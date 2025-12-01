-->
1/12/2025
|Lassestamento di bilancio approvato consegna alla Basilicata ostaggio delle royalties e compensazioni petrolifere e dalle risorse straordinarie del PNRR.
Questa manovra economica non solo non offre risposte, ma sancisce una distanza siderale dai bisogni reali della comunità lucana.
Questo il tema della conferenza stampa indetta dalle Consigliere e i Consiglieri regionali di minoranza: Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S) e Giovanni Vizziello (BCC) che si terrà martedì 2 dicembre, a partire dalle ore 11:00 presso la sala A, palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata, via Verrastro, 6 - Potenza.
Le Consigliere e i consiglieri di minoranza:
Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)
|