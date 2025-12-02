Per sostenere percorsi di autonomia delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la Basilicata ha definito la programmazione 2023 del Fondo Dopo di Noi, in coerenza con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2023. La Regione dispone di 715.340 euro, di cui 141.000 destinati agli obiettivi di servizio previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



La programmazione regionale, condivisa attraverso il confronto con autonomie locali e organizzazioni rappresentative, stabilisce gli interventi da attuare sul territorio. Le misure previste riguardano laccompagnamento alluscita dal nucleo familiare, il sostegno alla domiciliarità in soluzioni abitative adeguate, progetti personalizzati di abilitazione e inclusione sociale e soluzioni alloggiative innovative; eventuali permanenze temporanee in strutture extra-familiari sono previste solo in via residuale.



Una particolare attenzione è rivolta alle situazioni più fragili, come quelle con genitori anziani o con condizioni abitative non idonee a sostenere percorsi di autonomia. Laccesso agli interventi avviene sulla base di criteri di urgenza e bisogno, supportati da valutazioni multidimensionali che considerano anche la situazione economica e abitativa.



Con questa programmazione  afferma lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico  si rafforza un impegno concreto a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Il Fondo Dopo di Noi rappresenta uno strumento essenziale per promuovere autonomia, sicurezza e dignità. Le risorse disponibili permetteranno di attivare soluzioni abitative adeguate e progetti personalizzati. Il confronto con enti locali e associazioni ha consentito di definire una programmazione realistica e condivisa, con lobiettivo di superare le difficoltà degli anni precedenti e garantire interventi tempestivi ed efficaci.



