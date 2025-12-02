Le consigliere e i consiglieri regionali di minoranza: Cifarelli (PD), Chiorazzo (BCC), Marrese (BP), Araneo e Verri (M5S), e Bochicchio (AVS-PSI-LBP) hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa sullassestamento di bilancio approvato in Consiglio regionale la scorsa settimana, definendolo scollegato dalla realtà, privo di trasparenza e pericoloso per la tenuta dei conti regionali. Le opposizioni, allunisono, hanno parlato di una manovra che, anziché affrontare le urgenze della Basilicata, si è trasformata in una distribuzione di risorse a favore dei territori amministrati dal centrodestra.



Il capogruppo del partito democratico Cifarelli ha ripercorso mesi di rinvii, ricordando come il documento fosse stato annunciato come tecnico, salvo poi essere svuotato di contenuti e rinviato al bilancio 2026. Siamo davanti a una manovra-mancia  ha detto  con oltre sessanta emendamenti notturni della maggioranza, privi di criteri e persino finanziati in parte con spesa corrente destinata invece agli investimenti. Cifarelli, nel dichiararsi soddisfatto del lavoro fatto dalle opposizioni in Consiglio e teso a migliorare la manovra con un emendamento per attenuare i costi degli abbonamenti agli studenti che utilizzano i servizi del trasporto pubblico locale extraurbano, ha sottolineato lassenza di risposte su sanità, agricoltura, crisi idrica, forestazione, pur a fronte di 300 milioni di euro aggiuntivi entrati nelle casse regionali.



La consigliera Araneo ha parlato di maxi-marchetta, denunciando un modello di governo fondato su filiere politiche locali anziché sul bene pubblico. Il messaggio è devastante: se non sei vicino alla maggioranza, non ottieni nulla. In una regione con liste dattesa infinite, con medici che non possono essere pagati per il lavoro svolto di sabato e domenica e migliaia di lavoratori in crisi, abbiamo assistito alla spartizione di un tesoretto da 4 milioni tra i consiglieri di centrodestra. Una classe dirigente - ha sottolineato la consigliera del M5S - può scegliere di amministrare in due modi: può servire il bene comune oppure scegliere di servire sé stessa. Il centrodestra lucano ha scelto di servire sé stesso.



Il consigliere Bochicchio ha criticato la scelta di non rafforzare il Fual, il Fondo Unico Autonomie Locali, lunica via trasparente per dare un aiuto concreto ai Comuni, assegnando fondi in base alle esigenze dei territori. E invece la distribuzione delle risorse ha alimentato disparità e dipendenze politiche. Nessun Sindaco deve mai andare con il cappello in mano a chiedere. È un atto avvilente e che non ha nulla di politico. Un vero assestamento di bilancio doveva sostenere studenti e famiglie, non trasformarsi in una lotteria.



Verri ha parlato di lotteria di fine anno, descrivendo i 64 emendamenti della maggioranza allassestamento di bilancio come assegnazioni arbitrarie a Comuni e associazioni. Inaccettabile per la consigliera del M5s, la narrazione che ne ha fatto la maggioranza: Un documento presentato come tecnico e poi approvato in Consiglio come manovra politica ma non nel senso più nobile del termine. Critiche ai criteri utilizzati nellindividuare Comuni e Associazioni destinatari di stanziamenti: occorrono criteri trasparenti e pubblici e non politici o amicali. Lopposizione ha rifiutato la logica spartitoria e proposto un emendamento per ridurre i costi del trasporto scolastico, in parte poi recepito dalla maggioranza, per gli studenti con disabilità e per gli abbonamenti extraurbani.



Chiorazzo ha parlato di una seduta senza precedenti: Ci è stato perfino offerto un mini-tesoretto da 700mila euro da gestire a piacimento. Abbiamo detto no, perché quei soldi sono dei lucani. Ha ricordato lassenza di risposte su forestazione, crisi industriale e sanità, criticando al contempo la distanza tra le promesse del Presidente Bardi (come i 15 milioni per Potenza) e i soli 600mila euro assegnati al Capoluogo. Abbiamo assistito ad una pagina vergognosa. Lopposizione ha salvato la dignità dellAula.



Marrese ha denunciato la mancanza di visione sul futuro di questa regione. Lo stiamo dicendo da tempo, lassenza di programmazione si traduce in danno oggettivo per tutta la collettività. Un Governatore di una regione deve avere il quadro completo del territorio che amministra, comprendere quali sono le urgenze per intervenire. Abbiamo approvato una manovra che doveva essere licenziata a giugno scorso e che doveva avere spessore di contenuti e invece siamo dinanzi ad un documento privo di criteri trasparenti nella scelta degli assegnatari. Marrese ha citato esempi concreti come la viabilità ferma per mancanza di anticipazioni alle Province, il trasporto scolastico inadeguato e le difficoltà dei dializzati a raggiungere i centri di cura.



Questa manovra non solo è ingiusta, ma - hanno concluso i consiglieri reginali - mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Continueremo a lavorare per riportare trasparenza, equità e visione nella gestione della Basilicata.



