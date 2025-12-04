-->
Regione Basilicata, Cisl Fp: ''Servono risposte rapide per i lavoratori''
4/12/2025
| Ieri a Potenza riunione della delegazione trattante della Regione Basilicata. Lincontro si è aperto subito con una richiesta sindacale precisa: conoscere le tempistiche dellerogazione della produttività 2024. Lamministrazione riferiscono fonti sindacali della Cisl Fp ha spiegato che liter è stato già avviato e che si stanno risolvendo alcune criticità del sistema di performance. Lobiettivo dichiarato dalla Regione Basilicata è di liquidare quanto dovuto entro febbraio 2026. Al centro della riunione anche il tema del welfare. La Cisl Fp ha chiesto che le misure proposte non restino sulla carta ma si traducano in supporti concreti al reddito dei dipendenti, con benefit realmente fruibili dalle famiglie. La sigla sindacale ha anche sollecitato la possibilità di aderire a gare Consip o Mepa già attive, così da ridurre i tempi necessari ad individuare un erogatore del servizio. A tal proposito, lamministrazione ha assicurato che verificherà lesistenza di convenzioni aperte che possano rispondere alle esigenze emerse durante il confronto.
Si è parlato anche di riorganizzazione della macchina amministrativa regionale, per la quale si attendono indicazioni definitive dal presidente della Giunta regionale e la conclusione delliter degli interpelli dirigenziali. Per quanto riguarda le elevate qualificazioni, lidea espressa dalla Regione Basilicata è di procedere in parallelo agli interpelli, così da avviare liter entro il 2025 e arrivare alle assegnazioni nei primi mesi del 2026. La platea dei potenziali candidati risulta però il doppio dei posti disponibili, un elemento che, secondo la stessa amministrazione, potrebbe allungare i tempi delle valutazioni. Sul lavoro agile, infine, è stato annunciato un confronto specifico entro la fine dellanno.
Per il segretario generale della Cisl Fp Basilicata Pino Bollettino e per il componente di segreteria Vincenzo Pernetti «la riunione della delegazione trattante è stata interlocutoria ma comunque utile per mettere a fuoco le principali questioni sul tappeto. Restano approfondimenti tecnici da espletare continuano i due dirigenti sindacali ma cè una linea tracciata che deve portarci in un tempo ragionevole al raggiungimento degli obiettivi per una organizzazione più funzionale della macchina amministrativa e per una giusta valorizzazione delle risorse umane. Dentro questa rinnovata cornice di dialogo concludono Bollettino e Pernetti va messo in campo ogni sforzo organizzativo e finanziario per recuperare il tempo perduto e attribuire i giusti riconoscimenti economici e di carriera al personale della Regione Basilicata nella consapevolezza che lefficacia e lefficienza della pubblica amministrazione dipende in larga parte dalla valorizzazione delle competenze del personale».
