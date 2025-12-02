-->
|
La voce della Politica
|Giro dItalia, Cupparo: tappa lucana promuove i territori
2/12/2025
|Il percorso della quinta tappa della 109/a edizione del Giro dItalia, la Praia a Mare-Potenza, di 204 chilometri, rappresenta unulteriore significativa promozione turistica per i comuni dei Parchi Nazionale del Pollino e Appennino Lucano.
A sostenerlo lassessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo per il quale dopo il grande successo di pubblico e di immagine nelle due tappe lucane del Giro 2025, il ritorno sui nostri territori della più importante manifestazione ciclistica è stato possibile grazie allimpegno della Giunta, in primo luogo del Presidente Bardi e del lavoro svolto dal mio Dipartimento con il direttore generale Lo Vecchio.
Sono orgoglioso che nel percorso della quinta tappa cè anche Francavilla in Sinni. La mia comunità, sono certo, saprà accogliere al meglio il passaggio della carovana ciclistica come faranno le comunità di Lauria, Castelluccio Superiore, Noepoli, Aliano, Viggiano, Pignola sino allarrivo a Potenza che trarrà un buon ritorno di immagine.
Siamo soddisfatti per aver centrato lobiettivo aggiunge Cupparo della promozione dei nostri territori attraverso attività di valorizzazione culturale e sportiva, in unottica di sviluppo economico e sociale delle comunità locali. Il turismo sportivo rappresenta una leva importante per attirare visitatori e far conoscere il patrimonio naturale, storico e paesaggistico della Basilicata, generando un impatto positivo su vari settori delleconomia locale, inclusi quelli dellospitalità, della ristorazione e del commercio. Inoltre, eventi di risonanza nazionale e internazionale hanno dimostrato di poter rafforzare lidentità del territorio e di migliorarne la visibilità sui mercati turistici nazionali ed esteri.
Limpegno per ospitare manifestazioni sportive di livello nazionale prosegue. In sintonia con la LND annuncia Cupparo - contiamo di ospitare la Juniores Cup Serie D 2026, la prestigiosa manifestazione che valorizza i nostri talenti calcistici giovanili e siamo interessati a stringere sinergie con Taranto che ospiterà i XX Giochi del Mediterraneo nel 2026, precisamente dal 21 agosto al 3 settembre. Per raggiungere buoni risultati cè bisogno di maggiore sinergia tra Regione, federazioni e società sportive, Comuni e Ministero allo Sport.
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/12/2025 - Mignoli al XVII Raduno Nazionale della Protezione Civile
Ho avuto lonore di intervenire al 17º Raduno nazionale della Protezione Civile Gruppo Lucano. Desidero ringraziare di cuore tutte le volontarie e tutti i volontari per aver coinvolto lAutorità Garante per lInfanzia e lAdolescenza della nostra Regione: la vostra presen...-->continua
|
|
|2/12/2025 - Bando Trasporti Ardsu: domani la presentazione del nuovo abbonamento per gli studenti di Potenza
Saranno presentati domani, 3 dicembre, alle ore 11.30, presso il Centro Polis del Campus Universitario di Macchia Romana, i dettagli del Bando Trasporti dellArdsu Basilicata a favore degli studenti universitari, realizzato in collaborazione con la Regione Bas...-->continua
|
|
|2/12/2025 - Giro dItalia, Cupparo: tappa lucana promuove i territori
Il percorso della quinta tappa della 109/a edizione del Giro dItalia, la Praia a Mare-Potenza, di 204 chilometri, rappresenta unulteriore significativa promozione turistica per i comuni dei Parchi Nazionale del Pollino e Appennino Lucano.
A sosten...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Basilicata ostaggio di royalties e PNRR: minoranza critica lassestamento di bilancio
Lassestamento di bilancio approvato consegna alla Basilicata ostaggio delle royalties e compensazioni petrolifere e dalle risorse straordinarie del PNRR.
Questa manovra economica non solo non offre risposte, ma sancisce una distanza siderale dai bisogni ...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Festa della Bruna a Matera: Morea, 50mila per candidatura UNESCO
Matera, 1 dicembre 2025 Nel corso dellultimo assestamento di bilancio, il Consiglio regionale ha approvato grazie a un emendamento presentato da me e da Marcello Pittella lo stanziamento di 50mila euro per sostenere la candidatura della Festa della Mado...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Napoli (FdI): ''Con Urso lItalia torna protagonista nello spazio''
"La scelta dellItalia di aumentare a 3,5 miliardi di euro il contributo allAgenzia Spaziale Europea, assumendo la presidenza della Ministeriale ESA e garantendo la presenza di un astronauta italiano nella missione lunare Artemis, non è solo una bella pagina ...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Documento dei Medici, professioni sanitarie e dipendenti di Polimedica Melfi
I medici specialisti, le altre professioni sanitarie e i dipendenti di Polimedica Melfi hanno approvato un documento unitario per denunciare la gravissima crisi che sta colpendo il poliambulatorio e, con esso, il diritto alla salute nel VultureMelfeseAlto Br...-->continua
|
|