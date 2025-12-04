Ritengo pienamente condivisibile  e anzi necessario rilanciare con forza  quanto affermato dal collega Roberto Cifarelli in merito al mancato coinvolgimento dellUniversità della Basilicata nellaccordo tra Acquedotto Lucano e INGV per la ricerca di nuove sorgenti idriche e per le attività di prevenzione sismica.



Lesclusione dellUnibas non è soltanto una scelta discutibile sul piano scientifico e tecnico, ma rappresenta un errore politico e strategico di grande rilevanza. Si trasmette infatti un messaggio gravissimo: si dà implicitamente a intendere che le competenze necessarie debbano essere cercate fuori dalla Basilicata, come se nel nostro territorio non esistessero professionalità di alto profilo, come quelle presenti nella nostra università. Una decisione del genere non solo mortifica il lavoro svolto da docenti, ricercatori e tecnici dellateneo, ma contraddice apertamente limpegno che la stessa Regione Basilicata dichiara di voler assumere per sostenere e valorizzare lUnibas.



Cè di più. La Regione Basilicata è socio di riferimento di Acquedotto Lucano: ciò rende questa scelta ancora più incomprensibile e inaccettabile. Se le istituzioni regionali, che hanno il dovere e la responsabilità di orientare gli indirizzi strategici delle società partecipate, permettono che un accordo di tale portata venga siglato ignorando completamente lateneo lucano, significa che qualcosa nel rapporto tra Regione e Università non sta funzionando come dovrebbe. Il socio di riferimento ha il compito di indirizzare e vigilare affinché le partecipate operino nel pieno interesse del territorio: qui, invece, si è deciso di voltare le spalle alla principale istituzione formativa e scientifica della Basilicata.



È legittimo, a questo punto, interrogarsi su quale credibilità possa avere il nostro sistema istituzionale quando parla di contrasto alla fuga dei cervelli, di sostegno ai giovani e di valorizzazione dellalta formazione. Come possiamo convincere gli studenti a scegliere lUnibas se i primi a non considerarla un partner strategico è la Regione Basilicata che, invece, dovrebbe difenderla e promuoverla? Che messaggio stiamo dando ai ragazzi che studiano e investono nel nostro territorio?



Per queste ragioni ritengo opportuno procedere quanto prima a una revisione dellaccordo attraverso un addendum che preveda il coinvolgimento pieno e qualificato dellUniversità della Basilicata e delle sue competenze. Non si tratta di una mera formalità, ma di una scelta di visione: se vogliamo una Basilicata capace di crescere e di trattenere le proprie intelligenze, dobbiamo smettere di ignorare le eccellenze che abbiamo in casa.



La Regione, in quanto socio di riferimento di Acquedotto Lucano, ha il dovere politico e istituzionale di rimediare a questo errore e di garantire che le società partecipate agiscano realmente nellinteresse della nostra comunità.