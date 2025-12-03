-->
|
La voce della Politica
|Progetti Eni e Shell da rimodulare
3/12/2025
|La proposta di sospendere temporaneamente una parte dei progetti attualmente in corso con Eni e Shell, nellambito del Protocollo per lo sviluppo sostenibile, è stata presentata oggi dallassessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, nel corso del Tavolo Tecnico permanente con le due compagnie petrolifere. Alla riunione hanno preso parte anche lassessore allAmbiente, Laura Mongiello, i direttori generali Michele Busciolano (Presidenza della Giunta) e Giuseppina Lo Vecchio (Dipartimento Sviluppo Economico), oltre ai rappresentanti delle società e della Fondazione Mattei. Cupparo ha inoltre proposto di destinare tutti i fondi no-oil non ancora impegnati a progetti coordinati direttamente dalla cabina regionale, così da garantirne un utilizzo più strategico e coerente con le nuove priorità di sviluppo della Basilicata. Come già avvenuto per il precedente Tavolo con TotalEnergies, Shell e Mitsui, la proposta sarà formalizzata secondo le procedure previste dallAccordo siglato nel 2022 tra la Regione e le compagnie operanti nellarea di ViggianoVal dAgri. LAssessore ha spiegato che, a tre anni dalla firma dellAccordo, è necessario acquisire un quadro informativo completo e aggiornato sul numero degli occupati e sugli impatti occupazionali dei progetti in corso. La sospensione temporanea di alcuni progetti viene quindi proposta in attesa di tali dati, indispensabili per una valutazione corretta dellefficacia degli interventi. Pur riconoscendo il contributo positivo assicurato da Eni sul territorio lucano, Cupparo ha evidenziato lesigenza di imprimere una svolta nellutilizzo delle risorse di compensazione ambientale, orientandole verso obiettivi più aderenti alle esigenze sociali, produttive e occupazionali della regione. Dobbiamo prepararci da subito alla fase di transizione del dopo-petrolio ha detto Cupparo dotandoci degli strumenti necessari per affrontare le sfide sociali e occupazionali che interessano lintera Basilicata, non solo i territori direttamente coinvolti nelle estrazioni. Laggiornamento della strategia regionale del no-oil va proprio in questa direzione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/12/2025 - Progetti Eni e Shell da rimodulare
La proposta di sospendere temporaneamente una parte dei progetti attualmente in corso con Eni e Shell, nellambito del Protocollo per lo sviluppo sostenibile, è stata presentata oggi dallassessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, nel corso del Tavolo Tecnico perm...-->continua
|
|
|3/12/2025 - Chiorazzo: Una manovra che ignora i problemi della Basilicata''
"Lassestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale - afferma il Vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo - continua a ignorare le emergenze vere della Basilicata. La crisi idrica e del comparto agricolo, le crisi industriali e aziend...-->continua
|
|
|3/12/2025 - Cupparo: Regione lavora al Piano industriale del welfare
Il Dipartimento Sviluppo Economico sta lavorando al Piano industriale del welfare, strumento innovativo di programmazione che coinvolgerà anche la cooperazione sociale perché la cooperazione non è un settore da assistere, ma un modello da sostenere e valorizz...-->continua
|
|
|3/12/2025 - Nardella.Potenza: percorso pedonale al buio tra Rione Macchia Romana e Polo Universitario
Nardella (Lega): Situazione inaccettabile, il Comune intervenga subito
È inaccettabile che uno dei percorsi pedonali più frequentati della città, quello che collega la fermata dei treni del Rione Macchia Romana al Polo Universitario e allOspedale ...-->continua
|
|
|3/12/2025 - Cicala: agricoltura sociale realtà in crescita
Lagricoltura sociale è oggi una delle frontiere più importanti dellinnovazione, della multifunzionalità in ambito agricolo e rurale dichiara lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Basilicata un modello e una pratica ...-->continua
|
|
|3/12/2025 - Bilancio regionale, Lacorazza: Senza cambiamenti si rischia grosso
Il cappio delle royalties e delle compensazioni ambientali per le estrazioni petrolifere rischia di stringersi ancor di più su un bilancio molto meno solido rispetto al passato. Da sei anni e mezzo sono al governo Bardi e il Centrodestra, da un anno e mezzo è...-->continua
|
|
|3/12/2025 - Dove la diversità brilla: successo per lo spettacolo inclusivo
Un pubblico numeroso e attento ha partecipato allevento Dove la diversità brilla, organizzato dalla Garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, dal Consiglio regionale della Basilicata (Struttura di coordinamento diretta da Pierluigi Maul...-->continua
|
|