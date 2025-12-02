-->
La voce della Politica
|Matera: contributi per libri di testo 2025/2026, domande aperte fino al 10 dicembre
2/12/2025
|Il Comune di Matera rinnova il proprio impegno a sostegno del diritto allo studio, con la pubblicazione dellavviso per la concessione dei contributi destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per lanno scolastico 2025/2026. Un intervento che lAmministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Nicoletti considera una misura fondamentale per accompagnare le famiglie e rendere più accessibile il percorso scolastico degli studenti materani.
Le domande potranno essere presentate fino alle 23:59 del 10 dicembre 2025, solo online, attraverso il portale dedicato: https://www.telemoney.cloud/comune-matera.
Liter richiede di allegare un documento di identità valido, lelenco dei libri adottati dalla scuola e, se si sono già acquistati dei testi, i relativi giustificativi di spesa. Chi invece deve ancora acquistarli, potrà caricare la prenotazione, trasmettendo successivamente le fatture al Comune prima della liquidazione del contributo.
Il sostegno, derivante da fondi regionali, non riguarda soltanto i libri di testo: sono compresi anche dizionari, contenuti didattici digitali e testi di narrativa consigliati dalle scuole. Per gli studenti con DSA, inoltre, il contributo può coprire sussidi e strumenti tecnologici necessari, se previsti nel Piano Educativo Individualizzato e certificati ai sensi della legge 104.
Per accedere al beneficio, il richiedente deve essere un genitore o un tutore e appartenere a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.748,78. Non è necessario allegare lattestazione ISEE, ma basta indicarne il valore e il numero di protocollo. Il contributo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Basilicata, ed è esteso anche ai minori stranieri domiciliati nella regione e regolarmente iscritti a un istituto scolastico. Possono partecipare anche gli studenti dei corsi serali, purché non già diplomati.
Lentità del contributo sarà determinata in base alle risorse disponibili e alla spesa complessiva dei richiedenti.
Si tratta di un aiuto reale e concreto, che ogni anno permette a molte famiglie di affrontare con più serenità le spese scolastiche ha affermato lAssessora alle Politiche Sociali Angela Braia -. Con il sindaco Nicoletti stiamo lavorando per rafforzare le misure che favoriscono linclusione e riducono le disuguaglianze, in quanto investire nellistruzione significa investire nel futuro della città.
Per qualsiasi informazione o supporto nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi allUfficio Scuole del Comune, al primo piano della sede comunale, telefonando ai numeri 0835/241.275 241.384 o scrivendo a ufficioscuole@comune.mt.it. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, e anche il martedì e giovedì dalle 16 alle 18.
Il Comune invita tutte le famiglie interessate a presentare domanda nei tempi previsti, per non perdere questa opportunità di sostegno.
