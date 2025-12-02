-->

Bando Trasporti Ardsu: domani la presentazione del nuovo abbonamento per gli studenti di Potenza

2/12/2025

Saranno presentati domani, 3 dicembre, alle ore 11.30, presso il Centro Polis del Campus Universitario di Macchia Romana, i dettagli del Bando Trasporti dellArdsu Basilicata a favore degli studenti universitari, realizzato in collaborazione con la Regione Basilicata e lazienda Miccolis SpA.

Un abbonamento speciale, quello previsto per gli iscritti alle sedi di Potenza dellUniversità degli Studi della Basilicata, del Conservatorio di Musica, agli studi di Scienze Religiose, ai corsi di laurea di specializzazione sanitaria dellUniversità Cattolica e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, sempre con sede a Potenza, sarà rivolto in via sperimentale a 500 studenti e avrà la durata di 6 mesi. Lobiettivo è comprendere il reale fabbisogno e leffettivo utilizzo dei mezzi pubblici del capoluogo, integrati con lutilizzo delle scale mobili.

Moderata dal giornalista Fabio Amendolara, alla conferenza stampa interverranno il Vicepresidente e Assessore con delega alle Infrastrutture, Reti Idriche, Trasporti e Protezione Civile, Pasquale Pepe; il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Maddalena Fazzari; il Rettore dellUniversità della Basilicata, Prof. Ignazio Mancini; il Direttore Generale di Miccolis SpA, Aurelia Miccolis; il Presidente dellArdsu Basilicata, Enzo Summa; e il Direttore Generale dellArdsu Basilicata, Giuseppe Giuzio.



