|Bando Trasporti Ardsu: domani la presentazione del nuovo abbonamento per gli studenti di Potenza
2/12/2025
|Saranno presentati domani, 3 dicembre, alle ore 11.30, presso il Centro Polis del Campus Universitario di Macchia Romana, i dettagli del Bando Trasporti dellArdsu Basilicata a favore degli studenti universitari, realizzato in collaborazione con la Regione Basilicata e lazienda Miccolis SpA.
Un abbonamento speciale, quello previsto per gli iscritti alle sedi di Potenza dellUniversità degli Studi della Basilicata, del Conservatorio di Musica, agli studi di Scienze Religiose, ai corsi di laurea di specializzazione sanitaria dellUniversità Cattolica e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, sempre con sede a Potenza, sarà rivolto in via sperimentale a 500 studenti e avrà la durata di 6 mesi. Lobiettivo è comprendere il reale fabbisogno e leffettivo utilizzo dei mezzi pubblici del capoluogo, integrati con lutilizzo delle scale mobili.
Moderata dal giornalista Fabio Amendolara, alla conferenza stampa interverranno il Vicepresidente e Assessore con delega alle Infrastrutture, Reti Idriche, Trasporti e Protezione Civile, Pasquale Pepe; il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Maddalena Fazzari; il Rettore dellUniversità della Basilicata, Prof. Ignazio Mancini; il Direttore Generale di Miccolis SpA, Aurelia Miccolis; il Presidente dellArdsu Basilicata, Enzo Summa; e il Direttore Generale dellArdsu Basilicata, Giuseppe Giuzio.
