-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Matera: contributi per libri di testo 2025/2026, domande aperte fino al 10 dicembre

2/12/2025

Il Comune di Matera rinnova il proprio impegno a sostegno del diritto allo studio, con la pubblicazione dellavviso per la concessione dei contributi destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per lanno scolastico 2025/2026. Un intervento che lAmministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Nicoletti considera una misura fondamentale per accompagnare le famiglie e rendere più accessibile il percorso scolastico degli studenti materani.

Le domande potranno essere presentate fino alle 23:59 del 10 dicembre 2025, solo online, attraverso il portale dedicato: https://www.telemoney.cloud/comune-matera.

Liter richiede di allegare un documento di identità valido, lelenco dei libri adottati dalla scuola e, se si sono già acquistati dei testi, i relativi giustificativi di spesa. Chi invece deve ancora acquistarli, potrà caricare la prenotazione, trasmettendo successivamente le fatture al Comune prima della liquidazione del contributo.

Il sostegno, derivante da fondi regionali, non riguarda soltanto i libri di testo: sono compresi anche dizionari, contenuti didattici digitali e testi di narrativa consigliati dalle scuole. Per gli studenti con DSA, inoltre, il contributo può coprire sussidi e strumenti tecnologici necessari, se previsti nel Piano Educativo Individualizzato e certificati ai sensi della legge 104.
Per accedere al beneficio, il richiedente deve essere un genitore o un tutore e appartenere a un nucleo familiare con ISEE non superiore a  15.748,78. Non è necessario allegare lattestazione ISEE, ma basta indicarne il valore e il numero di protocollo. Il contributo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Basilicata, ed è esteso anche ai minori stranieri domiciliati nella regione e regolarmente iscritti a un istituto scolastico. Possono partecipare anche gli studenti dei corsi serali, purché non già diplomati.

Lentità del contributo sarà determinata in base alle risorse disponibili e alla spesa complessiva dei richiedenti.

Si tratta di un aiuto reale e concreto, che ogni anno permette a molte famiglie di affrontare con più serenità le spese scolastiche  ha affermato lAssessora alle Politiche Sociali Angela Braia -. Con il sindaco Nicoletti stiamo lavorando per rafforzare le misure che favoriscono linclusione e riducono le disuguaglianze, in quanto investire nellistruzione significa investire nel futuro della città.

Per qualsiasi informazione o supporto nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi allUfficio Scuole del Comune, al primo piano della sede comunale, telefonando ai numeri 0835/241.275  241.384 o scrivendo a ufficioscuole@comune.mt.it. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, e anche il martedì e giovedì dalle 16 alle 18.

Il Comune invita tutte le famiglie interessate a presentare domanda nei tempi previsti, per non perdere questa opportunità di sostegno.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
2/12/2025 - Bolognetti: dalle 23.59 di giovedì 4 dicembre passerò allo sciopero della sete

Per opportuna conoscenza al mio medico di base Giovanni Auletta, allAssessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico, al Direttore generale dellAor San Carlo Giuseppe Spera, al Direttore del Pronto Soccorso dellOspedale di Lagonegro, dr. Vincenzo Frusci e a chiunque riusc...-->continua
2/12/2025 - Matera: contributi per libri di testo 2025/2026, domande aperte fino al 10 dicembre

Il Comune di Matera rinnova il proprio impegno a sostegno del diritto allo studio, con la pubblicazione dellavviso per la concessione dei contributi destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per lanno scolastico 2025/2026. Un interv...-->continua
2/12/2025 - Fondo Dopo di Noi, definiti gli interventi

Per sostenere percorsi di autonomia delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la Basilicata ha definito la programmazione 2023 del Fondo Dopo di Noi, in coerenza con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2023. La Regione dispone di 7...-->continua
2/12/2025 - Mignoli al XVII Raduno Nazionale della Protezione Civile

Ho avuto lonore di intervenire al 17º Raduno nazionale della Protezione Civile  Gruppo Lucano. Desidero ringraziare di cuore tutte le volontarie e tutti i volontari per aver coinvolto lAutorità Garante per lInfanzia e lAdolescenza della nostra Regione: l...-->continua
2/12/2025 - Bando Trasporti Ardsu: domani la presentazione del nuovo abbonamento per gli studenti di Potenza

Saranno presentati domani, 3 dicembre, alle ore 11.30, presso il Centro Polis del Campus Universitario di Macchia Romana, i dettagli del Bando Trasporti dellArdsu Basilicata a favore degli studenti universitari, realizzato in collaborazione con la Regione Bas...-->continua
2/12/2025 - Giro dItalia, Cupparo: tappa lucana promuove i territori

Il percorso della quinta tappa della 109/a edizione del Giro dItalia, la Praia a Mare-Potenza, di 204 chilometri, rappresenta unulteriore significativa promozione turistica per i comuni dei Parchi Nazionale del Pollino e Appennino Lucano.

A sosten...-->continua
1/12/2025 - Basilicata ostaggio di royalties e PNRR: minoranza critica lassestamento di bilancio

Lassestamento di bilancio approvato consegna alla Basilicata ostaggio delle royalties e compensazioni petrolifere e dalle risorse straordinarie del PNRR.
Questa manovra economica non solo non offre risposte, ma sancisce una distanza siderale dai bisogni ...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo