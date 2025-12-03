-->

Progetti Eni e Shell da rimodulare

3/12/2025

La proposta di sospendere temporaneamente una parte dei progetti attualmente in corso con Eni e Shell, nellambito del Protocollo per lo sviluppo sostenibile, è stata presentata oggi dallassessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, nel corso del Tavolo Tecnico permanente con le due compagnie petrolifere. Alla riunione hanno preso parte anche lassessore allAmbiente, Laura Mongiello, i direttori generali Michele Busciolano (Presidenza della Giunta) e Giuseppina Lo Vecchio (Dipartimento Sviluppo Economico), oltre ai rappresentanti delle società e della Fondazione Mattei. Cupparo ha inoltre proposto di destinare tutti i fondi no-oil non ancora impegnati a progetti coordinati direttamente dalla cabina regionale, così da garantirne un utilizzo più strategico e coerente con le nuove priorità di sviluppo della Basilicata. Come già avvenuto per il precedente Tavolo con TotalEnergies, Shell e Mitsui, la proposta sarà formalizzata secondo le procedure previste dallAccordo siglato nel 2022 tra la Regione e le compagnie operanti nellarea di ViggianoVal dAgri. LAssessore ha spiegato che, a tre anni dalla firma dellAccordo, è necessario acquisire un quadro informativo completo e aggiornato sul numero degli occupati e sugli impatti occupazionali dei progetti in corso. La sospensione temporanea di alcuni progetti viene quindi proposta in attesa di tali dati, indispensabili per una valutazione corretta dellefficacia degli interventi. Pur riconoscendo il contributo positivo assicurato da Eni sul territorio lucano, Cupparo ha evidenziato lesigenza di imprimere una svolta nellutilizzo delle risorse di compensazione ambientale, orientandole verso obiettivi più aderenti alle esigenze sociali, produttive e occupazionali della regione. Dobbiamo prepararci da subito alla fase di transizione del dopo-petrolio  ha detto Cupparo  dotandoci degli strumenti necessari per affrontare le sfide sociali e occupazionali che interessano lintera Basilicata, non solo i territori direttamente coinvolti nelle estrazioni. Laggiornamento della strategia regionale del no-oil va proprio in questa direzione.



