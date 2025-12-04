-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Regione Basilicata, Cisl Fp: ''Servono risposte rapide per i lavoratori''

4/12/2025

Ieri a Potenza riunione della delegazione trattante della Regione Basilicata. Lincontro si è aperto subito con una richiesta sindacale precisa: conoscere le tempistiche dellerogazione della produttività 2024. Lamministrazione  riferiscono fonti sindacali della Cisl Fp  ha spiegato che liter è stato già avviato e che si stanno risolvendo alcune criticità del sistema di performance. Lobiettivo dichiarato dalla Regione Basilicata è di liquidare quanto dovuto entro febbraio 2026. Al centro della riunione anche il tema del welfare. La Cisl Fp ha chiesto che le misure proposte non restino sulla carta ma si traducano in supporti concreti al reddito dei dipendenti, con benefit realmente fruibili dalle famiglie. La sigla sindacale ha anche sollecitato la possibilità di aderire a gare Consip o Mepa già attive, così da ridurre i tempi necessari ad individuare un erogatore del servizio. A tal proposito, lamministrazione ha assicurato che verificherà lesistenza di convenzioni aperte che possano rispondere alle esigenze emerse durante il confronto.
Si è parlato anche di riorganizzazione della macchina amministrativa regionale, per la quale si attendono indicazioni definitive dal presidente della Giunta regionale e la conclusione delliter degli interpelli dirigenziali. Per quanto riguarda le elevate qualificazioni, lidea espressa dalla Regione Basilicata è di procedere in parallelo agli interpelli, così da avviare liter entro il 2025 e arrivare alle assegnazioni nei primi mesi del 2026. La platea dei potenziali candidati risulta però il doppio dei posti disponibili, un elemento che, secondo la stessa amministrazione, potrebbe allungare i tempi delle valutazioni. Sul lavoro agile, infine, è stato annunciato un confronto specifico entro la fine dellanno.
Per il segretario generale della Cisl Fp Basilicata Pino Bollettino e per il componente di segreteria Vincenzo Pernetti «la riunione della delegazione trattante è stata interlocutoria ma comunque utile per mettere a fuoco le principali questioni sul tappeto. Restano approfondimenti tecnici da espletare  continuano i due dirigenti sindacali  ma cè una linea tracciata che deve portarci in un tempo ragionevole al raggiungimento degli obiettivi per una organizzazione più funzionale della macchina amministrativa e per una giusta valorizzazione delle risorse umane. Dentro questa rinnovata cornice di dialogo  concludono Bollettino e Pernetti  va messo in campo ogni sforzo organizzativo e finanziario per recuperare il tempo perduto e attribuire i giusti riconoscimenti economici e di carriera al personale della Regione Basilicata nella consapevolezza che lefficacia e lefficienza della pubblica amministrazione dipende in larga parte dalla valorizzazione delle competenze del personale».



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
4/12/2025 - Policoro: 'La disabilità come possibilità di andare oltre'

In una società che va verso unirrecuperabile disumanizzazione, voi che siete qui, siete un baluardo di quellumanità perduta che arricchisce le nostre comunità. Avete la capacità di trasmettere con il cuore unenergia incredibile. Il vostro amore, la vostra dedizione per i...-->continua
4/12/2025 - Intesa AQLINGV, Napoli: Basilicata laboratorio europeo dellacqua

Di fronte alla crisi idrica che sta colpendo lEuropa e in particolare il Mezzogiorno, la Basilicata sceglie la strada giusta: passare dalla logica dellemergenza a quella della prevenzione e della programmazione, agganciandosi alle migliori competenze dispon...-->continua
4/12/2025 - Chiorazzo: Crudo neorealismo del centrodestra lucano

Altro che film di fantascienza. Quello a cui stiamo assistendo è il più crudo neorealismo del centrodestra lucano - dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo -. Una Giunta che annuncia la sospensione, o peggio ancora lavocazione...-->continua
4/12/2025 - ATER Matera presenta la nuova piattaforma Housing Plus PA

Si è svolto presso la sede dellAter di Matera lincontro ufficiale con le organizzazioni sindacali degli inquilini per la presentazione della nuova piattaforma digitale Housing Plus PA, sviluppata da Tecnosys Italia e già attiva sul sito istituzionale dell...-->continua
4/12/2025 - Bochicchio (AVS-PSI-LBP): Acquedotto Lucano non può ignorare lUnibas

Ritengo pienamente condivisibile  e anzi necessario rilanciare con forza  quanto affermato dal collega Roberto Cifarelli in merito al mancato coinvolgimento dellUniversità della Basilicata nellaccordo tra Acquedotto Lucano e INGV per la ricerca di nuove so...-->continua
4/12/2025 - Regione Basilicata, Cisl Fp: ''Servono risposte rapide per i lavoratori''

Ieri a Potenza riunione della delegazione trattante della Regione Basilicata. Lincontro si è aperto subito con una richiesta sindacale precisa: conoscere le tempistiche dellerogazione della produttività 2024. Lamministrazione  riferiscono fonti sindacali ...-->continua
4/12/2025 - Maltempo: Coldiretti Basilicata, colture sottacqua e gravi danni alle fragole del Metapontino

Sono gravissimi i danni causati dal maltempo alle produzioni agricole lucane, a partire dalle fragole, con colture sommerse e serre distrutte. A denunciarlo è la Coldiretti della Basilicata che ha effettuato una prima ricognizioni sugli effetti delle piogge to...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo