massima efficacia e mirato agli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali. L'obiettivo è chiarissimo e l'ha detto bene l'assessore Cupparo: dobbiamo prepararci da subito alla fase di transizione del dopo-petrolio. Questo significa aggiornare la strategia regionale del no-oil per affrontare le sfide che riguardano tutta la Basilicata.



Noi di Forza Italia  conclude Aliandro - stiamo dalla parte della trasparenza e della concretezza. La proposta Cupparo è un atto di responsabilità che mira a massimizzare i benefici per i lucani, evitando che le risorse si disperdano in iniziative a bassa incidenza occupazionale o non più in linea con le esigenze attuali. Lopposizione, invece di cavalcare l'onda del facile populismo, dovrebbe unirsi allo sforzo per ottenere la massima chiarezza sui numeri e per garantire che la transizione energetica porti lavoro vero e sviluppo duraturo.



