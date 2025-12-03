-->

Chiorazzo: Una manovra che ignora i problemi della Basilicata''

3/12/2025

"Lassestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale - afferma il Vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo - continua a ignorare le emergenze vere della Basilicata. La crisi idrica e del comparto agricolo, le crisi industriali e aziendali ancora aperte, la fragilità dei servizi essenziali e la sanità allo sbando, la mancanza di un progetto per il futuro economico della regione. Di fronte a questo scenario, la maggioranza di centrodestra ha scelto ancora una volta la strada della spartizione elettorale, distribuendo risorse in maniera frammentata e senza alcun filo strategico".

"Il Presidente Bardi - sottolinea Chiorazzo - non solo ha tollerato, ma ha partecipato personalmente alla spartonza, presentando egli stesso un emendamento per indirizzare la quota finanziaria "ad personam" verso interventi evidentemente imbarazzanti. Una scelta che smentisce clamorosamente la sua stessa retorica sulletica ed estetica pubblica, principi cui ormai non crede nemmeno più lui, se mai ci ha creduto. Il suo comportamento dimostra una perdita totale della rotta. Un comportamento irrispettoso nei confronti dei lucani e dei loro bisogni. Mentre famiglie, imprese e territori attendono risposte serie, si preferisce alimentare pratiche che nulla hanno a che vedere con il buon governo. E questo avviene nonostante la Corte dei Conti, appena pochi giorni fa, abbia trasmesso una relazione molto severa sulle leggi approvate dal Consiglio nel 2024, con rilievi importanti su metodo, procedure e sostenibilità finanziaria. È evidente che diversi degli emendamenti approvati finiranno sotto la stessa attenzione".

"Noi dell'opposizione - evidenzia Chiorazzo - abbiamo mantenuto una posizione coerente, chiedendo di correggere la manovra ed evitare lennesimo catalogo di mancette distribuite in funzione degli equilibri interni alla maggioranza. In un momento così delicato, ogni risorsa pubblica dovrebbe essere destinata a interventi utili ai cittadini, non a operazioni di consenso".

"Grazie alla nostra iniziativa - prosegue Chiorazzo - un risultato, tuttavia, è stato ottenuto. Sono stati stanziati 960 mila euro, di cui 360 mila euro destinati a ridurre o azzerare per i prossimi mesi i costi del trasporto pubblico extraurbano per le studentesse e gli studenti lucani, e 600 mila euro per il potenziamento dellassistenza specialistica agli studenti con disabilità. È un segnale importante per il diritto allo studio, ma che va rifinanziato e reso strutturale già dal prossimo bilancio".

Altro punto critico - aggiunge Chiorazzo - riguarda i fondi destinati ai Comuni. Abbiamo proposto di far confluire tutte le risorse nel Fondo Unico per le Autonomie Locali, così da definire, insieme ad Anci e Upi, criteri chiari, equi e trasparenti, capaci di sostenere davvero tutti i territori. La maggioranza ha scelto invece un approccio dispersivo e rivolto ad accontentare qualche sindaco amico. Abbiamo espresso preoccupazione anche per le risorse destinate al capoluogo. I fondi previsti per la città di Potenza non sono minimamente sufficienti a fronteggiare la sofferenza finanziaria strutturale dellente. Senza interventi seri, la città continuerà a trovarsi in affanno e senza una prospettiva concreta di sviluppo".

"Questa manovra - conclude Chiorazzo - conferma una coalizione di centro destra che ha smarrito la direzione e che oggi appare inadeguata a guidare la Basilicata. Ai lucani serve visione, responsabilità e rispetto. Non certo lennesima spartizione di fine anno".



