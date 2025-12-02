La Basilicata torna a brillare sulla scena internazionale sportiva grazie allimpresa di Terryana DOnofrio che ai Mondiali di karate del Cairo conquista una splendida medaglia di bronzo, confermandosi tra le atlete più forti al mondo. Un risultato che non passa inosservato e che il Presidente della Regione, Vito Bardi, accoglie con entusiasmo e orgoglio.

Terryana - afferma Bardi - incarna lessenza dello sport: disciplina, coraggio e voglia di superare ogni limite. Il suo podio mondiale è una vittoria che appartiene a tutta la Basilicata. Da Sant'Arcangelo al tetto del mondo, la sua storia continua a ispirare i nostri giovani e a testimoniare quanto siano profondi i valori dello sport che questa terra sa esprimere. Bardi conclude: Continua a farci sognare, Terryana. Siamo fieri di te e del tuo percorso straordinario.