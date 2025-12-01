I medici specialisti, le altre professioni sanitarie e i dipendenti di Polimedica Melfi hanno approvato un documento unitario per denunciare la gravissima crisi che sta colpendo il poliambulatorio e, con esso, il diritto alla salute nel VultureMelfeseAlto Bradano.



«Quella che stiamo vivendo  sottolineano  non è solo lemergenza di unazienda. Parliamo di unimpresa sana, spinta dentro una crisi generata da scelte pubbliche, ma soprattutto di un poliambulatorio, di un presidio di assistenza territoriale nato e configurato per stare vicino ai bisogni reali di cura e prevenzione delle persone che vivono qui».



Da oltre trentanni Polimedica rappresenta un tassello fondamentale della sanità territoriale nel Nord Basilicata. Nel tempo ha costruito un modello di assistenza che anticipa ciò che oggi tutti dichiarano di volere:

unassistenza multidisciplinare, erogata con professionalità e tecnologie di punta, basata su percorsi di cura integrati che non si limitano a vedere il paziente, ma lo prendono in carico e lo accompagnano nel tempo.



«Di eccellenza  si legge nel documento  si parla spesso a parole, negli annunci e nei convegni. Qui, nel nostro piccolo, si è cercato di praticarla nei fatti: equilibrio tra modernità strutturale e tecnologica, vicinanza umana, capacità di confortare e allo stesso tempo garantire appropriatezza delle cure, con una costante attenzione alle tendenze epidemiologiche e ai bisogni sanitari reali».



Con oltre 90.000 prestazioni specialistiche lanno, Polimedica è diventata la destinazione naturale per i bisogni di cura di migliaia di pazienti del VultureMelfeseAlto Bradano: «perché  ricordano i professionisti  dietro i numeri ci sono persone, non codici».



Polimedica ha continuato a lavorare anche durante lemergenza Covid senza registrare casi di contagio interno e ha fatto sanità di territorio ben prima che si parlasse di case di comunità, affrontando sul campo criticità oggi al centro del dibattito, a partire dalle liste dattesa, che non sono numeri, ma ritardi nelle cure, spesso per prestazioni tempo-dipendenti.



Oggi, però, tutto questo patrimonio rischia di essere smantellato.



«Ed è proprio qui  prosegue il documento  che nasce la nostra denuncia: anziché investire su ciò che funziona e serve al territorio, tutto quello che Polimedica ha costruito per Melfi, per il VultureAlto Bradano e per lintera regione rischia di essere demolito per mano pubblica. È legittimo chiedersi: che senso ha? Qual è il fine, e soprattutto a chi giova?».



Secondo medici e lavoratori, un punto di svolta negativo è stato la delibera regionale 473 di agosto:

«Dopo quellinfelice scelta si è instaurato un assurdo braccio di ferro tra la politica regionale e il territorio  o, meglio, tra il potente burocrate che quella delibera lha concepita e il cittadino comune che ne subisce le conseguenze. E queste conseguenze oggi ricadono su Polimedica e, prima ancora, su chi ha bisogno di cure».



Le risorse, denunciano, non vengono allocate dove i fabbisogni sanitari le richiedono; in alcuni casi sarebbero addirittura sottratte ai settori e ai pazienti più fragili, compresi i pazienti oncologici. Le richieste di confronto pubblico e formale restano senza risposta, mentre aumentano i tentativi di delegittimazione a mezzo stampa. La sofferenza dei più deboli viene coperta da annunci e convegni, ma non si vedono gli atti necessari a cambiare la realtà.



«Col passare delle settimane  affermano  la situazione non solo non migliora, ma peggiora. Crescono la sfiducia, la rabbia, la sensazione di abbandono. Non è più possibile confidare nellinerzia regionale, né limitarsi a guardare o ad aspettare il buon cuore di chi potrebbe risolvere questa vertenza con una semplice decisione».



Da qui lappello diretto al Sindaco e allAmministrazione comunale di Melfi.

«Non possono restare spettatori  scrivono . Ci rivolgiamo al Comune con forza e determinazione, chiedendo un supplemento di iniziativa e di aiuto attraverso una petizione popolare. È giusto riconoscere che lAmministrazione è stata al fianco dei lavoratori e della direzione aziendale sin dallinizio di questa vicenda surreale, ma non è bastato: le interlocuzioni informali non hanno prodotto la svolta necessaria. Oggi non è più il tempo delle rassicurazioni: è il tempo di una mobilitazione ufficiale e generale, chiara, visibile, assunta davanti ai cittadini».



La petizione chiederà, tra le altre cose, che il Comune assuma il ruolo di guida in uniniziativa territoriale forte, promuovendo un tavolo regionale per la soluzione della vertenza Polimedica e un ordine del giorno del Consiglio comunale a difesa del diritto alle cure nel VultureMelfeseAlto Bradano, con richieste precise su agende CUP, contratti, volumi, risorse e trasparenza sulle liste dattesa.



«Non chiediamo privilegi  concludono medici e lavoratori . Chiediamo che i pazienti vengano prima dei numeri e che gli annunci si trasformino in cure erogate, qui. Il VultureMelfeseAlto Bradano non può perdere questa sfida senza riportare una ferita sociale, sanitaria ed economica difficilmente rimarginabile. Il nostro territorio non è periferia: ha diritto a cure tempestive, lavoro qualificato e dignità».