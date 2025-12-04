-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Maltempo: Coldiretti Basilicata, colture sottacqua e gravi danni alle fragole del Metapontino

4/12/2025

Sono gravissimi i danni causati dal maltempo alle produzioni agricole lucane, a partire dalle fragole, con colture sommerse e serre distrutte. A denunciarlo è la Coldiretti della Basilicata che ha effettuato una prima ricognizioni sugli effetti delle piogge torrenziali abbattutesi sulle campagne nelle zone del Materano. Lennesimo effetto della violenza dei cambiamenti climatici che vedono ormai alternarsi lunghi periodi di siccità a fenomeni estremi, con vere e proprie bombe dacqua i cui effetti sono spesso aggravati proprio dal fatto che i terreni sono resi impermeabili dallassenza di piogge regolari. Al danno degli allagamenti si aggiunge per gli agricoltori la beffa di non veder almeno recuperata parte dellacqua caduta per accumularla negli invasi e usarla nei periodi di siccità. A pesare è limmobilismo della Società Acque del Sud, che tarda ancora ad eseguire i necessari interventi di ripristino della funzionalità della traversa del Sarmento, non attiva ormai da un anno che consentirebbe di immagazzinare lacqua piovana nellinvaso di Monte Cotugno, invece di vederla scorrere in mare. Una situazione simile riguarda la traversa di Trivigno che non permette e, non si capisce perché, che lacqua raggiunga la diga di San Giuliano attraverso il Bradano. Serve dunque un cambio di passo nella gestione della risorsa idrica da parte dellente, ma anche un impegno delle istituzioni a mettere in atto un piano invasi con sistemi di pompaggio, capace di garantire lapprovvigionamento idrico e produrre energia pulita. Lobiettivo del progetto proposto da Coldiretti è raddoppiare la raccolta di acqua piovana garantendone la disponibilità per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita idroelettrica, grazie ad appositi sistemi di pompaggio, contribuendo anche alla regimazione delle piogge in eccesso e prevenendo il rischio di esondazioni.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
4/12/2025 - Policoro: 'La disabilità come possibilità di andare oltre'

In una società che va verso unirrecuperabile disumanizzazione, voi che siete qui, siete un baluardo di quellumanità perduta che arricchisce le nostre comunità. Avete la capacità di trasmettere con il cuore unenergia incredibile. Il vostro amore, la vostra dedizione per i...-->continua
4/12/2025 - Intesa AQLINGV, Napoli: Basilicata laboratorio europeo dellacqua

Di fronte alla crisi idrica che sta colpendo lEuropa e in particolare il Mezzogiorno, la Basilicata sceglie la strada giusta: passare dalla logica dellemergenza a quella della prevenzione e della programmazione, agganciandosi alle migliori competenze dispon...-->continua
4/12/2025 - Chiorazzo: Crudo neorealismo del centrodestra lucano

Altro che film di fantascienza. Quello a cui stiamo assistendo è il più crudo neorealismo del centrodestra lucano - dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo -. Una Giunta che annuncia la sospensione, o peggio ancora lavocazione...-->continua
4/12/2025 - ATER Matera presenta la nuova piattaforma Housing Plus PA

Si è svolto presso la sede dellAter di Matera lincontro ufficiale con le organizzazioni sindacali degli inquilini per la presentazione della nuova piattaforma digitale Housing Plus PA, sviluppata da Tecnosys Italia e già attiva sul sito istituzionale dell...-->continua
4/12/2025 - Bochicchio (AVS-PSI-LBP): Acquedotto Lucano non può ignorare lUnibas

Ritengo pienamente condivisibile  e anzi necessario rilanciare con forza  quanto affermato dal collega Roberto Cifarelli in merito al mancato coinvolgimento dellUniversità della Basilicata nellaccordo tra Acquedotto Lucano e INGV per la ricerca di nuove so...-->continua
4/12/2025 - Regione Basilicata, Cisl Fp: ''Servono risposte rapide per i lavoratori''

Ieri a Potenza riunione della delegazione trattante della Regione Basilicata. Lincontro si è aperto subito con una richiesta sindacale precisa: conoscere le tempistiche dellerogazione della produttività 2024. Lamministrazione  riferiscono fonti sindacali ...-->continua
4/12/2025 - Maltempo: Coldiretti Basilicata, colture sottacqua e gravi danni alle fragole del Metapontino

Sono gravissimi i danni causati dal maltempo alle produzioni agricole lucane, a partire dalle fragole, con colture sommerse e serre distrutte. A denunciarlo è la Coldiretti della Basilicata che ha effettuato una prima ricognizioni sugli effetti delle piogge to...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo