Sono gravissimi i danni causati dal maltempo alle produzioni agricole lucane, a partire dalle fragole, con colture sommerse e serre distrutte. A denunciarlo è la Coldiretti della Basilicata che ha effettuato una prima ricognizioni sugli effetti delle piogge torrenziali abbattutesi sulle campagne nelle zone del Materano. Lennesimo effetto della violenza dei cambiamenti climatici che vedono ormai alternarsi lunghi periodi di siccità a fenomeni estremi, con vere e proprie bombe dacqua i cui effetti sono spesso aggravati proprio dal fatto che i terreni sono resi impermeabili dallassenza di piogge regolari. Al danno degli allagamenti si aggiunge per gli agricoltori la beffa di non veder almeno recuperata parte dellacqua caduta per accumularla negli invasi e usarla nei periodi di siccità. A pesare è limmobilismo della Società Acque del Sud, che tarda ancora ad eseguire i necessari interventi di ripristino della funzionalità della traversa del Sarmento, non attiva ormai da un anno che consentirebbe di immagazzinare lacqua piovana nellinvaso di Monte Cotugno, invece di vederla scorrere in mare. Una situazione simile riguarda la traversa di Trivigno che non permette e, non si capisce perché, che lacqua raggiunga la diga di San Giuliano attraverso il Bradano. Serve dunque un cambio di passo nella gestione della risorsa idrica da parte dellente, ma anche un impegno delle istituzioni a mettere in atto un piano invasi con sistemi di pompaggio, capace di garantire lapprovvigionamento idrico e produrre energia pulita. Lobiettivo del progetto proposto da Coldiretti è raddoppiare la raccolta di acqua piovana garantendone la disponibilità per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita idroelettrica, grazie ad appositi sistemi di pompaggio, contribuendo anche alla regimazione delle piogge in eccesso e prevenendo il rischio di esondazioni.